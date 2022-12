Pourquoi cette espèce en voie de disparition de la Colombie-Britannique figure sur un timbre postal américain

La marmotte en voie de disparition de l’île de Vancouver a un moment.

Le petit rongeur potelé a été présenté dans les docuseries Netflix Île des loups de mer plus tôt cette année.

Maintenant, c’est sur un timbre postal américain – l’un d’une nouvelle collection comprenant 20 espèces en voie de disparition.

Comme son nom l’indique, la marmotte se trouve uniquement sur l’île de Vancouver. Il est peut-être déroutant qu’une institution américaine l’inclue dans une collection américaine.

Le timbre postal américain représentant la marmotte de l’île de Vancouver, un animal endémique de l’île. (Envoyé par le service postal américain)

Dans une déclaration à CBC, le service postal américain (USPS) a déclaré que la créature canadienne était incluse car c’est l’un des “animaux les plus menacés au monde”.

“Son sort met en évidence plusieurs aspects clés de la mise en danger : il est affecté par le changement climatique, une abondance de prédateurs et par les pratiques forestières dans sa petite aire de répartition isolée”, a déclaré l’USPS.

“C’est devenu un symbole de conservation, comme la mascotte des Victoria Royals de la Ligue de hockey de l’Ouest, par exemple.”

Selon la Marmot Recovery Foundation, la prédation par les loups, les couguars et les aigles a représenté 80 % de la mortalité des marmottes de 1995 à 2005, et certains pensent que les changements de paysage dus à l’exploitation forestière et au changement climatique affectent la relation entre les marmottes et leurs prédateurs.

Selon la provinceil y avait moins de 30 marmottes en 2003. Grâce aux efforts de conservation, plus de 200 ont été dénombrées en 2021.

La population de marmottes de l’île de Vancouver est maintenant estimée à environ 300, contre 27 en 2003. (Fondation Marmot Recovery)

L’image du timbre a été prise par le photographe du National Geographic Joel Sartore, qui a pour mission de photographier toutes les espèces menacées dans le monde, si elles devaient disparaître.

Il a dit que la marmotte de l’île de Vancouver est un symbole d’espoir.

“Si vous y tenez, vous pouvez arrêter l’extinction et rendre le monde meilleur”, a déclaré Sartore. Sur l’Ile hôte Gregor Craigie.

Lorsqu’il a entendu pour la première fois que la marmotte de l’île de Vancouver figurait sur un timbre américain, Adam Taylor, directeur exécutif de la Marmot Recovery Foundation, a déclaré qu’il n’y croyait pas.

“Je ne pouvais tout simplement pas comprendre pourquoi la marmotte de l’île de Vancouver serait sur un timbre postal américain”, a-t-il déclaré.

Mais, a-t-il dit, il était heureux de le voir attirer l’attention internationale – et “l’espoir” est vraiment le message quand il s’agit de ces petites créatures et de leur rétablissement.

“Je pense que l’histoire des marmottes est une opportunité de donner un peu d’espoir que nous pouvons travailler pour ramener les marmottes, et puis ce travail que nous faisons s’applique également à d’autres espèces”, a-t-il déclaré.

“Il y a des choses qui sont réalisables et faisables et nous pouvons sauver ces espèces.”