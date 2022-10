Pourquoi chaque club veut-il signer un défenseur central gaucher?

Dans le monde du football, le joueur du pied gauche a longtemps été considéré comme esthétiquement supérieur – plus habile, techniquement doué et plus facile à regarder – par opposition à ceux qui comptent sur leur droite, malgré les preuves extrêmement anecdotiques ou non étayées par la science.

Autrefois, cela aboutissait souvent à l’idée que le défenseur central gauche dans un arrière à quatre avait tendance à être le plus cultivé et à l’aise avec le ballon dans une paire défensive, alors que le partenaire du pied droit était souvent considéré comme le défenseur pur. , chargé uniquement de tâches défensives comme flairer le danger imminent et s’occuper des premiers duels.

Comme l’art de la défense a évolué, cette théorie n’a pas résisté à l’épreuve du temps, mais la valeur d’aligner des défenseurs centraux avec des pieds naturels différents persiste. Il y a des raisons évidentes pour lesquelles cela fonctionne : lorsqu’il entre dans une situation de un contre un, un défenseur est naturellement plus à l’aise face à l’adversaire dont le pied fort est le plus proche de la ligne de but, de sorte que toute tentative de centre dans la surface peut être bloquée. avec le pied plus fort du défenseur et le positionnement de son mouvement corporel semble plus naturel. Certes, aujourd’hui, cela a moins d’importance avec des attaquants larges ou des ailiers inversés, étant à deux pieds ou de l’esprit pour couper à l’intérieur et tirer plutôt que de chercher une croix comme Arjen Robben le faisait.

De même, en règle générale – bien qu’il y ait d’innombrables exceptions – les défenseurs, qui ont tendance à être moins agiles que les attaquants, préfèrent tourner et positionner leur corps, souvent en une fraction de seconde, avec le poids sur leur pied le plus fort. Dans un jeu au rythme effréné décomposé en un nombre infini de moments fragmentés, sortir vainqueur de telles situations est susceptible d’être crucial.

À l’ère du défenseur plus flexible – à la fois tactiquement et physiquement – la préférence pour vouloir un défenseur central gauche sur la gauche se trouve généralement dans la phase de construction ou le côté constructif du jeu. Les défenseurs centraux étant censés lancer les attaques dès la première passe et participant à l’aspect possessionnel, l’exigence de précision est plus élevée (et c’est logiquement plus facile à exécuter avec son pied plus fort), tandis que l’on peut aussi trouver de meilleurs angles pour une ligne- briser la balle dans des zones centrales bondées.

Ensuite, il y a des détails techniques à prendre en compte, comme une passe déguisée, être à l’aise lorsqu’on réussit à dribbler loin des zones dangereuses, ou repérer une balle de changement de champ croisé – qui sont tous mieux exécutés sur le pied le plus fort.

Tor-Kristian Karlsen est un dépisteur et cadre de football norvégien et est l’ancien directeur général et directeur sportif de l’AS Monaco. Il écrira régulièrement pour ESPN sur les affaires du football et le processus de scoutisme.

De plus, avec de nombreux clubs alignant trois défenseurs centraux, la préférence pour un pied gauche à gauche (ou vice-versa) du trio prend encore plus d’importance. Avec les défenseurs centraux plus larges censés avancer avec le ballon hors de la défense – mieux fait avec des touches nettes et naturelles – et même prendre des positions en hauteur sur le terrain, comme un “arrière latéral intérieur”, la nécessité de passer la précision est encore plus élevée. Lorsqu’il avance dans les zones d’attaque, le défenseur central se retrouve également parfois dans des positions de croisement dans le dernier tiers, ce qui rend primordiale une livraison parfaite.

De toute évidence, de nos jours, il existe de nombreux exemples de défenseurs centraux qui sont pratiquement à deux pieds, ce qui signifie que peu importe où ils s’alignent, ainsi que des défenseurs centraux droitiers de classe mondiale qui ont l’habitude de jouer à gauche – – Kalidou Koulibaly de Chelsea et Virgil van Dijk de Liverpool en sont de parfaits exemples. Pourtant, on estime que seulement 20% des joueurs au sommet du jeu sont naturellement gauchers (un nombre égal étant classé comme à deux pieds), de sorte que la sous-représentation des défenseurs centraux gauchers de qualité supérieure est également un problème. des mathématiques, de l’économie simple, de l’offre et de la demande aussi. Logiquement cette rareté a évidemment un impact sur les frais de transfert.

Voici cinq des meilleurs joueurs du football européen en ce moment.

David Alaba s’est fait un nom au plus haut niveau. Berengui/DeFodi Images via Getty Images

David Alaba, 29 ans, Real Madrid

Sans doute le meilleur défenseur central du pied gauche (bien que classé comme à deux pieds par certains) dans le jeu, la flexibilité bien connue de l’international autrichien – il était à l’origine arrière gauche au Bayern Munich avant d’être remplacé par l’arrière central et milieu de terrain central – fait de lui l’un des plus polyvalents aussi. Peu d’autres défenseurs de haut niveau sont également capables de jouer en tant qu’ailier avec d’excellentes capacités de croisement ainsi que de diriger le jeu à partir d’un rôle de milieu de terrain profond.

En tant que défenseur central, Alaba tire le meilleur parti des compétences qu’il utilise dans les rôles plus offensifs et stratégiques : ses longues passes diagonales précises de l’arrière constituent souvent une menace à 60 mètres du terrain et ses brillantes passes courtes (63 passes par match). en moyenne) et la progression du ballon le transforme presque en quelque chose qui s’apparente à un meneur de jeu.

Gabriel, 24 ans, Arsenal

L’avantage de Gabriel est certainement plus physique que certains de ses prédécesseurs à ce poste. En étant serré dans son marquage, proactif et voyant le danger tôt – en plus de représenter une menace constante des coups de pied arrêtés offensifs – il est actuellement l’un des défenseurs les plus efficaces à son poste au sommet du football européen.

Bien qu’il ne soit pas trop aventureux lorsqu’il voyage en possession du ballon, l’international brésilien peut également contrôler le ballon ; il trouve souvent des options au milieu avec des passes en saut de ligne et la sensibilité de son pied gauche le voit également lancer des attaques avec une longue balle bien placée.

Alessandro Bastoni sera sur de nombreux rapports de dépistage. Photo par Simone Arveda/Getty Images

Alessandro Bastoni, 23 ans, Inter Milan

L’émergence de Bastoni comme l’un des meilleurs défenseurs du ballon en Serie A lui a valu un intérêt considérable de l’étranger. Jusqu’à présent, l’Inter a réussi à conserver l’international italien, qui excelle dans la sélection de passes progressives et la participation à la circulation du ballon (moyenne de 1,1 passe clé par match cette saison) lorsqu’il passe de la position gauche dans les trois arrières de l’Inter.

Doux sur le ballon, Bastoni – qui prospère particulièrement en tant que gauche de trois défenseurs centraux – montre également une compréhension du jeu rare pour son âge, ce qui est visible dans ses premières interceptions et la lecture du prochain mouvement d’un attaquant. Son jeu aérien, auparavant considéré comme un point faible, montre également des signes d’amélioration (taux de réussite de 62% la saison dernière), faisant du joueur de 23 ans l’un des défenseurs centraux gauches les plus complets du moment.

Pau Torres, 25 ans, Villarreal

Alors que l’Espagne essaie toujours de trouver son duo défensif central idéal dans l’ère post-Sergio Ramos, l’homme de Villarreal s’approprie la place d’arrière central gauche sur son dos. Torres n’est peut-être pas le plaqueur le plus agressif ou le plus passionné, mais il est exceptionnellement fort pour choisir les bonnes positions, couvrir et lire les déséquilibres défensifs tôt.

En possession du ballon, il est tout aussi intelligent – ​​progressant habituellement facilement dans la première ligne de pression et choisissant le bon mouvement au milieu de terrain ou plus haut sur le terrain. Pour un défenseur de sa taille, 6 pieds 3 pouces, Torres est à la fois d’une rapidité trompeuse sur de courtes distances et en virage.

Josko Gvardiol, 20 ans, RB Leipzig

À première vue, avec son apparence sans fioritures et son assurance dans les duels, Gvardiol semble être un “exécuteur” défensif traditionnel, mais en y regardant de plus près, il s’avère rapidement que le joueur de 20 ans possède déjà la plupart des caractéristiques du centre complet. retour.

Bien que son style proactif soit sans doute plus adapté à une ligne défensive centrale à trois – dans laquelle il peut occuper des positions élevées, avancer avec le ballon et se connecter avec l’arrière gauche et les milieux de terrain créatifs – Gvardiol s’adapte à un rôle un peu plus établi dans un back four cette saison. Particulièrement fort pour repérer les premiers runs offensifs (et avoir la qualité technique / de passe pour les repérer), l’international croate voit généralement beaucoup de ballon lorsque son équipe construit par l’arrière. L’un des jeunes défenseurs centraux les plus convoités du football européen, il serait surveillé par pratiquement tous les meilleurs clubs du continent, y compris Man City et Chelsea.