Pourquoi cette femme a quitté une carrière en architecture pour cataloguer les plumes d’oiseaux

Comme ça arrive6h30Pourquoi cette femme a quitté une carrière en architecture pour cataloguer les plumes d’oiseaux

Esha Munshi est architecte depuis 15 ans, mais sa véritable passion, ce sont les oiseaux.

“Je respire des oiseaux, je peins des oiseaux, je lis sur les oiseaux, je regarde des oiseaux, j’enregistre des sons d’oiseaux. Donc, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les oiseaux sont dans ma tête”, a déclaré la femme d’Ahmedabad, en Inde. Comme ça arrive l’hôte Nil Köksal.

Pendant les fermetures pandémiques, Munshi a suivi un cours en ligne de deux ans sur la biologie des oiseaux à l’Université Cornell. Et maintenant, au lieu de concevoir des bâtiments, elle met ses compétences esthétiques à profit en collectant, photographiant, mesurant et cataloguant les ailes et les plumes de plus de 1 300 espèces d’oiseaux de l’Inde.

“Je voulais redonner quelque chose à la science – quelque chose lié aux oiseaux. J’ai donc laissé ma carrière d’architecte derrière moi et je me suis lancée à plein temps”, a-t-elle déclaré.

Ces images de la bibliothèque de plumes montrent le plumage d’une crécerelle eurasienne, à gauche, et d’un rouleau indien. (La bibliothèque de plumes)

Munshi s’est associé au vétérinaire aviaire Sherwin Everett pour créer la Feather Library, une base de données en ligne de plumes d’oiseaux indiens. C’est la première collection de ce genre en Inde, et l’une des rares dans le monde.

L’idée lui est venue pendant le verrouillage lorsque les gens étaient pour la plupart à l’intérieur et que les oiseaux étaient en pleine force, a-t-elle déclaré.

Un jour, elle a aperçu un bec d’argent indien devant sa maison, une espèce de passereau qui ne mesure qu’environ 11 centimètres de long.

Alors que Munshi aime les oiseaux, elle a aussi des chats, elle a donc installé des filets anti-oiseaux pour les protéger de ses prédateurs. Mais le petit bec d’argent a réussi à glisser complètement.

“Mon chat s’est précipité pour l’attaquer, et il m’est arrivé de sauver [the bird] juste à temps et relâchez-le. Mais, dans la peur, les oiseaux ont tendance à perdre une partie de leurs plumes, et c’est ce que ce petit oiseau a fait”, a-t-elle déclaré.

La bibliothèque de plumes documente le plumage d’une perruche à collier. (Bibliothèque de plumes)

Elle a ramassé la poignée de plumes dans sa main et a été fascinée par elles. Le plus long était plus petit que son petit doigt. Cela lui a fait penser aux paons indiens, dont les plumes colorées de la queue peuvent atteindre 1,5 mètre de long.

“Cela m’a juste curieux d’en savoir plus sur les plumes”, a-t-elle déclaré. “Ces deux sont les plumes contradictoires, que j’ai vues, et je voulais connaître tout le spectre entre les deux. Et je [wondered] où aller le trouver ? Et je n’ai pas trouvé la réponse. Alors j’ai pensé : pourquoi n’en créerais-je pas ?”

FeatherLibrary.com est disponible pour les ornithologues amateurs et les scientifiques, a-t-elle déclaré.

“Où qu’une personne aille, qu’il s’agisse d’un enfant ou d’une personne âgée, si l’on trouve une plume par terre, elle la ramasse. Et vous savez, il y a quelque chose dans les plumes qui fascine tout le monde”, a déclaré Munshi. “Je pense donc que la première idée est de susciter la curiosité. La deuxième idée est de créer un ensemble de données que les futurs scientifiques pourront examiner et analyser.”

Sherwin Everett, à gauche, un vétérinaire qui travaille avec les oiseaux, s’est associé à Munshi pour créer la base de données. (Soumis par Esha Munshi)

Les plumes proviennent principalement d’Everett, qui travaille dans un hôpital pour oiseaux à Ahmedabad.

UN selon le site de la Feather Library sa clinique traite entre 1 500 et 2 000 oiseaux par an, certains courants et d’autres assez rares.

Mais tous les oiseaux ne survivent pas, et lorsqu’ils succombent à leurs blessures et meurent, leurs corps sont simplement jetés.

Maintenant, plutôt que de laisser toutes ces données potentielles se perdre, la clinique aviaire permet à Everett et Munshi de photographier et de numériser les plumes et les ailes avant qu’elles ne soient éliminées.

Jusqu’à présent, ils ont catalogué 100 espèces, d’environ 1 331 dans le pays.

“Encore beaucoup de chemin à parcourir”, a déclaré Munshi.

L’oiseau préféré de Munshi est une plante grimpante aux ailes rouges. L’éclair rouge quand il déploie ses ailes, dit-elle, la fait pleurer. (Wang LiQiang/Shutterstock)

Scott V. Edwards, un ornithologue de Harvard qui n’est pas impliqué dans le projet, l’a qualifié de “super excitant”.

« Je pense que cela attirera vraiment l’attention sur la beauté des plumes d’oiseaux quand vous pourrez vraiment les regarder en détail. sera d’une grande aide pour cela », a-t-il déclaré.

“C’est vraiment excitant et c’est nouveau. Je n’ai jamais rien vu de tel.”

Edwards dit que cela pourrait s’avérer utile pour les scientifiques qui ont besoin d’identifier des espèces d’oiseaux dans le cadre de leurs recherches.

De plus, il dit que vous pouvez en apprendre beaucoup sur les oiseaux en fonction de leurs ailes et de leurs plumes – comment ils attirent les partenaires, comment ils volent, quel type d’habitat ils occupent et leurs habitudes de mue tout au long de l’année, par exemple.

Sans oublier qu’ils sont beaux à voir.

“Je pense que c’est toujours merveilleux de voir comment la sélection naturelle vient de sculpter ces détails exquis. Cependant, ce n’est pas qu’une question de survie. Je pense que des choses comme les ailes d’oiseaux nous permettent vraiment de voir l’exubérance de la vie et de la biologie”, a-t-il déclaré.

“Les oiseaux sont en déclin partout dans le monde, et donc, espérons-le, des ressources comme celle-ci inciteront les gens à se souvenir d’où ils viennent et contribueront à leur longévité en termes de préservation de la biodiversité de la planète.”