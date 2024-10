Pourquoi cet homme est le prisonnier politique le plus important encore en vie — RT World News

Julian Assange explique à 46 pays réunis en Europe pourquoi Washington ne doit pas être laissé piétiner l’indépendance et la souveraineté des autres

Alors que le monde est au bord d’une guerre massive au Moyen-Orient qui pourrait se transformer en Troisième Guerre mondiale, il est difficile de remarquer d’autres événements importants.

Ce qui semble éclipser tout le reste, c’est le spectacle hideux d’Israël et de l’Occident collectif co-perpétrant un génocide à Gaza tout en produisant de multiples attaques et massacres en Cisjordanie, au Liban, en Syrie et en Iran, et en proférant des menaces incessantes de le faire. Pire encore si les victimes osent riposter. Alors que Gaza est en train d’être exterminée et que Beyrouth brûle, pourquoi les gens se tourneraient-ils vers Strasbourg, par exemple, endormie ?

Et pourtant, le 1er octobre, c’est là qu’a eu lieu un événement discrètement historique, à savoir la première grande apparition publique de Julian Assange, fondateur de WikiLeaks, éditeur et journaliste d’investigation hors pair, après sa libération en juin de quelque 14 ans d’emprisonnement. persécution et incarcération britanniques, dont certaines, selon Le rapporteur spécial de l’ONU, Nils Melzer, et la prestigieuse revue médicale The Lancetéquivaut à de la torture.

Bien qu’il soit désormais libre, Assange n’a pas, il est important de le noter, obtenu justice et ne le fera probablement jamais : victime d’abus scandaleux du pouvoir de l’État, des crimes contrelui n’a même pas été reconnu par leurs auteurs. Au lieu de cela, pour échapper à de nouvelles persécutions, il a été contraint, par le biais d’un accord de plaidoyer, de faire semblant de reconnaître sa propre culpabilité inexistante. Comme il l’a dit à Strasbourg – clairement avec une référence ironique au titre des mémoires d’un célèbre dissident soviétique – il « a choisi la liberté plutôt qu’une justice irréalisable. »















Justice pour lui « est désormais exclu » à l’avenir aussi, parce que Washington a écrit dans l’accord de plaidoyer qu’il « ne peut pas déposer une plainte auprès de la Cour européenne des droits de l’homme ni même une demande en vertu de la loi sur la liberté d’information » aux États-Unis. Voilà, encore une fois, pour l’État de droit dans le « Ordre basé sur des règles »: Perverti jusqu’au dernier moment et au-delà. Ce résultat extrêmement trouble signifie également, toujours selon les propres mots d’Assange, qu’il est « pas gratuit aujourd’hui parce que le système fonctionnait », mais parce qu’il a plaidé coupable de journalisme, ce qui, bien entendu, n’est tout simplement pas un crime.

L’occasion pour Assange déclaration et courte séance de questions-réponses À Strasbourg, il y a eu une audience trompeusement à petite échelle à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE, une organisation de 46 pays à ne pas confondre avec l’UE). Organisée par la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme de l’APCE, l’audition a précédé un débat approfondi portant sur un rapport détaillé sur le traitement d’Assange et ses « des effets dissuasifs sur les droits de l’homme ». Ce débat a eu lieu le 2 octobre. Son résultat clé était la confirmation officielle de l’APCE qu’Assange était un prisonnier politique. Malgré l’abus flagrant par Washington de la loi sur l’espionnage de 1917 pour le persécuter, tous ceux qui ne sont pas complètement soumis à un lavage de cerveau par la propagande américaine le savent, bien sûr, depuis longtemps.

Et pas seulement n’importe lequel prisonnier politique : Tous les prisonniers politiques souffrent injustement et méritent d’être soutenus. Mais, en raison des répercussions mondiales de sa persécution par les États-Unis, l’hégémon voyou de l’Occident, l’histoire considérera Julian Assange comme le prisonnier politique le plus important des premières décennies de l’après-guerre froide, sans la moindre hyperbole. Les questions en jeu étaient et restent d’importance mondiale et façonneront l’avenir de l’humanité, pour le meilleur ou pour le pire : la liberté d’expression ; le rôle des médias libres et sans entrave pour demander des comptes aux puissants ; leurs efforts de plus en plus agressifs pour mettre fin à ces défis, notamment au-delà des frontières ; le manque de protection des individus ciblés par des États puissants qui manipulent ou désobéissent à leurs propres lois ; et, enfin et surtout, les énormes abus subis par les gens ordinaires, en particulier dans les pays du Sud, de la part d’un Occident qui mène des guerres d’agression et des campagnes de torture et qui co-permet désormais un génocide.

C’est l’une des raisons pour lesquelles la réunion de Strasbourg est si importante. L’autre est le fait que le sort d’Assange est lié aux horreurs qui sont actuellement infligées au Moyen-Orient. Car ce sont les révélations d’Assange sur des décennies de crimes commis par les États-Unis et leurs partisans occidentaux au Moyen-Orient (au sens large) qui ont surtout conduit à son calvaire.

Alors qu’il relevait également Porte de Russie/Russie Des tirs de rage pour avoir dénoncé la corruption et les manipulations du Parti démocrate lors des élections de 2016, qu’Hillary Clinton n’arrive toujours pas à croire qu’elle a perdu, ce n’était pas la question clé. Et Assange n’a évidemment pas agi comme un agent russe. En effet, à Strasbourg, il s’est mis en quatre pour impliquer faussement une équivalence entre le massacre systématique par Israël de journalistes (pour la plupart) palestiniens et l’assassinat de leurs homologues des deux camps dans la guerre en Ukraine.















Ce qui a vraiment commencé à faire trébucher WikiLeaks, c’est leur travail d’enquête exemplaire sur les atrocités américaines pendant la guerre d’agression fondamentalement illégale en Irak. Que a peint la première grande cible américaine sur le dos d’Assange en 2010. Cette année-là, WikiLeaks a publié la désormais célèbre vidéo »Meurtre collatéral» qui a fourni des preuves claires des crimes de guerre commis en 2007 par un équipage joyeusement meurtrier (et bavard !) de pilotes d’avions de combat américains. D’autres révélations, notamment sur ce qu’étaient en réalité les escadrons de la mort dirigés par les États-Unis et leurs auxiliaires pendant la guerre. Guerre entre les États-Unis et l’OTAN en Afghanistanainsi qu’aux États-Unis ‘interprétationDes programmes tels que les enlèvements, les sites noirs et la torture, y compris en Europe, ont suivi.

Il n’y avait qu’un seul autre exploit de WikiLeaks qui rivalisait avec sa révélation des très sales réalités de la soi-disant Grande Guerre contre le terrorisme (et ses séquelles) en mettant en colère les États-Unis : « Coffre 7 » documents, publiés en 2017, qui, dans le propre résumé d’Assange à Strasbourg « a révélé la vaste production de la CIA des logiciels malveillants et des virus, sa subversion des chaînes d’approvisionnement, sa subversion des logiciels antivirus, des voitures, des téléviseurs intelligents et des iPhones.

Après queet sous le même Donald Trump qui pourrait bien être le prochain président américain et affiche son amitié avec le propriétaire de X, Elon Musk, qui prétend promouvoir « liberté d’expression » les États-Unis ont tout mis en œuvre. Comme Assange l’a expliqué lors de la séance de questions-réponses à Strasbourg cette semaine, WikiLeaks avait mis en colère l’État de sécurité nationale, « l’un des pouvoirs constitutifs » de la réel système politique aux États-Unis. En réponse, Mike Pompeo, alors directeur de la CIA « a lancé une campagne de représailles » cela incluait non seulement la brutalisation d’Assange par l’isolement et l’incarcération, mais aussi « projette de l’enlever et de l’assassiner » à l’intérieur de l’ambassade d’un autre État (Équateur) dans un autre pays (Royaume-Uni). « Vol, attaques de piratage et diffusion de fausses informations » ont été utilisés contre les associés d’Assange et le personnel de WikiLeaks. Dans un épisode particulièrement ignoble et effrayant, sa femme et son bébé étaient également dans le collimateur des Américains. Des instructions ont été données pour obtenir l’ADN de la couche de son bébé.

Il est évident qu’Assange a été contraint de conclure un accord de plaidoyer qui a perverti la justice. Pourtant, un fait est trop souvent négligé parce que nous y sommes habitués : avec une myriade de crimes commis contre les personnes envahies et occupées au Moyen-Orient, contre ceux qui sont espionnés et manipulés partout, et contre ceux qui tentent de dénoncer ces abus, pas un seul auteur n’a jamais fait l’objet de poursuites ou même d’une enquête, comme le souligne le rapport de l’APCE. Si l’impunité de l’apartheid génocidaire israélien qui se déchaîne actuellement au Moyen-Orient vous laisse perplexe, gardez à l’esprit que l’Occident dans son ensemble a une culture d’impunité bien plus vaste et de longue date.















Ce nihilisme juridique peut être créatif. Après 2017, pour s’en prendre à Assange, certains des plus grands esprits de la jurisprudence américaine ont inventé une toute nouvelle théorie complètement perverse. Dans le résumé concis d’Assange, selon cette magouille, « Seuls les citoyens américains ont le droit à la liberté d’expression ; Les Européens et les autres nationalités n’ont pas le droit à la liberté d’expression. Dans le même temps, les États-Unis « La loi sur l’espionnage s’applique toujours à eux, quel que soit l’endroit où ils se trouvent. Ainsi, les Européens en Europe doivent obéir à la loi américaine sur le secret sans aucune défense. » c’est encore moins que ce dont les citoyens américains bénéficient officiellement en vertu de leurs droits au titre du premier amendement. « Un Américain à Paris » (notez l’allusion à Gene Kelly cette fois), a souligné Assange, « peut parler de ce que fait le gouvernement américain – peut-être. Mais pour un Français à Paris, cela est un crime sans défense et il peut être extradé comme moi.

Le cas en cours de Julian Assange concerne de nombreux éléments cruciaux. Mais si je devais n’en retenir qu’une comme question la plus importante, ce serait celle de cette excès d’arrogance et de grossièreté presque comique des États-Unis. Pas parce que c’est une gifle tellement évidente pour tous les autres États du monde ; c’est exactement la manière de faire de l’establishment américain. Il semble qu’ils ne puissent vraiment pas s’en empêcher.

Ce qui en fait une question décisive est autre chose : quels que soient les perversions et les abus que les dirigeants américains vont inventer, ils affecteront soit uniquement les États-Unis, comme ils le devraient, soit nous tous, comme ils le font souvent maintenant. En d’autres termes, les États-Unis n’ont pas de frontières saines. Il dépassera toujours les limites, tant qu’il se sent suffisamment fort. Ou que les autres sont assez faibles. La première étape stratégique pour au moins limiter et contenir les abus américains consiste pour les autres pays à préserver ou à récupérer leur souveraineté. À cet égard, il est tristement ironique qu’Assange ait pris la parole dans l’UE devant une institution européenne. Car, malgré tous les efforts de l’APCE, l’Europe occidentale est la partie du monde la moins susceptible de retrouver sa souveraineté. D’autres, en revanche, ne l’ont jamais perdu ou sont en passe de le réaffirmer.