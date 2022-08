Pourquoi cet ancien détenu a été exclu d’un procès en isolement cellulaire

Al Hickey est loin des murs de la prison du pénitencier de Sa Majesté, mais il se souvient encore clairement du temps qu’il a passé en isolement cellulaire dans le sous-sol de l’établissement correctionnel de St. John’s il y a plus de deux décennies.

“Ils m’ont mis dans le trou pendant deux semaines et demie avec un autre gars et ne nous ont pas laissé sortir une seule fois – pas une seule fois – en deux semaines et demie”, a déclaré Hickey dans une récente interview.

Hickey, 43 ans, décrit être resté dans une petite cellule équipée d’une dalle de béton, d’un matelas fin et de toilettes, sans accès à une douche pendant tout son séjour là-bas.

Il ne se souvient pas comment il a atterri là-bas, mais a déclaré que la double occupation n’était pas nécessaire.

“Il n’y a pas de place pour marcher, il n’y a pas de place pour bouger. Et il y avait beaucoup de cellules ouvertes. Ils n’avaient pas besoin de nous doubler là-dedans, mais [the guards] le feraient pour provoquer des bagarres afin qu’ils puissent se divertir.”

Hickey ne se souvient pas de l’année exacte qu’il a passée dans la prison provinciale pour hommes, mais les dossiers judiciaires indiquent une période d’incarcération en 1998, alors qu’il avait 19 ans.

Arrêt du recours collectif

Un recours collectif intenté par d’anciens détenus qui vise le gouvernement provincial pour le recours à l’isolement cellulaire des années 1990 à nos jours a été certifié en octobre 2021.

Mais lorsque Hickey a appelé pour se joindre au procès, après avoir vu un reportage de CBC en juillet, on lui a dit qu’il avait raté la coupure.

À Terre-Neuve-et-Labrador, la législation stipule qu’un non-résident doit « s’inscrire » à un recours collectif dans un délai fixé par la Cour suprême lorsque le recours est certifié.

Dans ce cas, il y avait un délai de 90 jours pour que les personnes de l’extérieur de la province indiquent qu’elles veulent adhérer.

Une cellule d’isolement clairsemée (isolement cellulaire) au pénitencier de Kingston, maintenant fermé. Al Hickey décrit être à l’intérieur d’une cellule comme celle-ci avec juste une dalle de béton et des toilettes. (Kate Porter/CBC)

Jasminka Kalajdzic, professeure agrégée à la faculté de droit de l’Université de Windsor, a déclaré que la plupart des provinces du Canada utilisent le processus de retrait.

Cela signifie qu’une personne qui se qualifie pour un certain recours collectif est automatiquement incluse, même si elle ne sait pas qu’il existe.

Terre-Neuve-et-Labrador et le Nouveau-Brunswick, a déclaré Kalajdzic, font les choses différemment.

Poursuivre seul “n’est pas pour tout le monde”

Il y a des avantages et des inconvénients aux deux, dit-elle.

“S’il s’agit d’un système d’opt-out, parce qu’ils ne se sont pas retirés, ils sont maintenant bloqués. Ils n’ont pas le choix. Ils ne peuvent pas contrôler leur propre litige. [or] entamer leur propre procès », a-t-elle déclaré.

“Si vous êtes automatiquement en cause mais que vous n’êtes pas au courant de l’affaire, cela signifie que vous avez peut-être perdu tout droit à indemnisation car les délais sont passés à pour faire une réclamation, et vous avez également perdu vos droits d’ester en justice.”

Cependant, dans le cas de Hickey, il est exclu et la seule option serait de lancer son propre procès – qui a ses propres défis.

“Poursuivre individuellement n’est pas pour tout le monde. Cela demande beaucoup de moyens, de patience”, a déclaré Kalajdzic.

“Parfois, la publicité est quelque chose que les gens évitent.”

Idéalement, elle a déclaré que toutes les provinces auraient un système de retrait, mais qu’elles nécessiteraient un effort plus concerté pour alerter le public sur le litige.

Trevor Farrow, professeur à la Osgoode Law School, affirme que Terre-Neuve-et-Labrador devrait rattraper le reste du pays et inclure une législation de non-résident pour les non-résidents intéressés à se joindre à un recours collectif. (Soumis par Trevor Farrow)

Trevor Farrow, professeur à la Osgoode Hall Law School, a déclaré qu’il serait avantageux que la législation change à Terre-Neuve-et-Labrador, pour devenir uniforme avec le reste du Canada.

“C’est une bonne chose car même si nous opérons toujours à l’échelle provinciale, il y a beaucoup de choses qui se passent au-delà des frontières provinciales”, a déclaré Farrow.

“Et donc, plus les choses sont unifiées, plus elles peuvent être simples et efficaces et plus elles sont prévisibles.”

Farrow et Kalajdzic affirment tous deux que la création d’un système exempt de confusion est essentielle pour aider les gens à comprendre les recours collectifs et leurs droits.

J’ai trouvé la beauté dans ma solitude. Ne vous méprenez pas, je sais à quel point la nature est belle, mais j’ai raté la beauté de l’humanité. -Al Hickey

Un porte-parole du ministère de la Justice et de la Sécurité publique de Terre-Neuve-et-Labrador a déclaré qu’aucune modification à la Class Actions Act n’était envisagée pour le moment.

S’exprimant alors qu’il se trouvait sur un bateau au large des côtes de la Colombie-Britannique, Hickey s’est dit heureux que la question de l’isolement reçoive l’attention.

“Si vous voulez jeter quelqu’un dans une prison et le traiter comme des ordures et le transformer en un Fight Club avec des jarrets et toutes sortes de violences horribles, eh bien, soyez prêt à ce que cette personne vive à côté de vous”, a-t-il déclaré.

Rétrospectivement, Hickey pense que le temps passé à l’isolement, bien que court, a contribué à changer la trajectoire de sa vie.

À l’âge adulte, Hickey a été attiré par l’isolement, travaillant sur des lignes de piégeage dans le nord de l’Alberta et dans la prospection d’or au Yukon.

“Maintenant, je vis sur un bateau sur les îles et je fais généralement de mon mieux pour rester à l’écart des gens. Et je commence à réaliser maintenant que c’est un problème”, a déclaré Hickey.

“J’ai trouvé la beauté dans ma solitude. Ne vous méprenez pas, je sais à quel point la nature est belle, mais j’ai raté la beauté de l’humanité.”

En savoir plus par CBC Terre-Neuve-et-Labrador