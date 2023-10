Crédit d’image : Jason Sean Weiss/BFA.com/Shutterstock

Charli D’Amelio a admis qu’elle et son petit ami Landon Barker ne sont pas aussi « parfaits » qu’il y paraît. Lors de la finale de la saison 3 de Le spectacle D’Amelio, le couple a révélé qu’elle s’était séparée de lui lors d’un voyage aux Bahamas. Alors, naturellement, les fans se demandent pourquoi ils ont décidé de rompre en premier lieu.

Pourquoi Charli D’Amelio et Landon Barker ont-ils rompu ?

Dans l’épisode diffusé le 18 octobre Le spectacle D’Amelio, Landon a admis Dixie D’Amelio qu’il s’est disputé avec Charli lors de son voyage d’anniversaire aux Bahamas. Dixie a rappelé sa conversation avec Landon lors d’un confessionnal.

« Landon a dit : ‘Char vient de rompre avec moi.’ J’ai dit : « Qu’est-ce qui s’est passé, putain ? » », a-t-elle révélé avant que le message texte de Landon ne lui soit montré. «J’ai fait des conneries», a-t-il écrit. « Je ne veux pas t’entraîner là-dedans. Je veux juste te dire si tu ne me vois pas dans les parages pendant un moment.

Pour la part de Charli, la star de télé-réalité a noté qu’elle et Landon « viennent de rompre » lors de sa confession.

« Cela a en quelque sorte commencé aux Bahamas », a expliqué l’influenceur des médias sociaux. « Le voyage n’était pas du tout aussi parfait qu’il y paraissait. Il a pété les plombs. Il m’a dit : « Tu ne sais pas comment gérer mon anxiété. » Alors, je me suis dit, d’accord.

L’ancien Danser avec les étoiles La candidate a ensuite déclaré aux téléspectateurs qu’elle et Landon « se disputaient tous les soirs » pendant leurs vacances ensemble, ajoutant que « c’était chaque petite chose qui [she] fait», cela l’irriterait.

« Ensuite, il est parti 10 minutes avant mon anniversaire et ne m’a rien dit », a poursuivi Charli. «Nous sommes rentrés, et je suis parti et je suis allé sur le canapé, et j’allais y dormir pour qu’il puisse avoir son espace. Il était tellement en colère contre moi. Ce matin, je me suis convaincu que j’étais fou, puis je lui ai parlé et maintenant je suis célibataire.

En réfléchissant à ses actions, Charli a avoué se sentir « un peu naïf » et « stupide de connaître tous les arguments et tout ce qui se passait et de se vanter de sa perfection ».

«Je ne pense pas avoir fait quelque chose de mal», a-t-elle insisté. « Et je pense que dans beaucoup de situations qui se sont produites, je finis quand même par m’excuser et je me sens coupable, mais je ne suis pas parfait. Et je le sais.

Alors que la plupart des célébrités parlent publiquement des ruptures avant que le message ne se répande, Charli ne l’a pas fait. Elle a expliqué dans son confessionnal que cela « perturbe le processus de guérison que vous traversez ».

« J’ai décidé que je ne mettrais pas la rupture sur Internet », a-t-elle déclaré. « C’est tellement plus facile de publier des choses après les avoir déjà réglées. Quoi qu’il en soit, nous nous respectons toujours. Je pense que nous sommes tous les deux si jeunes et avons tellement à apprendre sur nous-mêmes. C’est important pour moi d’être complètement indépendante et de m’épanouir sans avoir de petit ami.

Charlie D’Amelio et Landon Barker sont-ils toujours ensemble ?

Malgré leur rupture dramatique, Charli et Landon ont rétabli leur relation et sont toujours ensemble aujourd’hui. Le 9 octobre, Charli a souhaité à Landon un « joyeux anniversaire » sur Instagram, se réjouissant qu’elle était « si reconnaissante » de « pouvoir passer une autre année en [his] côté. »

Le couple a commencé à se fréquenter pour la première fois en 2022 et est devenu officiel sur Instagram cet été-là.