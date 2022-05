Pourquoi c’est un moment critique pour les travailleurs américains de faire pression pour des gains salariaux

Trente-neuf pour cent des travailleurs déclarent avoir sérieusement envisagé de quitter leur emploi au cours des trois derniers mois, le niveau le plus élevé depuis le début de l’enquête en 2019, et en hausse de 6 % par rapport à novembre dernier.

Alors que de plus en plus de travailleurs américains à plusieurs niveaux de revenu expriment une frustration que les données économiques ont signalée tout au long de cette année – que les gains de prix continuent de dépasser les gains salariaux – la pression est particulièrement élevée parmi les travailleurs à revenu intermédiaire. Selon l’enquête, ceux dont le revenu se situe entre 50 000 $ et 150 000 $ sont plus susceptibles que les groupes à revenu élevé et à faible revenu de dire que leur salaire n’a pas suivi l’inflation.

Soixante-six pour cent des travailleurs affirment que l’inflation a dépassé les gains salariaux qu’ils ont réalisés au cours des 12 derniers mois, tandis que 19 % affirment que les augmentations de leur salaire ont à peu près égalé l’inflation et 13 % affirment que leur salaire a augmenté plus que l’inflation.

Les deux tiers des travailleurs américains affirment que leurs salaires ne suivent pas le rythme de l’inflation, et le pourcentage d’employés envisageant de quitter un emploi est à son plus haut niveau depuis quatre ans, selon une nouvelle enquête CNBC|Momentive Workforce Survey .

La dernière inflation lue par le gouvernement, l’indice des prix des dépenses de consommation personnelle de base, a montré vendredi matin que les prix pourraient commencer à baisser par rapport à des niveaux records, mais le stress financier parmi les travailleurs au milieu de l’inflation la plus forte en quatre décennies reste plus élevé que jamais.

“L’inflation est absolument un moteur du roulement des travailleurs en ce moment”, a déclaré Laura Wronski, responsable principale de la recherche scientifique chez Momentive. “Les travailleurs qui disent que leur salaire a dépassé l’inflation sont les moins susceptibles de dire qu’ils ont envisagé de quitter leur emploi au cours des trois derniers mois, et les travailleurs qui disent que l’inflation a dépassé leurs augmentations de salaire sont les plus susceptibles de chercher un nouvel emploi. “

La dernière lecture de l’inflation a stimulé l’espoir que le pic d’inflation a peut-être été dépassé, mais une détente des prix ne signifie pas que l’inflation élevée est en train de disparaître.

La croissance des salaires réels sur l’ensemble de la répartition des salaires est en baisse, et ce sont les travailleurs à revenu intermédiaire qui sont dans une position pire qu’ils ne l’étaient avant la pandémie – les travailleurs les moins bien rémunérés, en revanche, tout en luttant contre l’inflation ont vu les gains salariaux les plus importants . “Ils sont très durement touchés par cela”, a déclaré Heidi Shierholz, présidente de l’Economic Policy Institute, qui se concentre sur les besoins des Américains à revenu faible et moyen.

Alors que des entreprises telles que Microsoft et Apple annoncent des augmentations de salaire pour les travailleurs ce mois-ci, à la fois parmi la classe salariée et, dans le cas d’Apple, les travailleurs de ses magasins de détail où les premières campagnes de syndicalisation sont en cours, Shierholz a déclaré que les travailleurs sont conscients d’un point de données important qui frustre et les presse d’exiger davantage : les bénéfices des entreprises augmentent.

“Nous savons qu’une grande partie de la hausse des prix est due au fait que les bénéfices des employeurs ont considérablement augmenté”, a-t-elle déclaré. « Les travailleurs paient les prix les plus élevés et leurs employeurs engrangent les profits, et c’est juste un déséquilibre fondamental. Il y a la capacité d’aller plus haut. Il y a un choix. Ces gains vont aux profits et les employeurs pourraient faire un choix différent. dit-elle.

Les taux de démission sont élevés dans l’ensemble de la répartition des salaires, mais le niveau record de travailleurs qui envisagent de démissionner ne se chevauche pas directement avec la compression des travailleurs à salaire moyen, car le niveau le plus élevé de démissions se situe parmi les emplois les moins bien rémunérés où le niveau le plus élevé d’ouvertures existe .

“Les travailleurs à bas salaire sont capables de changer d’emploi et de trouver de nouvelles opportunités à des niveaux de salaire plus élevés. Les travailleurs à très haut revenu, ceux qui gagnent 150 000 $ ou plus par an, sont plus susceptibles d’occuper des emplois qui ont le plus augmenté les salaires. , donc même s’ils sont restés dans leur rôle, ils ont vu leurs salaires augmenter”, a déclaré Wronski.

Les taux de démissions dans l’économie de Covid montrent les plus fortes hausses dans les secteurs à bas salaires, y compris le commerce de détail et les services alimentaires, et non les emplois de travailleurs du savoir plus concentrés dans la tranche de revenu intermédiaire.

“Les gens s’attendaient à ce que beaucoup plus de travailleurs quittent le navire lorsque les grosses augmentations ne sont pas venues, et ils ne l’ont pas fait”, a déclaré Rucha Vankudre, économiste principale au cabinet d’études sur le marché du travail Emsi Burning Glass.