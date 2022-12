Pourquoi cette Coupe du monde est entachée d’allégations de corruption

Chaque Coupe du monde a des moments déterminants pour le tournoi dont les fans se souviendront de la même manière qu’ils se souviennent d’avoir rencontré l’amour de leur vie. Ou l’assassinat de Kennedy.

Je suis au mieux un fan de football occasionnel, mais je peux quand même vous dire que lorsque Zinedine Zidane a donné un coup de tête à Marco Materazzi lors de la finale de la Coupe du monde 2006 entre l’Italie et la France, j’étais debout à côté d’amis de mon travail d’été, tenant un demi- bu un verre de vodka et de jus de canneberge qui était devenu pâle et aqueux à cause de la glace fondue. Je me souviens de la pause qui a plané dans l’air alors qu’il a fallu un moment à la foule autour de moi pour réaliser ce qui s’était passé, les murmures de confusion qui se sont rapidement transformés en hurlements de rage. Et je me souviens m’être senti inexplicablement lésé par les supporters italiens, qui semblaient insupportablement satisfaits de la victoire de leur équipe après que leur joueur ait été tellement maltraité.

Mais en ce qui concerne la Coupe du monde 2022 au Qatar, il n’est pas clair qu’un moment sur le terrain sera plus déterminant que celui qui s’est produit le 2 décembre 2010, bien avant le début du tournoi. C’est alors que Sepp Blatter, alors président de la FIFA, l’instance dirigeante du football, s’est levé dans un auditorium de Zurich et a annoncé que le Qatar avait remporté le concours pour accueillir le tournoi de 2022, même si le pays manquait d’infrastructures pour le tourisme de masse, de stades de football et temps d’été dans lequel on pouvait jouer au football en toute sécurité. C’est à ce moment-là que, aux yeux d’une grande partie du monde, cette Coupe du monde est devenue irrévocablement liée à la corruption.