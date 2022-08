Pourquoi cette féministe new-yorkaise n’appellera pas son partenaire mari après le mariage

Audra Fitzgerald, une féministe basée à New York, a refusé d’appeler son mari de longue date après le mariage. Selon un rapport publié dans le New York Post, elle a fait cette déclaration dans une vidéo Tik-Tok. Dans la vidéo, elle a qualifié le mot mari de sexiste. Audra pense que le mot mari signifie maître et contrôleur de la maison. Elle aimerait utiliser le mot wer, qui signifie son partenaire.

Cependant, la décision d’Audra a été critiquée, principalement par des hommes. Ils ont bombardé la section des commentaires de son Tik Tok avec beaucoup de commentaires misogynes. Audra a été qualifiée de ridicule, épuisante et incroyablement triste. Un utilisateur a écrit que les gens trouveront toujours quelque chose pour s’offenser. Un autre utilisateur a passé une remarque négative. Cette personne s’est penchée sur l’utilisation du mot wer et a dit: “Est-ce vraiment si profond?”. Un troisième a dit : « Tu dois t’amuser dans les fêtes » !

Pour aggraver les choses, ils ont même appelé son mari Andrew une épouse. Malgré une telle pêche à la traîne, Andrew se tenait comme un pilier de soutien avec elle. Après huit ans de fréquentation, il soutient fermement son point de vue.

Audra, cependant, est surprise que cette vidéo soit devenue virale. Pourtant, elle se sent heureuse que les gens prennent désormais conscience de l’étymologie patriarcale du mot. Pour ceux qui ne le savent pas, l’étymologie signifie le récit chronologique du développement d’un mot.

Audra sent qu’elle utilise les mots en fonction des dommages qu’ils causent à la société. Elle pense que le mot mari ne fait pas beaucoup de mal à la société. Pourtant, elle veut que les gens sachent comment le patriarcat est né.

Non seulement mari, mais il y a aussi d’autres mots qu’Audra trouve assez problématiques. Elle déteste les mots comme b **** et p ****. Audra estime que de tels mots sont insultants pour les femmes. Elle pense qu’il y a beaucoup de mots tout aussi dommageables pour les hommes. Grow a pair, man up et sissy sont des mots qu’Audra trouve assez problématiques et refuse d’utiliser.

