pourquoi cette maladie mortelle est si difficile à diagnostiquer

Le député conservateur Craig Mackinlay est récemment revenu aux Communes pour la première fois après avoir souffert d’un accès de septicémie potentiellement mortel l’année dernière. Depuis son retour aux fonctions publiques, Mackinlay a parlé franchement de son expérience de la maladie presque mortelle qui a conduit à la amputation des mains et des pieds.

En septembre dernier, Mackinlay a déclaré qu’il j’ai commencé à me sentir mal – mais ne pensait rien à ses symptômes, surtout après avoir été testé négatif au COVID.

Mais son état s’est rapidement aggravé au cours de la nuit. Lorsque Mackinlay a finalement été admis à l’hôpital le lendemain, tout son corps était devenu bleu. Il souffrait d’un choc septique – une forme grave de sepsis. Mackinlay a été plongé dans un coma provoqué et s’est réveillé 16 jours plus tard. Il avait juste eu un 5 % de chances de survie.

Avec près de 50 millions de cas et 11 millions de décès dans le monde chaque année, la septicémie représente une crise sanitaire mondiale importante. Pourtant, malgré sa prévalence, le sepsis reste une pathologie difficile à diagnostiquer rapidement.

La septicémie est une maladie grave qui survient lorsque la réponse de l’organisme à une infection endommage ses propres tissus et organes. Elle peut se développer dans un laps de temps très court – généralement quelques heures, si elle n’est pas traitée.

La septicémie est généralement déclenchée par une infection bactérienne ou virale – souvent dans les poumons, les voies urinaires, l’abdomen ou par une plaie. Si ces agents pathogènes s’échappent de la zone infectée, ils peuvent alors pénétrer dans la circulation sanguine où ils peuvent se propager dans tout le corps. tissus environnants et organes majeurs.

En raison de la rapidité avec laquelle l’infection se propage, le système immunitaire est submergé et devient dérégulé, ce qui signifie qu’il cesse de fonctionner comme il le devrait normalement. Cela déclenche une réponse immunitaire exagérée appelée tempête de cytokines. Non seulement cette tempête de cytokines ne parvient pas à éliminer l’infection, mais elle provoque également d’importants dommages aux tissus et aux organes, ce qui peut entraîner de graves complications, voire la mort, sans traitement rapide.

La septicémie peut toucher n’importe qui, même si les personnes âgées, les nourrissons, les jeunes enfants et les personnes souffrant de maladies chroniques (comme le diabète, l’arthrite, l’asthme et le cancer) courent un plus grand risque en raison des différences dans le fonctionnement de leur système immunitaire.

État grave

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles la septicémie est une maladie si dangereuse. Cela dépend en grande partie de la difficulté du diagnostic.

Les premiers symptômes de la septicémie ont tendance à partager des similitudes avec de nombreuses autres maladies. Souvent, les patients commencent par présenter des symptômes pseudo-grippaux, tels que de la fièvre, une respiration rapide et une accélération du rythme cardiaque. Ceux-ci peuvent facilement être confondus avec d’autres conditions ou complètement négligés.

Pourtant, ces signes subtils peuvent devenir graves en quelques heures en raison de la rapidité avec laquelle la septicémie progresse. Il est essentiel que les patients soient traités le plus rapidement possible, car pour chaque retard d’une heure dans le traitement, il y a un 8 % de risque accru de décès.

La septicémie peut également être déclenchée par un une gamme diversifiée d’agents pathogènes – y compris les bactéries, virus, champignons et parasites. Il est donc difficile d’identifier la cause exacte du sepsis. Étant donné que chaque agent pathogène nécessite un type de traitement différent, cela signifie que des tests de laboratoire doivent d’abord être effectués avant de pouvoir administrer un traitement aux patients.

Et, en raison de la nature complexe du sepsis, il lui manque une signature biologique (ou biomarqueur) qui puisse être utilisée de manière fiable pour diagnostiquer l’état. Les biomarqueurs jouent un rôle crucial dans le diagnostic de diverses maladies, car ils indiquent la présence et la gravité d’une maladie. Cela signifie que les médecins doivent rechercher d’autres signes et symptômes, parallèlement aux tests de laboratoire, pour diagnostiquer la septicémie. Mais ces signes n’indiquent pas toujours clairement la présence de la maladie – du moins au début.

L’avenir du traitement

La septicémie est traitée avec des antibiotiques ou des antiviraux, selon la cause profonde de l’infection du patient. Les patients peuvent également avoir besoin de liquides pour maintenir leur tension artérielle et d’oxygène pour soutenir le fonctionnement de leurs organes, en fonction de leur état. Dans les cas graves, les abcès peuvent devoir être drainés, les tissus infectés peuvent devoir être retirés et le patient peut avoir besoin d’un ventilateur ou d’une dialyse pour soutenir sa respiration et le fonctionnement de ses organes.

Jusqu’à 70% des personnes ceux qui développent une septicémie survivent à la maladie lorsqu’elle est traitée rapidement. Sans traitement, le taux de survie tombe à environ 20 %.

Autour la moitié des gens qui survivent à la septicémie développent «syndrome post-septicémique» – des symptômes physiques et émotionnels à long terme qui peuvent durer des années. Certains de ces symptômes peuvent inclure des maladies plus fréquentes, une sensation de faiblesse ou de fatigue et des problèmes de santé mentale.

Pourtant, certains craignent que les traitements actuels contre le sepsis ne deviennent moins efficaces. L’écrasante majorité des cas de sepsis proviennent d’infections bactériennes. Cela fait des antibiotiques le voie de traitement primaire pour la septicémie.

Mais les bactéries peuvent évoluer pour survivre à l’exposition aux antibiotiques, devenir résistant aux médicaments couramment utilisés pour traiter les infections. Cela fait de la résistance aux antibiotiques un problème important facteur contributif pour la septicémie. Cette résistance peut rendre les antibiotiques inefficaces pour éradiquer l’infection bactérienne initiale, lui permettant ainsi de se propager. persister et empirer.

Mais les innovations récentes dans ce domaine peuvent offrir de l’espoir. La recherche a découvert comment les agents pathogènes adhérer aux parois des vaisseaux sanguins – un mécanisme qui permet aux agents pathogènes de se propager dans tout le corps. Grâce à cette découverte, des essais ont maintenant commencé pour vérifier si un médicament ciblant les vaisseaux sanguins (au lieu des agents pathogènes responsables de l’infection) peut arrêter la septicémie et réduire le recours aux antibiotiques.

Des médicaments qui empêchent les agents pathogènes de se lier aux vaisseaux sanguins pourraient également être administrés. avant que la septicémie ne s’installe. Si cela s’avère efficace, cela pourrait sauver des millions de vies.

Des efforts sont également déployés pour introduire protocoles standardisés en matière de sepsie afin d’améliorer la reconnaissance précoce de la maladie dans les hôpitaux et les cliniques.

La septicémie peut arriver à n’importe qui. La meilleure façon de l’éviter est de prendre soin de votre santé. Il est important de se tenir à jour en matière de vaccinations, de pratiquer une bonne hygiène et de soigner correctement toutes les blessures que vous pourriez avoir. Mais si l’un des symptômes connus du sepsis apparaît – notamment de la fièvre, des frissons et une hypotension artérielle – il est alors essentiel de consulter immédiatement un médecin.