Ça a été une longue semaine.

Comme beaucoup d’entre vous, j’ai eu du mal à faire face à l’assaut de nouvelles tragiques cette semaine, y compris la fusillade de masse de jeudi dans l’Indiana. J’espère que vous pourrez trouver du temps et de l’espace pour prendre soin de vous ce week-end: dormez un peu, allez vous promener, regardez votre film préféré. Tout ce que tu veux.

J’ai beaucoup pensé aux soins personnels cette semaine. Après avoir reçu mon deuxième vaccin mardi, je me sentais assez fatigué et un peu en dehors de ça, ce qui n’est pas atypique. J’ai profité d’une journée bien-être offerte par mon entreprise et j’ai pris une journée pour récupérer. J’aurais peut-être pu me débrouiller dans mon travail, sans faire de mon mieux, mais ma santé mentale et physique s’est améliorée parce que je me suis arrêté, que j’ai dormi et que je me suis concentré sur les signaux que mon corps me donnait. Quand j’étais fatigué, j’ai fait une sieste. Quand je me suis senti assez mieux pour promener mon chien, je suis sorti au soleil.

Nous ne pouvons pas prendre une journée de bien-être chaque semaine, mais c’était un bon rappel pour écouter mon corps et mon esprit.

Conseils sur les querelles familiales d’aujourd’hui

COVID a modification de la dynamique familiale. Les combats sur le port de masques et la distanciation sociale ont créé de nouvelles divisions, et pour ceux qui étaient divisés sur la politique avant la pandémie, la crise a aggravé les fractures déjà formées.

le les membres les plus prudents de la famille se sont heurtés aux plus tolérants au risque. Même pour les familles qui étaient largement d’accord sur les restrictions du COVID cette année, l’incertitude persistante d’un monde de plus en plus vacciné a créé des défis pour revenir à la «normale». Quand il s’agit de reprendre la vie, tout le monde n’est pas sur la même chronologie.

Mon collègue Alia Dastagir s’est entretenu avec deux psychologues sur la façon dont les familles peuvent travailler pour réparer les relations endommagées par des désaccords sur COVID. Voici leurs conseils pour aller de l’avant:

Déterminez si les deux personnes sont disposées à travailler sur la relation: « Vous devez asseoir l’autre personne et lui dire: » OK, nous ne sommes pas d’accord sur ce point. Êtes-vous prêt à en parler et à vous rencontrer au milieu quelque part? » C’est là que commence cette conversation », a déclaré Melissa Boudin, directrice clinique de Choosing Therapy, une plateforme de thérapie en ligne.

Partir d'un lieu d'empathie: «Je veux dire cela de la manière spécifique d'essayer activement de comprendre d'où vient la personne à qui vous parlez», a déclaré Loren Soeiro, psychologue en pratique privée à New York. « Oublier d'essayer de les convaincre, oublier la distance qui les sépare de vous-même, et vraiment faire cet effort actif pour comprendre pourquoi leurs points de vue ont un sens pour eux. »

Communiquez clairement et définissez des limites: Il est important que les gens expliquent clairement et sans porter de jugement à l'autre personne ce qui est important pour eux, pourquoi c'est important et ce que le comportement actuel de cette personne les fait ressentir.

Vous pouvez lire l’histoire complète ici.

L’animal d’aujourd’hui

Je présente trois adorables photos d’une très bonne fille.

«Voici Fidji, fille bichon havanaise», dit Agnès Poirier. « Elle est née le 18 mars, le jour même où j’ai commencé le télétravail. Je suis tellement reconnaissante de l’avoir eue pendant ces moments difficiles. »

Je suis si contente que tu l’aies aussi. Elle semble merveilleuse.