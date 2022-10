Pourquoi cet homme de 37 ans atteint d’une maladie pulmonaire incurable veut courir le marathon de Londres

Les gens sortent rarement de leur lit pour se promener ou faire du jogging. Alors que le monde évolue vers un mode de vie sédentaire, d’autres créent un exemple à suivre et à admirer. Diven Halai, qui souffre d’une maladie pulmonaire incurable, est sur le point d’être la première personne à courir le marathon de Londres avec une bouteille d’oxygène.

L’homme de 37 ans a reçu un diagnostic de maladie pulmonaire interstitielle (IDL) en 2020, une maladie incurable qui provoque une raideur dans les poumons et rend difficile la respiration et l’apport d’oxygène dans le sang. Halai a toujours eu du mal à respirer et même à monter un escalier.

Avant d’être diagnostiqué avec la maladie, Halai courait facilement environ 10 à 15 kilomètres d’un seul coup. Après le diagnostic, il a opté pour la chimiothérapie pour ralentir la progression de sa maladie, ce qui a finalement généré la nécessité de transporter une bouteille d’oxygène avec lui partout où il allait. La bouteille d’oxygène lui a été remise en août 2021.

Halai s’est récemment inscrite au marathon de Londres pour collecter des fonds pour l’association caritative Asthma + Lung. De cette façon, il pouvait tester sa capacité à courir et à aider les nécessiteux. Il a déjà collecté environ 15 000 £ en participant à d’autres marathons. Le patient de 37 ans a discuté de la course au marathon avec sa femme avant de le faire.

Le Evening Standard a rapporté que Halai avait déclaré: “J’ai eu une discussion avec ma femme, et elle a dit” si vous pensez que vous pouvez le faire, alors allez-y. J’ai l’impression que cela pourrait être ma dernière chance parce que si mon état s’aggrave, je n’aurai pas d’autre opportunité.

Halai courra avec trois assistants, qui l’aideront à remplir le réservoir. Son objectif est de terminer le marathon en 8 heures.

