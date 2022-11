Pourquoi cette femme chinoise a choisi Graveyard comme premier lieu de travail après l’obtention de son diplôme

Beaucoup de gens finissent par accepter des emplois dans un domaine différent de celui de leur diplôme. Il y a diverses raisons à cela, mais cela se produit généralement parce que beaucoup poursuivent souvent des diplômes populaires sous la pression des pairs. Bien que certains emplois soient bien rémunérés, les gens n’aiment pas le type de travail qui en découle.

Ainsi, il leur arrive de poursuivre autre chose à plein temps. Une histoire similaire d’une femme qui a choisi un cimetière comme lieu de travail après l’obtention de son diplôme a fait le tour d’Internet.

Tan, une femme de 22 ans, a volontairement choisi de travailler dans un cimetière pour parvenir à un meilleur équilibre travail-vie personnelle et éviter la politique de bureau. Selon un rapport du South China Morning Post, Tan a partagé une vidéo d’elle-même travaillant au cimetière sur Douyin, une plateforme de médias sociaux chinoise. Dans la vidéo, Tan a qualifié son lieu de travail particulier, situé à flanc de montagne dans la municipalité de Chongqing, de “paisible”.

Elle a également ajouté: “Permettez-moi de vous montrer l’environnement de travail d’un gardien de tombe de la génération Z. C’est un travail simple et pépère. Il y a les chats et les chiens et Internet. Tan vit dans un dortoir situé sur place avec ses collègues. Zéro politique de bureau, pas de longs trajets, beaucoup de temps libre et une vue panoramique donnent à Tan « une vie de retraite anticipée ». Elle s’appelle même en plaisantant une “gardienne de tombe” car elle vit sur place.

Tan gagne environ 4 000 yuans (45 775,96 roupies) par mois, et ses tâches consistent à recevoir des invités, balayer les tombes au nom des proches des défunts et vendre des tombes. Elle travaille six jours par semaine de 8h30 à 17h avec une pause déjeuner de deux heures. Selon les données du gouvernement, le revenu annuel moyen à Chongqing l’année dernière était de 33 800 yuans par an, ce qui équivaut à environ 2 800 yuans par mois.

Peu de temps après que la vidéo de Tan soit devenue virale, de nombreux utilisateurs ont été surpris qu’elle ait choisi de travailler dans un cimetière au lieu d’une multinationale en tant que jeune diplômée. Pourtant, vu le revenu moyen d’un individu à Chongqing, elle parvient à gagner une bonne somme, supérieure à la moyenne, chaque mois grâce à ses petits boulots.

