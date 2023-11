Pourquoi Charles III détestera chaque mot de son premier discours du roi – POLITICO

Appuyez sur play pour écouter cet article Exprimé par l’intelligence artificielle.

LONDRES — Vous êtes un royal guerrier écologique qui a attendu 74 ans pour prononcer son grand discours au Parlement.

Ensuite, votre Premier ministre gâche tout cela en jetant son programme anti-vert en plein milieu de tout cela.

Attendez-vous à un moment délicat pour le roi Charles III mardi alors qu’il ouvre une nouvelle session parlementaire britannique en lisant le programme législatif de Rishi Sunak pour l’année – avec un grand coup de pouce pour l’industrie des combustibles fossiles.

Le discours du roi – le premier de Charles en tant que chef d’État – est un élément incontournable du calendrier politique britannique et un moment de grande pompe mettant en vedette un monarque qui est constitutionnellement obligé de rester au-dessus de la mêlée.

Mais avec l’imminence d’élections générales et les difficultés de Sunak dans les sondages, le discours de cette année offre au Premier ministre une opportunité irrésistible d’exposer ses divergences claires avec le parti travailliste d’opposition et de montrer à ses députés conservateurs dégonflés qu’il a un plan pour changer les choses.

Cela signifie que Charles – qui a passé toute sa vie à mettre en garde contre le changement climatique – devra annoncer officiellement l’engagement hautement politisé du Premier ministre d’accorder chaque année de nouvelles licences d’exploration pétrolière et gazière en mer du Nord.

Les assistants conservateurs voient une occasion de s’en prendre au parti travailliste – qui s’est engagé à s’opposer à toute nouvelle exploration pétrolière et gazière – pour des raisons de sécurité énergétique, et de présenter le parti d’opposition comme étant anti-emploi.

“C’est une bonne politique qui sera assez politique et mettra en évidence nos lignes de division avec le Parti travailliste”, a déclaré un responsable du gouvernement qui a travaillé en étroite collaboration sur le discours, sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à s’exprimer publiquement.

D’autres se préparent à au moins un petit regard secondaire de la part du souverain, qui se dirige vers la conférence sur le climat COP28 des Nations Unies plus tard ce mois-ci.

“Je pense que s’il lit quelque chose qu’il n’aime pas – même s’il voit que c’est tout à fait normal qu’il le lise – il y a des chances qu’il y ait une sorte de sourcil levé, ou un peu de toux ou un peu de colère. une pause, est assez élevée », a déclaré la semaine dernière l’ancien chancelier fantôme du Labour, Ed Balls.

Difficultés diplomatiques

Bien que le discours du roi soit rédigé par le gouvernement en place, la tradition veut que c’est le monarque qui le lit, portant une couronne et assis sur un trône d’or à la Chambre des Lords.

Mardi marque la première fois que le roi Charles lira le discours en tant que monarque après la mort de sa mère en septembre dernier. Les opinions politiques de la reine Elizabeth II n’étaient pas connues du public ; elle n’avait que 25 ans lorsqu’elle a assumé ce rôle.

Les opinions politiques de la reine Elizabeth II n’ont pas été rendues publiques | Photo de la piscine par Suzanne Plunkett/AFP via Getty Images

Son fils, cependant, a passé de nombreuses années à faire campagne sur les questions environnementales avant de monter sur le trône, exprimant publiquement ses préoccupations en matière de climat dès les années 1970.

Mais son nouveau rôle de monarque l’oblige désormais à être scrupuleusement neutre en matière politique.

Tessa Khan, directrice exécutive d’Uplift, un groupe de campagne qui milite pour la fin de l’utilisation des combustibles fossiles, pense que le discours pourrait mettre le roi dans une « position diplomatique difficile » lors de la COP28, où l’élimination progressive des combustibles à forte intensité de carbone « apparaît comme un un véritable point d’éclair.

S’exprimant sur le podcast « Politics at Jack and Sam’s » de POLITICO, Alastair Bruce, un commentateur royal qui jouera un rôle cérémonial à l’occasion, a déclaré que les gens « liront sans aucun doute cette ironie » si le discours inclut des projets de loi qui sont en contradiction avec Charles. opinions exprimées précédemment.

Mais il a insisté sur le fait que le roi ferait son devoir et « essaierait d’exprimer une voix impassible lorsqu’il livrerait tout ce qu’il est tenu de livrer ».

Le porte-parole de Sunak a déclaré lundi qu’il n’était pas inquiet de la réaction du roi au discours, et qu’il faisait suite à « un processus de longue date ». Il a souligné que les ministres ont toujours l’intention d’atteindre leur objectif de 2050 consistant à réduire à zéro les émissions nettes de carbone, mais qu’ils le feront d’une manière « pragmatique » qui ne pèse pas sur les familles.

Soyons politiques

Les murmures monarchiques pourraient cependant être le moindre des soucis de Sunak.

Le Premier ministre ne dispose que de peu de temps pour défier les sondages et faire valoir avec enthousiasme les raisons pour lesquelles le public britannique devrait accorder un cinquième mandat à ses conservateurs. Les prochaines élections générales doivent avoir lieu avant fin janvier 2025.

Sunak dispose également d’une marge de manœuvre financière limitée, ce qui signifie que ses politiques doivent être à la fois populaires et bon marché.

Les projets visant à supprimer progressivement toutes les ventes légales de tabac en Angleterre, à introduire un nouveau régulateur du football et à réformer la propriété à bail – tous attendus dans le discours de mardi – sont relativement gratuits. Des lois populistes sur la criminalité et les sanctions devraient également figurer.

Pourtant, les députés conservateurs et les candidats parlementaires – dont la carrière est désormais en jeu – craignent que l’administration Sunak ne fasse simplement que bricoler son programme politique.

“Nous avons vraiment besoin de quelque chose de percutant que nous puissions crier sur le pas de la porte”, a déclaré un candidat conservateur occupant un siège cible clé, ayant requis l’anonymat pour s’exprimer franchement.

Rishi Sunak pose avec une mallette verte semblable à la boîte budgétaire rouge avant d’ouvrir la journée des finances au Sommet des Nations Unies sur le climat COP26 à Glasgow le 3 novembre 2021 | Daniel Leal/AFP via Getty Images

Un ministre fidèle à Sunak a noté que ces politiques sont « populaires », mais que « le problème est qu’il n’y a pas de véritable fil conducteur narratif que nous puissions vendre aux électeurs ».

James Frayne, un ancien conseiller conservateur qui dirige désormais l’agence de sondage et de recherche Public First, est également sceptique que Sunak touche une corde sensible auprès du public.

“[Last month’s] La conférence du parti était très, très étrange dans la mesure où le parti semble penser que tout s’est bien passé, mais ils se sont simplement adressés au public sur des futilités », a-t-il déclaré. « Ils parlaient à peine de choses comme le coût de la vie, les services de santé ou la criminalité – des choses qui obsèdent les gens. »

« Les otages de la fortune »

Dans ce contexte, les omissions du gouvernement – ​​les choses que le roi Charles ne dit pas mardi – seront également importantes.

Les députés ont été informés que l’interdiction, promise depuis longtemps, des « thérapies de conversion » – la pratique consistant à tenter de changer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre des gens – ne prendra plus la forme d’un projet de loi et fera plutôt l’objet d’un examen pré-législatif.

Bien que cela puisse éviter une confrontation parlementaire, cela a suscité des réactions négatives de la part de hauts conservateurs, l’ancienne ministre Dehenna Davison qualifiant le retard de « honteux ».

Dans ce contexte, les omissions du gouvernement – ​​les choses que le roi Charles ne dit pas mardi – seront également importantes | Photo de piscine par Jonathan Brady/AFP via Getty Images

Sunak, cependant, n’a plus beaucoup de temps pour le drame parlementaire.

« Ils ne veulent pas trop de moments parlementaires, parce que beaucoup de députés occupant des sièges marginaux voudront s’éloigner de la campagne à Westminster », a déclaré l’ancien ministre Robert Buckland.

Si Sunak convoque des élections anticipées au printemps plutôt que d’attendre plus tard dans l’année, bon nombre des lois proposées devraient de toute façon être abandonnées, a noté un collaborateur de Downing Street – non autorisé à s’exprimer publiquement.

Malgré des sondages risqués, les députés conservateurs et leurs collaborateurs insistent sur le fait qu’ils ne paniquent pas encore.

Le même responsable du gouvernement britannique cité ci-dessus considère le discours de mardi comme l’un des moments clés d’une série de moments clés pour le reste de l’année 2023. La déclaration d’automne est également à venir – un moment fiscal où l’équipe de Sunak peut définir d’importantes décisions en matière de fiscalité et de dépenses publiques. — un remaniement ministériel ; et un arrêt très important de la Cour suprême sur la légalité de la politique phare du gouvernement en matière d’asile.

Buckland affirme que l’ouverture de l’État ne fait pas traditionnellement « bouger le cadran » – mais il pense qu’elle fera partie d’un changement cumulatif vers un navire plus stable sous Sunak.

Le roi Charles, alors prince de Galles, a lu le discours de la reine en 2022 en raison des problèmes de santé de sa mère | Photo de piscine par Arthur Edwards via Getty Images

« Tout ce qu’il peut espérer, c’est que ce soit un discours du roi qui n’entrave pas cela et ne crée pas trop de messages contradictoires, ou d’otages de la fortune, qu’il ne peut pas se permettre dans une année où il veut que les gens se concentrent. sur le choix [between him and the opposition]”, a déclaré Buckland.

Mardi, un roi Charles impassible pourrait bien l’aider à le faire.

Emilio Casalicchio a contribué au reportage