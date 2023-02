Pourquoi cette dernière tendance des médias sociaux ne devrait être pratiquée que par des athlètes professionnels

Lorsque le public regarde des séquences de cascades à couper le souffle dans des films ou à la télévision, cela les laisse sûrement émerveillés. De nombreuses mesures de sécurité sont prises pour réaliser ces scènes. Dans une cascade de “plongée à mort” tendance, aucun équipement de sécurité n’est utilisé. Encore beaucoup le font pour l’expérience pure du frisson, et c’est devenu une tendance sur les réseaux sociaux. Asbjorg Nesje, une jeune femme norvégienne, a réalisé plusieurs vidéos virales de ce type dans lesquelles on peut la voir se catapulter sur de hautes surfaces. Sa plongée la plus récente a réuni à elle seule 42,5 millions de vues.

Dans le clip récemment partagé, Nesje se jette d’une plate-forme en bois à 81 pieds dans les airs (le plongeoir olympique le plus haut mesure environ 33 pieds). Elle descend en spirale pendant plusieurs secondes avant de plonger dans les eaux en contrebas. Les utilisateurs des médias sociaux ont été choqués après avoir regardé ces vidéos éprouvantes pour les nerfs. Ils se demandent comment ces personnes peuvent effectuer de telles cascades sans aucune blessure. N’ont-ils pas peur de la mort ? La réponse est oui, et on s’assure au préalable qu’ils sont parfaitement entraînés avant de pratiquer ce sport.

Comme indiqué dans les rapports, les personnes qui essaient ce sport sont des athlètes professionnels. Sinon, l’impact de gifler la surface de l’eau peut être extrêmement dangereux. Cet impact est similaire à un traumatisme contondant, et les flops du ventre dur sont également connus pour causer de graves ecchymoses. Dans des scénarios plus graves, les personnes peuvent également souffrir de blessures internes. Les athlètes, qui sont maintenant des pros du plongeon de la mort, ont décrit trois scénarios pour que les aspirants puissent atterrir en toute sécurité dans cette cascade. Ces trois situations sont la crevette (mains et pieds d’abord), le broyeur (coudes et genoux d’abord) et le no-hander (tête et genoux d’abord).

Ils ont également conseillé aux nageurs de ne pas hésiter ou de ne pas se remettre en question une fois qu’ils ont commencé à courir. Tout ce qu’ils ont à faire est de fermer leur corps et de se mettre dans l’une des positions d’atterrissage le plus tard possible. “Il s’agit de sortir et de s’amuser avec vos amis et de faire des choses amusantes”, a déclaré le plongeur Anders Rox dans un tutoriel sur la plongée de la mort.

Voici une vidéo pour ceux qui souhaitent savoir à quoi ressemble la plongée de la mort.

Les utilisateurs des médias sociaux ont admiré le courage dont a fait preuve ce garçon dans la vidéo.

