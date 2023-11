Pourquoi cette technologie est meilleure que les mots de passe et comment changer – NBC Chicago

Un certain nombre d’entreprises, telles que Google et Amazon, permettent aux utilisateurs de se connecter à des comptes et à des sites à l’aide de mots de passe.

Un mot de passe est une chaîne de données cryptées auxquelles un utilisateur peut accéder avec un scan du visage, une empreinte digitale ou un code PIN.

De nombreuses entreprises estiment que les mots de passe constituent la prochaine étape vers une meilleure sécurité numérique pour les consommateurs.

Il existe un moyen plus sûr de se connecter aux applications et aux sites Web qui supprime le besoin d’utiliser des mots de passe. C’est ce qu’on appelle un mot de passe, et des sociétés comme Microsoft, Amazone, Pomme et Googleparmi tant d’autres, ont déjà adopté la nouvelle technologie.

Contrairement à un mot de passe, un mot de passe repose sur une chaîne de données cryptées stockées sur votre téléphone ou ordinateur portable et sur une vérification de votre part, via une analyse faciale, une analyse d’empreintes digitales ou un code PIN, pour accéder à un site Web ou à une application. Il n’y a aucun échange de mot de passe.

“Un mot de passe est un identifiant FIDO stocké sur votre ordinateur ou votre téléphone, et il est utilisé pour déverrouiller vos comptes en ligne”, Google a écrit dans un article de blog d’octobre, faisant référence au nouveau standard développé par Fast IDentity Online, ou FIDO, Alliance. “Cela fonctionne en utilisant la cryptographie à clé publique et la preuve que vous possédez les informations d’identification n’est affichée sur votre compte en ligne que lorsque vous déverrouillez votre téléphone.”

L’évolution vers les mots de passe intervient alors que notre vie privée numérique devient de plus en plus difficile à protéger, d’autant plus que les gens doivent se souvenir de plus en plus de mots de passe. Une récente enquête de Pew Research a montré que près de 70 % des Américains sont stressés par le nombre de mots de passe dont ils doivent se souvenir.

Les entreprises sont également incitées à adopter des mots de passe. Lorsque leurs clients sont victimes de cyberattaques, les entreprises peuvent se retrouver confrontées à des factures élevées, ou parfois des millions de dollars d’amende si les données des clients sont affectées, pour nettoyer le désordre. Les clés d’accès peuvent réduire les chances que cela se produise.

“L’objectif principal est d’empêcher quelqu’un sur Internet de voler vos mots de passe par phishing”, a déclaré à CNBC Jacob Hoffman-Andrews, technologue principal à l’Electronic Frontier Foundation.

Hoffman-Andrews a déclaré que les mots de passe sont meilleurs que les mots de passe, même si vous utilisez un gestionnaire de mots de passe, qui vous aide à garder une trace de toutes vos connexions, car ces applications vous permettent souvent de copier/coller un mot de passe. “Si un phisher peut vous inciter à copier/coller, la partie est terminée. Avec le mot de passe, il ne vous permettra pas de le copier/coller.”

Le phishing est une fraude dans laquelle les attaquants tentent d’inciter les gens à divulguer des informations personnelles, souvent par le biais d’appels téléphoniques ou d’e-mails, puis à utiliser ces informations pour accéder à un compte.

“Les attaques basées sur des mots de passe deviennent de plus en plus simples et de plus en plus courantes”, a déclaré Steve Won, directeur produit chez 1Password, qui a adopté les mots de passe.

Conclusion : les clés d’accès sont meilleures que les mots de passe pour protéger vos informations personnelles.

Je me configure des mots de passe sur Google, Amazon et Apple en quelques étapes seulement, alors je vais vous montrer comment faire de même. Assurez-vous de posséder l’appareil sur lequel vous configurez un mot de passe. J’ai créé les mots de passe à l’aide de mon iPhone, mais vous pouvez le faire depuis un ordinateur ou un téléphone Android en suivant des étapes similaires.

Comment configurer un mot de passe pour votre compte Google

Jake Piazza | CNBC Les clés d’accès sont une nouvelle façon de vous connecter à vos comptes en ligne.

Ouvrez votre navigateur, accédez à https://moncompte.google.com/ et connectez-vous.

Choisissez « Sécurité ».

Sélectionnez « Clés d’accès » dans la section « Vous pouvez ajouter plus d’options de connexion ».

Tapez votre mot de passe pour vérifier qu’il s’agit bien de votre compte.

Cela vous amènera à une page indiquant « Créer un mot de passe ».

Vous obtiendrez un aperçu des mots de passe et Google vous demandera si vous souhaitez utiliser une analyse faciale. (Google indique qu’il existe également des options d’empreintes digitales et de code PIN).

(Google indique qu’il existe également des options d’empreintes digitales et de code PIN). Si vous choisissez un scan du visage – comme je l’ai fait puisque j’utilisais mon téléphone – appuyez sur “Continuer” et regardez dans l’appareil photo.

Une fois qu’il aura scanné votre visage, il dira « Clé d’accès créée ».

La prochaine fois que vous vous connecterez, Google vous demandera si vous souhaitez utiliser votre mot de passe. Appuyez sur Continuer pour scanner votre visage, puis vous serez connecté.

Comment configurer un mot de passe pour votre compte Amazon

Accédez au site Web d’Amazon et connectez-vous comme d’habitude.

Appuyez sur votre nom en haut à droite de la page pour ouvrir un menu déroulant.

Accédez à « Votre compte » et choisissez « Voir tous les comptes ».

Ensuite, allez dans « Paramètres du compte » et sélectionnez « Connexion et sécurité ».

Appuyez sur “Configurer” sur la barre qui dit “Clé d’accès”.

Appuyez sur la barre jaune qui indique « Configurer ».

J’utilisais à nouveau mon téléphone, cela m’a donc incité à utiliser un scan du visage pour créer le mot de passe. Appuyez sur “Continuer”.

La prochaine fois que vous vous connecterez à Amazon, il vous sera demandé si vous souhaitez vous connecter avec un mot de passe.

Comment configurer un mot de passe pour votre compte Apple

Jake Piazza | CNBC Vous pouvez vous connecter à votre identifiant Apple avec un mot de passe.

Vous devez disposer d’un appareil exécutant le logiciel iOS 17 ou Sonoma pour configurer un mot de passe avec votre identifiant Apple. Vous pouvez vérifier si vous devez mettre à jour en accédant à Général > Paramètres > À propos.

Alors visitez https://appleid.apple.com/

Appuyez sur « Connexion », puis entrez votre e-mail ou votre numéro de téléphone. Appuyez sur la flèche sur le côté droit.

Vous verrez une barre indiquant « Connectez-vous avec Passkey ». Appuyez dessus.

Vous pouvez choisir comment vous souhaitez accéder à ce mot de passe. J’ai choisi Face ID. Appuyez sur Continuer.

Une fois qu’il a scanné votre visage, vous disposez d’un mot de passe que vous pourrez utiliser pour l’avenir.

Les appareils Apple stockent vos mots de passe dans votre trousseau iCloud avec vos mots de passe.

Et si vous perdez votre mot de passe ?

Si vous perdez votre appareil avec vos mots de passe, vous pouvez toujours récupérer votre compte et, dans de nombreux cas, supprimer les mots de passe sur l’appareil perdu. Voici ce que vous faites :

Suivez les mêmes étapes pour revenir à la section mot de passe de votre compte pour le site Web dont vous souhaitez les supprimer.

Les sites ont une invite dans les mots de passe sur laquelle vous pouvez appuyer pour les supprimer.

Répétez les étapes pour créer un nouveau mot de passe sur votre nouvel appareil.

De nombreux autres sites Web et applications prend également en charge les mots de passe pour les connexions, notamment Microsoft, Uber, Nvidia, Nintendo et TikTok, alors fouillez et activez cette option si vous souhaitez une alternative plus sûre à l’utilisation d’un mot de passe.