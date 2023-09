Pourquoi cette campagne présidentielle peut sembler familière à de nombreux Américains

NEW YORK (AP) — La fin du week-end de la fête du Travail marquerait généralement le début d’un sprint furieux vers les caucus de l’Iowa alors que les candidats se battent pour l’investiture présidentielle de leur parti. Mais à mesure que la campagne de 2024 se concentre davantage, la frénésie habituelle cède la place à un sentiment d’inévitabilité.

Parmi les Républicains, Donald Trump domine le champ primaire, devançant ses rivaux avec des CV de gouverneur, de diplomate et d’entrepreneur qui s’avéreraient normalement convaincants. La force de l’ancien président vient malgré – ou peut-être grâce à – de multiples inculpations criminelles qui menacent d’éclipser tout débat sérieux sur l’avenir du pays. Et pour l’instant, les dizaines de millions de dollars que les rivaux républicains investissent dans la course ne font pas grand-chose pour diminuer la stature de Trump, alimentant les inquiétudes de ses critiques républicains qui craignent que la primaire soit essentiellement terminée avant d’avoir commencé.

Alors qu’un favori en difficulté resserre son emprise sur l’investiture républicaine, le président Joe Biden est sur la bonne voie vers la victoire du côté démocrate. Le président sortant, âgé de 80 ans, ne fait face qu’à une opposition symbolique pour l’investiture démocrate, malgré les inquiétudes concernant son âge et ses performances de la part de nombreux membres de son propre parti.

Que cela plaise ou non aux électeurs, une revanche Trump-Biden pourrait se profiler à l’horizon, soulevant la perspective d’une saison électorale profondément incertaine qui ne fera qu’intensifier la division politique du pays. Déjà, Trump saute les débats présidentiels de son parti et ses comparutions devant les tribunaux attirent parfois plus d’attention que sa campagne n’en arrête. Et Biden a à peine commencé sa campagne alors qu’il est aux prises avec des questions sur son âge et les défis juridiques de son fils.

« Je ne peux tout simplement pas imaginer que les choses changent de façon significative. Il semble donc que le passé soit un prologue », a déclaré le gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom, dans une interview, louant le bilan de Biden tout en mettant en garde son parti contre la sous-estimation de la force politique de Trump.

Newsom a déclaré que les inquiétudes concernant l’âge de Biden « sont légitimes et la Maison Blanche le sait ».

« Mais si l’âge est synonyme de résultats », a-t-il poursuivi, « j’attends avec impatience son 85e anniversaire. »

Du côté républicain, l’inquiétude grandit parmi certains donateurs et dirigeants de parti qui espéraient que les électeurs conservateurs dépasseraient Trump compte tenu de l’attaque du 6 janvier contre le Capitole qu’il a inspirée et de ses graves contestations judiciaires.

« Une revanche Trump-Biden serait un désastre pour le pays. Cela me déprime beaucoup », a déclaré Bobbie Kilberg, un éminent donateur républicain qui soutient l’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie. Elle a dit qu’il était « effrayant » qu’autant d’électeurs de son parti continuent de soutenir l’ancien président. « Je refuse de croire que Trump soit notre candidat inévitable. »

Il est temps que le paysage de 2024 change.

Il reste quatre mois avant les premiers votes dans les caucus de l’Iowa et les élections générales sont dans plus d’un an. Et l’histoire récente regorge d’exemples de candidats négligés et apparemment surpassés qui ont prouvé que les idées reçues étaient fausses. Trump et Biden en font partie.

Il existe également des variables significatives.

L’avortement continue de brouiller les élections – même dans les bastions du Parti républicain comme le Kansas, le Kentucky et l’Ohio – alors que les électeurs rejettent les efforts républicains visant à restreindre l’accès à la procédure. Une réaction plus importante est possible à mesure que les tribunaux réexaminent l’accès à une pilule abortive couramment utilisée.

Et Trump fait face à 91 accusations de crime dans le cadre de procédures pénales en cours à Washington, New York, Miami et Atlanta. Elles concernent tout, depuis sa gestion d’informations classifiées jusqu’à ses efforts pour renverser les élections de 2020, en passant par l’orchestration de paiements d’argent discrets à un acteur porno.

L’ancien président pourrait être un criminel reconnu coupable avant que les élections générales ne soient décidées en novembre prochain. Pourtant, les dirigeants du parti – y compris la plupart de ses opposants républicains à la primaire – se sont engagés à le soutenir même s’il est reconnu coupable. Et rien dans la Constitution n’empêche les criminels d’accéder à la présidence.

Dans le même temps, les responsables démocrates sont profondément préoccupés par la perspective d’une candidature tierce sous la bannière de No Labels, un groupe centriste soutenu par un budget de 70 millions de dollars et travaillant activement à garantir une place sur le scrutin présidentiel dans au moins 20 États. cette année.

Les dirigeants du groupe insistent sur le fait qu’ils nommeraient un candidat au printemps prochain uniquement à titre de « police d’assurance » si Trump et Biden remportaient leurs primaires respectives, ce qui semble de plus en plus probable. Et puis, No Labels n’avancerait que s’il était certain que son candidat à la présidentielle n’aiderait pas involontairement Trump à être réélu.

Les dirigeants démocrates ne sont pas convaincus.

Plusieurs élus actuels et anciens ont été en contact étroit avec l’organisation, notamment le sénateur Joe Manchin, D-West Virginia, l’ancien gouverneur de l’Utah Jon Huntsman et l’ancien gouverneur du Maryland Larry Hogan.

Le sénateur de Louisiane Bill Cassidy, un républicain qui dit soutenir la mission de No Labels, n’a pas exclu de se présenter lui-même comme candidat à la présidentielle No Labels lorsqu’on lui a demandé lors d’une récente interview.

« Je ne veux pas que No Labels présente un candidat. Je veux que les deux parties répondent de manière responsable aux défis qui se présentent à nous », a déclaré Cassidy, indiquant qu’il ne soutiendrait ni Trump ni Biden. Il a décrit sa propre candidature à la présidentielle sous la bannière No Labels comme une hypothèse sur laquelle il ne voulait pas commenter.

En excluant Trump, le républicain de Louisiane a cité les accusations criminelles portées contre l’ancien président républicain, les questions sur sa viabilité aux élections générales et le refus de l’ancien président d’« être honnête avec le peuple américain » au sujet des déficits budgétaires imminents de la sécurité sociale et de l’assurance-maladie. .

Cassidy, médecin, a également fait part de ses inquiétudes concernant la santé physique et mentale de Biden. « Il est tout simplement en déclin », a-t-il déclaré.

En effet, Trump et Biden ont des responsabilités flagrantes, selon un nouveau sondage réalisé par l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Biden est « vieux » et « confus » et Trump est « corrompu » et « malhonnête ». Ce sont parmi les termes les plus utilisés par les Américains lorsqu’on leur demande de décrire les principaux candidats présidentiels de chaque parti.

Mais les dirigeants des deux partis sont prêts à négliger ces problèmes.

Le président des Jeunes Démocrates d’Amérique, Quentin Wathum-Ocama, admet que les jeunes électeurs ne sont pas nécessairement enthousiasmés par une revanche Trump-Biden, mais il espère que la candidature polarisante de Trump donnera au parti de Wathum-Ocama l’énergie que Biden ne peut pas.

« Oui, les gens veulent une jeune génération de politiciens. Nous avons toujours parlé de Joe Biden comme – même s’il l’a dit – comme d’une figure de transition dans notre vie politique », a-t-il déclaré. « Même si nous voyons des gens, pour une raison quelconque, ne pas être excités ou quoi que ce soit, pour moi, cela revient au fait que la démocratie est en jeu. »

À pratiquement aucune exception près, les responsables démocrates au Congrès et dans les États clés se mobilisent publiquement en faveur de la réélection de Biden.

Le sénateur du Vermont Bernie Sanders, le principal adversaire de Biden lors de la primaire démocrate de 2020, a approuvé la candidature à la réélection de Biden quelques heures après son annonce ce printemps. Biden a enrôlé d’autres rivaux potentiels pour son conseil consultatif national. Le groupe comprend le représentant Ro Khanna, D-Calif., le gouverneur de l’Illinois JB Pritzker et Newsom.

Les républicains se sont réjouis de suggérer que Newsom envisageait de lancer un défi primaire contre Biden, ce que le gouverneur de Californie a exclu à plusieurs reprises. C’est alors même que Newsom évoque la possibilité d’un débat très médiatisé contre le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui fait partie des principaux challengers républicains de Trump.

Newsom a déclaré qu’il y aurait un débat avec le gouverneur de Floride, peut-être en novembre, même si les camps sont encore en train de peaufiner les détails.

« Je peux faire la seule chose que j’ai hâte de faire plus que toute autre chose, et c’est défendre Joe Biden et ce qu’il a accompli – et le faire en tête-à-tête », a-t-il déclaré à propos d’un débat sur DeSantis. « C’est une opportunité, une plateforme dont je ne veux pas m’éloigner. »

Pendant ce temps, en signe de confiance, la campagne Trump a déjà commencé à s’orienter vers une confrontation aux élections générales contre Biden.

Son équipe affirme qu’il envisage actuellement de sauter tous les débats présidentiels républicains, ne sentant que peu de conséquences pour avoir sauté le premier le mois dernier. DeSantis, autrefois considéré comme une menace puissante, a eu du mal à répondre aux attentes.

Les relations de Trump au sein du parti et sa vaste machine politique ont rendu extrêmement difficile la percée des autres.

« Le président bénéficie du fait d’avoir dirigé le parti au cours des huit dernières années », a déclaré Brian Jack, le directeur politique de Trump.

Trump mène la lutte pour obtenir des soutiens, gagnant le soutien public d’un plus grand nombre de membres du Congrès et d’élus à l’échelle de l’État que le reste du secteur réuni.

Les autres candidats ont également du mal à suivre la campagne discrète de Trump visant à contrôler les règles de sélection des délégués pour les primaires de chaque État. Par exemple, les responsables de Trump ont réussi à pousser les Républicains de Californie à attribuer la totalité des 169 délégués de l’État au vainqueur de leur primaire du 5 mars, au lieu de répartir les délégués entre plusieurs candidats en fonction de la proportion de leurs voix.

Les résultats de ce travail sont devenus évidents à la fin de la semaine dernière lorsqu’un super PAC pro-DeSantis a réduit ses opérations au Nevada et dans d’autres États qui accueillent des primaires républicaines en mars, notamment la Californie, la Caroline du Nord et le Texas.

Compte tenu des avantages considérables de Trump, certains de ses puissants alliés ont commencé à appeler les autres candidats républicains à l’élection présidentielle à abandonner. Le maire de Miami, Francis Suarez, a mis fin à sa candidature de courte durée à la Maison Blanche la semaine dernière après avoir échoué à se qualifier pour le débat d’ouverture. Mais il reste au moins huit opposants de premier plan.

« Il est clair depuis des mois que le président Trump sera le candidat républicain », a déclaré la représentante Elise Stefanik, la troisième républicaine de la Chambre. « Cette élection est l’élection la plus importante de notre vie, et je continuerai d’appeler les Républicains à unir tout l’appareil de leur parti derrière la campagne du président Trump. »

Bien que Trump reste clairement le favori, il détient une marge plus large au niveau national que dans certains des États ayant voté par anticipation. Et les Républicains influents ne sont pas encore prêts à concéder la nomination à Trump.

Le gouverneur Chris Sununu du New Hampshire, qui accueille la deuxième primaire républicaine après l’Iowa, s’efforce de renforcer les rivaux républicains de Trump, avertissant que Trump est trop imparfait pour remporter les élections générales.

L’ancien gouverneur de l’Iowa, Terry Branstad, qui a été ambassadeur de Trump en Chine, a également des doutes quant aux chances de l’ancien président aux élections générales, compte tenu des défis juridiques qui se poseront pendant une grande partie de l’année prochaine.

« L’élection devrait se concentrer sur Biden et son bilan », a déclaré Branstad. « C’est ce qui me dérange. Cela fait le jeu des démocrates.»

Il a ajouté : « Je pense que cette situation va se resserrer. »

Même Trump n’est pas tout à fait disposé à dire qu’il a déjà verrouillé la nomination républicaine à la présidentielle.

« Je ne veux pas dire que tout est fini parce que je ne dis pas ça », a déclaré Trump vendredi sur WABC. « Je ne suis pas croyant jusqu’à ce que ce soit fini, n’est-ce pas ? Comme dirait Yogi : « Ce n’est pas fini tant que ce n’est pas fini. »

Les rédactrices d’Associated Press, Jill Colvin à New York et Sara Burnett à Chicago, ont contribué à ce rapport.

Steve Peoples, Associated Press