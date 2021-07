Pourquoi Charlie Munger et Warren Buffett disent que les gens ne devraient pas choisir d’actions

Charlie Munger de Berkshire Hathaway n’est pas impressionné par la popularité récente des applications de négociation d’actions comme Robinhood, affirmant qu’elles s’apparentent à « un salon de jeu ».

L’investisseur milliardaire est apparu avec la légende de l’investissement Warren Buffett dans l’émission spéciale de CNBC « Buffett & Munger : une richesse de sagesse, » et le duo n’a pas mâché ses mots lorsqu’il a révélé son attitude envers le courtage populaire, affirmant que la promesse du libre-échange détournait les gens des formes plus responsables de génération de richesse.

« Cela dit aux gens qu’ils ne paient pas de commissions alors que les commissions sont simplement déguisées dans le commerce », a déclaré Munger, se référant à L’engagement de Robinhood qu’il est « sans commission, maintenant et pour toujours ». Il a qualifié l’application de « salon de jeu se faisant passer pour une entreprise respectable ».

Munger est loin d’être le premier à assimiler le day trading et la sélection d’actions aux jeux d’argent. Les experts ont averti que la facilité d’utilisation des applications de trading permet aux utilisateurs de perdre plus facilement et rapidement de grosses sommes d’argent. Et la popularité du day trading via des applications comme Robinhood a considérablement augmenté dans le monde entier pendant la pandémie.

La sélection d’actions – la pratique consistant à acheter des actions individuelles dans l’espoir qu’elles surpassent le marché – peut être dangereuse et risquée. Les experts mettent en garde contre le fait d’essayer de chronométrer le marché et avertissent qu’il est très difficile de réussir la sélection de titres.

Buffett a ajouté à la plainte de son ami de longue date, affirmant qu’il ne pense pas que les gens reçoivent de bons conseils ou apprennent l’investissement responsable à partir de leurs applications de négociation d’actions.

« Cela n’encourage pas les gens à acheter un fonds indiciel à très, très, très faible coût et à le conserver pendant 50 ans », a déclaré Buffett. Les nouveaux investisseurs apprennent à négocier des options plus risquées plutôt que d’apprendre à laisser leurs investissements croître au fil du temps, a-t-il ajouté.

Un représentant de Robinhood n’a pas répondu directement aux critiques de Munger et Buffett, et a plutôt envoyé à CNBC Make It un lien vers un Article de blog de mai 2021 cela dit Robinhood et « d’autres plateformes de trading en ligne ont ouvert les portes des marchés financiers aux gens ordinaires, troublant profondément la vieille garde qui se battra pour que les choses restent les mêmes ».

Buffett, dont la valeur nette s’élève à plus de 100 milliards de dollars, a longtemps fait l’éloge des fonds indiciels. Il avait précédemment déclaré à CNBC que pour les personnes cherchant à constituer leur épargne-retraite, cela avait « le plus de sens pratiquement tout le temps ».

« Achetez systématiquement un fonds indiciel à faible coût S&P 500 », a déclaré Buffett en 2017. « Continuez à l’acheter à travers vents et marées, et surtout par minces. »

C’est parce que les fonds indiciels détiennent toutes les actions d’un indice tel que le S&P 500, y compris des sociétés de renom comme Apple, Microsoft et Google. Parce que ce type de fonds est très diversifié, il reste relativement constant et évite les hauts et les bas qui accompagnent la sélection d’actions individuelles.

En effet, l’investissement passif dans les fonds indiciels s’est avéré plus efficace que les fonds gérés par des professionnels, surperformant 92% des fonds à grande capitalisation au cours des 15 dernières années, selon une étude de 2020.

Regardez l’interview complète de Charlie Munger et Warren Buffett avec Becky Quick de CNBC ici.

S’inscrire maintenant: Soyez plus intelligent sur votre argent et votre carrière avec notre newsletter hebdomadaire

Ne manquez pas : Voici pourquoi Warren Buffett ne laisse pas sa fortune de 100 milliards de dollars à ses enfants