L’Angel City FC ressemble à la seule équipe de la NWSL entrant en séries éliminatoires qu’aucune autre équipe ne voudra affronter. Cela est en partie dû au jeu du milieu de terrain Jun Endo, vu ici (au centre) le 15 octobre 2023. Kiyoshi Mio/USA TODAY Sports

La saison régulière la plus compétitive de la Ligue nationale de soccer féminin à ce jour est dans les livres et vient maintenant le rappel : les séries éliminatoires.

Six équipes s’affronteront dans le tournoi éliminatoire en séries éliminatoires, et bien que le San Diego Wave et les Portland Thorns aient respectivement des exemptions en tant que première et deuxième places, leur avantage sur le terrain est ostensiblement atténué par les conflits d’horaire en cours dans la NWSL. La Vague et les Épines doivent attendre trois semaines de revenir à l’action en raison d’une trêve internationale prise en sandwich dans le calendrier des séries éliminatoires.

OL Reign accueillera l’Angel City FC, basé à Los Angeles, vendredi à Seattle pour le match n°4 contre n°5, tandis que North Carolina Courage, troisième, accueillera dimanche le NJ/NY Gotham FC, tête de série n°6. Le vainqueur du match à Seattle affrontera San Diego, vainqueur du NWSL Shield, en demi-finale, tandis que les Thorns accueilleront la Caroline du Nord ou Gotham.

Le championnat NWSL se jouera le samedi 11 novembre au Snapdragon Stadium de San Diego.

Rien n’est donné dans la NWSL, un mantra souligné par une saison aux résultats imprévisibles et le classement le plus serré à ce jour de haut en bas. La parité ne fait que s’intensifier en séries éliminatoires, où le football à élimination directe exige qu’une équipe soit meilleure que pendant 90 (ou 120) minutes, et non au cours d’une saison.

Chaque équipe est dans une position unique pour réussir, et chacune a aussi des défauts. Voici pourquoi chaque équipe remportera – ou non – le championnat NWSL, par ordre de fin de saison régulière avec leurs records WDL.

San Diego Wave FC (11-4-7, 37 pts.)

Pourquoi la Vague va gagner : Dans une saison marquée par l’incohérence à travers la ligue, la Wave a réussi à conserver son identité d’équipe capable de façonner des matchs sans ballon et de nuire aux équipes en transition. L’arrière centrale Naomi Girma est la meilleure défenseure de la ligue et Jaedyn Shaw, 18 ans, a joué au niveau MVP pendant des périodes de la saison en tant que meneuse de jeu capable de jouer une passe finale incisive.

The Wave est également en tête de la ligue en termes de fréquentation et sait qu’une victoire en demi-finale au Snapdragon Stadium (où ils ont parfois eu du mal cette année, pour être honnête) signifie jouer pour un autre trophée à domicile le 11 novembre. là pour faire le travail.

jouer 1:32 Qui devrait remporter le titre de MVP de la NWSL ? Jeff Kassouf débat qui remportera le titre de MVP de la NWSL parmi Alex Morgan, Sophia Smith, Naomi Girma et Kerolin Nicoli.

Pourquoi la Vague ne gagnera pas : San Diego accueillera soit l’OL Reign, soit l’Angel City FC en demi-finale. Le bilan du Wave contre ces deux équipes combinées cette saison est d’une victoire, d’un nul et de six défaites toutes compétitions confondues.

Oh, et cette victoire est survenue contre Angel City en avril, alors que l’équipe de Los Angeles était en difficulté sous la direction précédente. Angel City n’a perdu qu’une seule fois en 14 matchs sous la direction de l’entraîneur par intérim Becki Tweed, une séquence qui a débuté par une victoire à San Diego en juin. Quel que soit le vainqueur du premier tour, San Diego devra vaincre l’une de ses équipes bogey.

Épines de Portland (10-5-7, 35 pts.)

Pourquoi les Thorns gagneront : Il s’agit en fait de la même équipe de Portland qui a remporté le championnat NWSL 2022, mais avec un entraîneur différent. Comme cette année, les Thorns ont fait sauter le NWSL Shield lors de la dernière journée de la saison 2022, faisant planer le doute sur eux pour les playoffs. Ils les ont rapidement écrasés et ont soulevé un autre trophée.

L’attaquante et lauréate du Soulier d’Or de la NWSL 2023 Sophia Smith, qui a remporté le prix MVP de la ligue la saison dernière, est récemment revenue d’une blessure mineure, ce qui renforce l’attaque de l’équipe. L’arrière centrale Becky Sauerbrunn est également de retour sur le terrain après une importante blessure. Le milieu de terrain titulaire Sam Coffey mène la ligue pour les passes décisives. Joueur pour joueur, Portland continue de ressembler à l’équipe la plus talentueuse de la ligue.

Les Portland Thorns ont laissé filer le NWSL Shield lors de la dernière journée de la saison régulière. Peuvent-ils le venger avec un trophée du championnat NWSL ? Craig Mitchelldyer/USA TODAY Sports

Pourquoi les Thorns ne gagneront pas : Le problème à Portland est que malgré tous les talents, les plans semblent parfois flous. À plusieurs reprises cette saison, les joueurs de Thorns et l’entraîneur-chef Mike Norris ont exprimé leur perplexité après une mauvaise défaite. Ils ont eu du mal à expliquer pourquoi l’équipe ne s’est pas présentée ce jour-là, pourquoi les erreurs défensives se sont produites comme elles l’ont fait ou pourquoi ils n’ont pas pu trouver le chemin vers leur star.

Cela a été démontré dimanche après la défaite 5-1 des Thorns contre Angel City. La performance était à l’opposé du « football vintage des Thorns », pour emprunter la langue vernaculaire de l’équipe, et rappelle davantage 2019, lorsque les Thorns ont trébuché en séries éliminatoires et savaient qu’ils devaient aborder des changements plus importants afin de véritablement avancer.

Courage de Caroline du Nord (9-6-7, 33 pts.)

Pourquoi le Courage gagnera : La Caroline du Nord est de loin l’équipe la plus basée sur la possession de la NWSL et, par conséquent, le Courage dicte le déroulement de bon nombre de leurs matchs. Pour l’essentiel, cela s’est traduit par une possession ciblée qui a produit des résultats, y compris une séquence au cours de l’été où la Caroline du Nord a remporté cinq matchs consécutifs et sept sur huit toutes compétitions confondues.

Denise O’Sullivan reste le moteur de l’équipe au milieu de terrain, tandis que Malia Berkely contribue à donner le ton en gardant le ballon depuis la position d’arrière central. L’adolescent Manaka Matsukubo a également été une révélation en attaque depuis qu’il a rejoint l’équipe cet été.

Pourquoi le Courage ne gagnera pas : Si Kerolin est sorti, c’est probablement fini. Le meneur de jeu vedette de l’équipe, dont les 10 buts cette saison étaient juste derrière les 11 de Smith, a quitté la finale de la saison régulière dimanche avec une blessure au genou sans contact. Ce ne sont jamais des mots encourageants à entendre et suggèrent que Kerolin ne sera pas disponible ou ne sera pas à son meilleur. Ses 10 buts représentent plus du tiers du total des buts de la Caroline du Nord.

Le Courage a également trébuché dans le dernier droit. La Caroline du Nord a disputé six matchs consécutifs de saison régulière sans victoire avant la victoire 1-0 de dimanche contre une équipe du Washington Spirit qui avait expulsé l’attaquant vedette Trinity Rodman seulement 23 minutes après le début du match.

OL règne (9-5-8, 32 pts.)

Pourquoi le règne va gagner : Les deux buts de Megan Rapinoe dimanche pour assurer au Reign un autre match éliminatoire à domicile suggèrent que la double championne de la Coupe du monde a encore quelques moments de magie en elle avant de prendre sa retraite cette saison. L’entraîneur-chef de Reign, Laura Harvey, a également vaguement suggéré que la milieu de terrain Rose Lavelle pourrait être disponible vendredi au milieu de sa dernière bataille contre les blessures. L’équipe de Seattle est à son meilleur avec Lavelle dans le rôle de n°10.

Si le Reign peut sauter tôt au sommet d’Angel City et dicter le rythme du jeu, la nuit pourrait être longue pour les visiteurs de Lumen Field. Le milieu de terrain Jess Fishlock, l’un des joueurs originaux de Reign, continue d’être une force omniprésente au milieu du parc.

Le dernier match de Megan Rapinoe avec OL Reign sera son dernier match avant le début de sa retraite, après avoir déjà fait ses adieux à l’équipe nationale féminine des États-Unis. Le Reign peut-il enfin lui offrir un championnat ? Steph Chambers/Getty Images

Pourquoi le règne ne gagnera pas : Il y a un peu de « Trompez-moi une fois, honte à vous ; trompez-moi plusieurs fois, que se passe-t-il ici ? » Les Reign sont des prétendants éternels mais n’ont jamais remporté le championnat NWSL, malgré trois NWSL Shields. Ils n’ont pas répondu aux attentes lors de nombreuses séries éliminatoires, y compris l’année dernière, leur dernier triomphe au Shield. Ils ont également été l’équipe locale dans plusieurs de ces cas.

Les années précédentes n’ont pas d’incidence sur le match de vendredi, certes, mais il y a un certain poids du moment sachant que c’est la dernière chance pour ce groupe de délivrer un titre à Rapinoe.

Angel City a également remporté le dernier affrontement entre les équipes en août en ne permettant pas au Reign de trouver un rythme dans son attaque pour servir des centres. Angel City a tenté plus de centres en saison régulière que n’importe quelle équipe, même Reign, généralement heureux. Le Reign pourrait bien recevoir une dose de son propre médicament contre Angel City.

Angel City FC (8-7-7, 31 points)

Pourquoi Angel City va gagner : En termes simples, c’est l’équipe la plus chaude de la ligue en ce moment et les séries éliminatoires sont axées sur l’élan au bon moment. Angel City n’a perdu qu’une seule fois en 11 matchs de saison régulière depuis que Tweed a pris la relève. La victoire 5-1 contre Portland dimanche a été la performance « la plus complète » de l’équipe de la saison, a déclaré Tweed, et c’est de loin le plus gros résultat de la brève histoire de l’équipe.

Du jeu de Savannah McCaskill dans le rôle n°10 à l’inscription de MA Vignola sur la feuille de match en tant qu’arrière latéral et au double pivot d’Amandine Henry et Madison Hammond au milieu de terrain, Angel City clique dans tous les bons sens. C’est la dernière équipe que l’on souhaite affronter en ce moment.

Pourquoi Angel City ne gagnera pas : Angel City aime pousser ses latéraux dans l’attaque et jouer avec une ligne de front agressive qui ressemble souvent à un quatre fronts. Cela laisse de l’espace dans de vastes zones pour que le Reign puisse attaquer en transition, et la dernière chose qu’une équipe devrait faire contre le Reign est de lui accorder du temps et de l’espace.

Rapinoe et (si elle est en bonne santé) Sofia Huerta peuvent punir n’importe quelle équipe pour ce genre de surengagement. C’est exactement ce qu’ils ont fait à Lumen Field en mai, lorsqu’ils ont battu Angel City, 4-1, alors que Rapinoe se déplaçait librement sur le flanc et faisait des ravages. C’était une équipe d’Angel City en difficulté à l’époque, mais Reign verra sans aucun doute cela comme un modèle.

NJ/NY Gotham FC (8-7-7, 31 pts.)

Pourquoi Gotham va gagner : Le mouvement fluide de Gotham hors du ballon rend difficile pour les adversaires de conserver leur forme – et la forme disciplinée est la pierre angulaire de l’approche de la Caroline du Nord. La ligne de front de Gotham composée de Lynn Williams, Esther González et Midge Purce est déjà dangereuse avant que Yazmeen Ryan n’ajoute des points tardifs depuis une position de milieu de terrain offensif.

Le quatuor offensif de Gotham est exceptionnel individuellement et défiera l’unité défensive par ailleurs solide de la Caroline du Nord. Ces dangers se sont manifestés en septembre, lorsque Courage et Gotham ont disputé l’un des matchs les plus excitants de la saison NWSL, un match nul 3-3 en Caroline du Nord. Gotham est revenu de 3-1 pour égaliser tard. L’avantage revient à Gotham si ce match se transforme en fusillade (surtout si Kerolin est absent).

Pourquoi Gotham ne gagnera pas : L’incohérence a presque coûté à Gotham une place en séries éliminatoires le jour de la décision alors que l’équipe a tenu bon pour un match nul 2-2 avec le Kansas City Current, déjà éliminé. Le jeu fluide de Gotham peut également être sa perte en tant que tactique à haut risque et à haute récompense.

Le défenseur vétéran Ali Krieger – qui, comme Rapinoe, cherche un titre NWSL avant sa retraite imminente – a été contraint de réaliser des actes héroïques dans le dos un peu trop souvent, y compris lors du match de dimanche contre Kansas City. L’agressivité de Gotham en attaque signifiera plus d’espace pour opérer au milieu de terrain pour le phénomène Courage de 19 ans, Manaka.