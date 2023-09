Pourquoi Chandrababu Naidu a-t-il été arrêté ? Les flics d’Andhra Pradesh listent les allégations

N Chandrababu Naidu, chef du parti Telugu Desam et ancien ministre en chef de l’Andhra Pradesh, a organisé une escroquerie de Rs 371 crore au sein de la société nationale de développement des compétences, ont affirmé des sources du gouvernement YSR Jagan Mohan Reddy.

M. Naidu a été arrêté tôt ce matin à Nandyal, à près de 300 km d’Hyderabad, à la suite d’un drame intense. Les partisans du TDP se sont affrontés avec les policiers qui sont arrivés à Nandyal pour arrêter M. Naidu. Il a finalement été arrêté et transféré à Vijayawada.

Dans son discours aux médias, un haut responsable du CID de l’État a qualifié M. Naidu de « principal accusé » en relation avec la fraude présumée. « Cette affaire tourne autour de la création de centres d’excellence dans l’Andhra Pradesh », a déclaré N Sanjaya, DGP supplémentaire d’Andhra CID.

« Le gouvernement d’Andhra Pradesh a débloqué Rs 371 crore, dont une grande partie a été siphonnée et seule une petite partie a été utilisée pour créer des centres d’excellence. La majeure partie de cet argent a été détournée par l’intermédiaire de sociétés écrans en utilisant de fausses factures.

L’enquête a révélé que M. Naidu était le « principal conspirateur » dans cette affaire et que le transfert de fonds gouvernementaux vers des entités privées par l’intermédiaire de sociétés écrans s’est produit sous sa « direction active », a déclaré l’officier.

« Il possède une connaissance exclusive des transactions ayant conduit à l’émission des ordres gouvernementaux et des MoU, ce qui fait de lui la figure centrale de cette enquête », a-t-il ajouté.

Des sources au sein du gouvernement de l’État ont affirmé que M. Naidu « avait méticuleusement planifié, dirigé et exécuté l’arnaque ».

Au centre de l’escroquerie présumée se trouve la Société de développement des compétences de l’État d’Andhra Pradesh, créée sous la direction du ministre en chef de l’époque, Naidu, pour offrir une formation professionnelle aux jeunes.

Le gouvernement TDP de l’époque a conclu un protocole d’accord (MoU) avec le géant allemand de l’ingénierie Siemens. Le projet devait être exécuté par l’organisme public de développement des compétences en partenariat avec un consortium comprenant Siemens, Industry Software India Ltd et Design Tech Systems Pvt Ltd. Siemens a été chargé de créer six centres d’excellence, ont indiqué les sources.

Ce protocole d’accord, ont-ils déclaré, prévoyait que le gouvernement d’Andhra Pradesh contribuerait à hauteur de 10 pour cent au coût du projet de Rs 3 356 crore.

Il est allégué qu’un énorme crore de Rs 371 a été décaissé en cinq versements en trois mois, même si Siemens n’avait investi aucun fonds dans le projet.

« Montrez-moi où est mon nom. Comment peuvent-ils m’arrêter sans preuves élémentaires ? » » a déclaré M. Naidu lors de la confrontation entre ses partisans et les flics.

Plus tard, un message sur son pseudo officiel X disait : « Au cours des 45 dernières années, j’ai servi le peuple Telugu de manière désintéressée. Je suis prêt à sacrifier ma vie pour sauvegarder les intérêts du peuple Telugu. Aucune force sur terre ne peut m’empêcher de servir le Telugu. gens, mon #AndhraPradesh et ma patrie.

Avant son arrestation, le chef du TDP a demandé à ses partisans de faire preuve de retenue, ajoutant : « En fin de compte, la justice gagne ».

Des sources au sein du gouvernement ont affirmé qu’aucun dossier lié au projet n’avait été signé par le secrétaire principal aux Finances de l’époque et par le secrétaire en chef de l’époque, ce qui soulève « des questions sur la transparence ».

Ils ont ajouté que des rapports suggèrent que des tentatives ont été faites pour détruire des preuves documentaires critiques liées au scandale.

Les sources ont allégué qu’une somme de Rs 241 crore aurait été détournée vers diverses sociétés écrans, notamment Allied Computers, Skillers India Pvt Ltd, Knowledge Podium, Cadence Partners et ETA Greens, sans aucun retour tangible pour le développement des compétences.

Ils ont également souligné une enquête de la Direction de l’application des lois sur cette affaire. L’enquête de l’ED, selon les sources, a révélé que le gouvernement d’Andhra Pradesh de l’époque avait violé les normes établies en débloquant Rs 371 crore sans processus d’appel d’offres. Les sources du gouvernement de l’État ont indiqué que l’agence centrale avait procédé à plusieurs arrestations dans cette affaire.

Le porte-parole du TDP, Kutumba Rao, a déclaré que l’enquête aurait révélé des violations présumées de la TPS par Design Tech Systems, qui avait conclu un contrat avec la société nationale de développement des compétences. L’enquête a été menée par ED et a révélé un détournement de fonds vers des sociétés écrans, a-t-il déclaré. « Ils tentent à tort d’associer Chandrababu Naidu à ces violations », a déclaré M. Rao.