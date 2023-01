Pourquoi cette femme au foyer veut que son mari paie pendant 15 ans s’ils divorcent

Les rôles de genre stéréotypés dans les relations deviennent lentement un mythe alors que les gens continuent de changer leur vision du monde. Mais certaines familles continuent d’adopter le système traditionnel de la « femme au foyer », en fonction de leurs préférences et de leur situation. Récemment, une femme a admis que si elle divorçait de son mari, il devrait la payer pendant les 15 prochaines années. Le Metro UK a rapporté que la femme, devenue femme au foyer après avoir quitté son emploi, avait fait signer un contrat à son mari. Selon l’arrangement, il compenserait le long vide dans son CV, s’ils se séparaient un jour. Les gens sur les réseaux sociaux ont tous fait l’éloge de son idée de génie. Certains l’ont trouvé controversé, mais la plupart d’entre eux semblaient la soutenir.

La femme a partagé une vidéo, où elle a donné un aperçu de son contrat sur son compte TikTok. Le clip comportait un texte intégré qui disait: “Je serai damné si jamais je me retrouvais sur le côté court du bâton parce qu’il voulait le LUXE de m’avoir disponible 24h/24 et 7j/7.” La vidéo a franchi 63 lakh vues depuis son partage. La femme a expliqué qu’elle avait conclu le contrat pour ne pas se retrouver désavantagée après le divorce.

Elle a en outre expliqué: «Quand j’ai dit aux gens que mon mari avait signé un contrat acceptant que je sois une femme au foyer et il a décidé de divorcer. Il devrait me payer pendant 15 ans après le règlement du divorce pour compenser mon manque d’antécédents professionnels. Plus de 8 500 personnes ont commenté et la plupart d’entre elles ont loué son idée et ont pensé qu’elle était « parfaitement logique ».

Un utilisateur a écrit: “Essayer de trouver un emploi après dix ans en tant que SAHM est un cauchemar.” Un autre utilisateur a commenté: “C’est génial et devrait être normalisé.” Un troisième utilisateur a écrit : « Je suis un homme et je pense que c’est parfaitement logique. Les investisseurs appellent cela le « coût d’opportunité ». Vous n’aurez plus jamais 25 ans et vous n’aurez plus jamais ces opportunités.

