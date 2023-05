Pourquoi cet agent de bord veut que les passagers évitent d’utiliser la poche de siège pendant le vol

Dans un forum Reddit pour les agents de bord, un utilisateur nommé HausofDarling a partagé une forte recommandation concernant les poches de siège dans un avion commercial. Selon l’hôtesse de l’air, les passagers devraient s’abstenir d’utiliser ou de placer quoi que ce soit dans une section spécifique du siège de l’avion, soulignant l’importance de l’éviter complètement. Le préposé a déclaré: «Je vous recommande toujours de ne jamais, jamais, jamais utiliser ou mettre quoi que ce soit dans la poche du siège. Ils sont débarrassés des ordures mais ne sont jamais « nettoyés ». Selon leurs observations, ils ont personnellement été témoins d’une variété d’articles retirés de cet endroit spécifique. Cela comprenait des mouchoirs souillés, des sacs contre le mal de l’air, des sous-vêtements, des chaussettes, des trognons de pomme, du chewing-gum et des sucreries partiellement consommées, et pourtant, lors du vol suivant, les passagers placeraient leurs téléphones, ordinateurs portables ou iPads au même endroit.

Les déclarations de l’hôtesse de l’air ont été soutenues par un autre membre d’équipage qui a préféré rester anonyme. Ce membre d’équipage a partagé des anecdotes sur certains des objets les plus désagréables qu’ils avaient rencontrés dans les poches des sièges. Ils ont raconté un incident particulièrement troublant, disant qu’ils ont une fois rencontré du vomi qui s’était renversé à l’extérieur d’un sac en papier et s’était infiltré à travers la poche du siège.

Les agents de bord ont révélé des conseils et des recommandations d’initiés, et ce n’est pas la première fois. Récemment, un agent de bord a mis en garde les passagers contre le port de shorts à bord. Le membre d’équipage de cabine Tommy Cimato indique que la probabilité de contracter des infections bactériennes est plus élevée lorsqu’il porte un short pendant un vol.

Cimato déconseille fortement de porter des shorts lors de la préparation de l’embarquement, car cela invite essentiellement à un voyage rempli de bactéries. Dans son explication, il a insisté sur l’importance d’éviter de s’endormir ou d’appuyer la tête contre la fenêtre. Cette mise en garde découle du fait que de nombreuses personnes, y compris des enfants, peuvent avoir touché ou étalé diverses substances sur la surface de la fenêtre. Il a établi un parallèle entre la fenêtre et le port du short, soulignant l’incertitude quant à leur propreté. Par conséquent, opter pour un pantalon réduit considérablement le risque de rencontrer des germes.

Le membre d’équipage a également souligné que la salle de bain est largement considérée comme l’une des zones les plus insalubres de l’avion et a fortement conseillé aux vacanciers de s’abstenir de toucher le bouton de la chasse d’eau.