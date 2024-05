Pourquoi chanter est bon pour les patients atteints de la maladie d’Alzheimer – et pour leurs soignants aussi

Marv Lofquist s’appuie sur sa femme, Elaine, pour l’aider à mettre ses chaussures le matin ou lui rappeler dans quel sens se trouvent les toilettes de leur appartement de Golden Valley. Mais lorsqu’ils chantent ensemble, c’est souvent la voix de baryton-basse de Marv qui ouvre la voie.

Plus d’une décennie après avoir reçu un diagnostic de maladie d’Alzheimer, Marv peut toujours lire des partitions au premier coup d’œil et connaît souvent les notes avant sa femme. Lorsque le couple, tous deux âgés de 80 ans, répète avec leur chorale, Elaine peut oublier ce qui peut sembler une réalité dévorante : qu’elle est la principale soignante de Marv.

« J’ai l’impression que nous avons un rendez-vous ensemble, que nous faisons quelque chose que nous aimons tous les deux », déclare Elaine, qui a commencé à chanter avec Marv lorsqu’ils faisaient partie de la chorale du lycée. « Vous oubliez vos frustrations quotidiennes. Chanter est quelque chose que nous pouvons faire depuis des années. »

La démence est un voleur de mots. Un twister de mémoire. Une menace pour la navigation. Mais d’une manière ou d’une autre, les gens qui ne se souviennent pas des noms ou d’une conversation d’il y a quelques minutes à peine peuvent toujours chanter, en s’enfonçant dans des paroles vieilles d’un demi-siècle. La musique apporte aux patients atteints de démence de nombreux avantages pour la santé du cerveau, et recherche émergente montre que cela peut également renforcer leurs relations avec leurs partenaires de soins.

Ces avantages ont été pleinement visibles lorsque j’ai assisté à une répétition de la chorale des Lofquists, Donner la voix, qui a été créée il y a dix ans dans le Minnesota pour les personnes atteintes de démence et leurs soignants. Le réseau s’est transformé en un mouvement national, ayant contribué au lancement de 60 chorales similaires à travers le pays et en opérant actuellement cinq dans les Twin Cities. Les chorales locales se préparent pour un concert du 10e anniversaire à Orchestra Hall le 9 juin.

Se produire en public et apporter de la joie à un public en direct est un élément essentiel de la mission de Giving Voice. Les performances montrent que les gens peuvent conserver leur dignité et leur sens du devoir bien après le diagnostic. Regardez un spectacle, a déclaré la directrice exécutive Eyleen Braaten, et « vous pourriez changer d’avis sur ce que signifie vivre avec la démence ».

Regroupés sur les bancs de l’église Meetinghouse à Edina, de nombreux membres vivant avec la maladie d’Alzheimer chantent, dansent, jouent d’instruments simples et se balancent au rythme.

« Cette église n’a jamais vu autant de hanches bouger ! » » a applaudi Joey Clark, l’un des directeurs de chorale de Giving Voice, qui a dirigé environ 175 personnes lors d’échauffements vocaux.

Parmi les acteurs figuraient un autre couple, Concepcion Galvan et Angel Torres. Galvan a reçu un diagnostic de démence en 2012 et ses symptômes se sont intensifiés au fil des ans. Mais quand elle chante dans la chorale, dit Galvan, cela lui rappelle elle-même.

Torres, un soudeur à la retraite, a déclaré que le chant ravive la vivacité de sa femme.

« Elle et moi chantions tout le temps à l’église ou ensemble, donc revenir à la chorale lui rappelle cela et nous ramène à l’époque où nous étions plus jeunes », a-t-il déclaré par l’intermédiaire d’un interprète. « Ce qui est du passé, elle s’en souvient très bien. Les paroles, elle les connaît. »

La science du pourquoi

La mémoire musicale est souvent la dernière à reculer chez les personnes atteintes de démence. Mais pourquoi ?

Le Dr Vijay Ramanan, neurologue cognitif à la Mayo Clinic, affirme qu’une explication probable est que la musique fait appel à différentes parties du cerveau, impliquant des connexions qui sillonnent l’organe. Parce que la musique n’est pas hébergée dans une zone centrale du cerveau, la capacité de chanter ou de jouer d’un instrument peut rester intacte longtemps après la disparition des autres fonctions. Entendre de la musique peut également évoquer des émotions et d’autres souvenirs associés à une chanson particulière.

Vladimir Garrido Biagetti, directeur artistique de Giving Voice qui dirige la chorale Sabios Cantores à Minneapolis, travaille beaucoup avec les aînés latinos de la première génération. Beaucoup ont vécu l’isolement au Minnesota après le départ de leurs enfants.

Lorsqu’il a fait connaissance avec les membres de la chorale, il leur a posé des questions ouvertes sur la musique de leur enfance. Ils parlaient du rythme des grillons lorsqu’ils travaillaient dans les fermes. Ou de la musique folklorique autochtone. Garrido Biagetti a incorporé ces éléments, ainsi que des paroles en espagnol, dans les chansons qu’ils chantent désormais.

« C’est une façon pour eux de remonter le temps », explique Garrido Biagetti. « Ils ont l’impression qu’ils comptent. Ils ont une place. Ils ont une voix. »

Pourtant, leur génie peut également émerger lors de l’apprentissage de nouvelles musiques. Il se souvient de Galvan, la femme atteinte de la maladie d’Alzheimer, qui avait l’air particulièrement perdue un jour lors d’une répétition. Mais ensemble, ils ont commencé à créer des couplets originaux et un refrain, et elle a tout simplement décollé. « Elle jouait », se souvient-il. « Les paroles n’existaient pas, mais elle les chantait. »

La musique est une activité complexe, a expliqué Ramanan. Traiter ou jouer de la musique stimule de nouvelles connexions entre les cellules cérébrales et renforce celles existantes. Et lorsque l’on fait de la musique avec ses amis et sa famille, cela approfondit les liens sociaux – qui auraient pu souffrir pendant la pandémie. Dans son cabinet, il a travaillé avec des patients dont les familles ont remarqué de forts déclins cognitifs lorsque nous étions tous enfermés à l’intérieur.

Il est encourageant d’entendre parler de programmes qui engagent les personnes atteintes de démence ainsi que ceux qui en prennent soin à long terme, a-t-il déclaré. Chanter est une façon de retrouver la joie, tant pour le patient que pour le partenaire soignant.

« La prise en charge de la maladie d’Alzheimer ne peut pas uniquement se résumer à des médicaments et à un traitement spécifique de la maladie », a déclaré Ramanan. « Il doit s’agir de la personne dans son ensemble, et cela inclut également ses proches. »

Adolescents, Galvan et Torres vivaient l’un en face de l’autre au Mexique. À l’époque, une chanson du chanteur argentin Leo Dan, « Esa Pared », est devenue l’hymne du couple. Il s’agit d’un mur qui sépare deux amants, métaphore de leur enfance, lorsqu’ils étaient de jeunes voisins amoureux, vivant séparés.

Aujourd’hui, cette barrière est la démence de Galvan, mais la musique est un pont qui maintient le couple connecté.

Torres lui chante toujours la chanson tous les jours et sa femme la chante en retour.

« Je la vois se souvenir de tout », a-t-il déclaré, « alors nous continuons à le chanter. »

Si vous allez

Cinq chœurs Twin Cities gérés par Giving Voice se produiront ensemble à l’Orchestra Hall de Minneapolis à 14 heures le 9 juin. Les billets sont disponibles à www.minnesotaorchestra.org.