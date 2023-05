Pourquoi cette petite communauté albertaine demande à la province une inspection municipale

En proie à des difficultés financières et autres, le village d’Andrew, en Alberta, demande à la province une inspection municipale.

La communauté, à environ 100 kilomètres au nord-est d’Edmonton, compte environ 400 personnes.

Depuis 2021, les transactions monétaires du village ne sont pas correctement enregistrées, ce qui rend difficile l’équilibre des comptes. Pour aggraver les choses, le vérificateur municipal a récemment démissionné.

« Nous n’avons pas vraiment pris beaucoup de pause », a déclaré le maire Merwin Haight dans une interview.

« Aucun d’entre nous au conseil ne s’attendait à ce genre de problèmes. »

En mars, le conseil a voté à l’unanimité en faveur de demander au gouvernement provincial de procéder à une inspection municipale.

S’il est approuvé, le ministère des Affaires municipales pourrait nommer un inspecteur pour examiner les règlements, les politiques et les contrats d’Andrew et interroger le personnel municipal, les conseillers et les résidents locaux pour découvrir ce qui n’a pas fonctionné et proposer des solutions.

« Nous aurons une bien meilleure compréhension de notre communauté et de la manière dont nous pouvons grandir ensemble et travailler ensemble pour la rendre prospère et stable », a déclaré Haight.

La communauté possède la plus grande statue de colvert au monde. (Liam Harrap/CBC)

Depuis 2009, la province a mené 38 inspections municipales. Cependant, depuis 2018, il n’en a mené qu’un, celui de la ville de Chestermere, à l’est de Calgary.

La récente demande d’inspection d’Andrew est la première de cette année, selon les Affaires municipales de l’Alberta.

Mais ce n’est pas la première fois qu’Andrew demande une inspection municipale. En 2015, une pétition avec plus de 100 signatures a été envoyée à la province. Mais après examen, les Affaires municipales ont déterminé que la cause était insuffisante.

Bien que les chiffres de la province n’indiquent pas une augmentation des demandes d’inspection, Angela Duncan, vice-présidente des municipalités de l’Alberta, a déclaré que davantage de communautés l’exploraient comme une option.

« Dans certains cas, un nouveau conseiller a une mauvaise impression du fonctionnement de la municipalité avant d’être élu et il pense qu’une inspection est le seul moyen de régler le problème », a déclaré Duncan.

Dans un courriel à CBC, un porte-parole des Affaires municipales a déclaré que la ministre Rebecca Schulz avait convenu qu’Andrew pourrait bénéficier d’une inspection municipale. Son département rencontre les responsables locaux pour déterminer les prochaines étapes.

Radio active10:49Un village albertain en crise Nous allons au village d’Andrew et apprenons pourquoi il veut que la province inspecte ses finances.

Andrew a plus de défis que les finances.

« Tout le monde n’est pas content de ce conseil. Il est fracturé », a déclaré Haight.

Des pancartes ont surgi autour du village, demandant la destitution de ses conseillers.

Merwin Haight est devenu maire d’Andrew en octobre dernier. (Liam Harrap/CBC)

Au cours de la dernière année, Andrew a eu quatre directeurs généraux.

Après deux mois de travail, l’actuel CAO Tim Melnyk s’est réveillé pour trouver des vis dans les pneus de son camion. Plus tard, quelqu’un a détruit ses balais d’essuie-glace, a fait sauter son capot et a dévissé le bouchon d’huile.

« Il [his truck] a commencé à tiquer assez fort. Je l’ai donc éteint et j’ai ouvert le capot. Si j’avais été sur l’autoroute, cela aurait fait sauter ce moteur », a déclaré Melnyk.

Tim Melnyk, directeur administratif d’Andrew, a pris le poste plus tôt cette année. Un matin, il s’est réveillé avec des vis dans les pneus de son camion. (Liam Harrap/CBC)

Haight attribue une partie des frictions au conseil demandant des impôts en souffrance.

Le budget municipal annuel d’Andrew est de 1,5 million de dollars, a-t-il déclaré.

L’année dernière, le conseil a découvert que certains résidents devaient plus de 200 000 $ en arriérés d’impôts. Le village a commencé à demander des remboursements. Les résidents ont été informés que s’ils ne pouvaient pas payer, leurs propriétés seraient vendues dans le cadre d’une vente pour taxes.

Alors que Haight a déclaré que la plupart des résidents étaient en mesure de prendre des dispositions ou de payer, cela a bouleversé certaines personnes.

Le village a connu de grands changements

Andrew a connu des changements radicaux ces dernières années. Il a perdu son épicerie et son pavillon pour personnes âgées, et cette semaine, les administrateurs des écoles publiques d’Elk Island ont voté pour fermer l’école Andrew, la seule école du village.

« Il ne reste plus rien. Tous les magasins ont disparu. Tout a disparu », a déclaré Willy Pesaruk, qui vit dans la communauté depuis 93 ans. « Je ne peux pas comprendre ça. Comment cette ville est morte. »

Willy Pesaruk vit dans le village d’Andrew depuis 93 ans. (Liam Harrap/CBC)

S’il peut vendre sa maison, a déclaré Pesaruk, il envisage de déménager à proximité de Mundare.

Haight a déclaré que les prix des maisons avaient baissé de 50% par rapport à la période précédant le COVID-19.