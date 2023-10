Il y a de fortes chances qu’il y ait des célibataires dans votre région. Aux États-Unis, près de la moitié des adultes sont actuellement célibataires. Les 117,6 millions d’Américains célibataires, divorcés ou veufs âgés de plus de 18 ans représentent 46 % de la population, selon Données du Bureau du recensement des États-Unis. Ce nombre augmente lentement mais régulièrement depuis les années 1960. Alors que de plus en plus d’adultes se retrouvent célibataires ou restent célibataires plus longtemps, nombreux sont ceux qui se sentent écrasés par le poids total des frais de subsistance, qui ont également continué à augmenter ces dernières années. “La majorité de mes amis célibataires et vivant seuls sont stressés par le coût de la vie”, a déclaré à CNBC Kaishon Holloway, un homme célibataire vivant à New York. Bien que cela puisse jouer un rôle important pour les personnes qui tentent de trouver une relation, le fait de payer pour des rendez-vous n’est pas la raison pour laquelle les célibataires peuvent avoir des difficultés financières. En plus d’être seuls responsables des frais de subsistance que les couples peuvent partager, les célibataires sont exclus de plusieurs avantages financiers réservés aux couples mariés. Voici à quoi ressemble la « taxe sur les célibataires » aux États-Unis

Le coût de la vie seule

Dollar pour dollar, il est moins cher de vivre dans un ménage composé d’une seule personne. Après tout, il n’y a qu’une seule bouche à nourrir, une seule personne utilise les produits de première nécessité et la maison n’a besoin que de suffisamment d’espace pour un seul corps. Mais quand on additionne tout cela, entretenir un ménage d’une seule personne ne coûte pas exactement la moitié d’un ménage de deux personnes. C’est pourquoi on l’appelle la taxe pour les célibataires : il en coûte plus cher d’être seul que de partager les coûts avec un partenaire.

Kaishon Holloway dit que lui et ses amis célibataires sont stressés par le coût de la vie. Juhohn Lee et Mark Licea | CNBC

Prenez la Caroline du Sud, par exemple, qui se situe au milieu de tous les États en termes de coût de la vie, selon le Centre de recherche et d’information économiques du Missouri. Voici le coût d’une année de dépenses typiques avant impôts, y compris les nécessités telles que la nourriture, le logement, les soins médicaux, le transport et plus encore, en Caroline du Sud, selon les estimations du Massachusetts Institute of Technology: Ménage d’une seule personne : 29 880 $ par an

: 29 880 $ par an Ménage de deux personnes: 47 483 $ par an Le ménage de deux personnes pourrait répartir les coûts en deux et chacun contribuerait environ 23 742 $ par an, tandis qu’une personne vivant seule devrait couvrir ce montant plus 6 138 $ supplémentaires. Le facteur le plus important est le logement. Les célibataires doivent souvent choisir entre trouver un colocataire ou assumer eux-mêmes la totalité du coût d’une maison ou d’un appartement. Dans les villes chères comme New York, la location d’un studio coûte en moyenne 3 550 dollars par mois, selon les données Zumper d’octobre 2023. Cela signifie qu’une personne vivant seule paierait 42 600 $ de loyer par an, tandis qu’un couple partageant le même loyer en deux ne paierait que 21 300 $ chacun.

Les avantages financiers du mariage sont « inscrits dans les lois du pays »

Même si les individus gagnent un revenu élevé et maintiennent leur coût de la vie à un faible niveau, « les avantages financiers pour les couples mariés sont inscrits directement dans les lois du pays », a déclaré Bella DePaulo, auteur de « Singled Out », à CNBC. Dans certains cas, les couples mariés bénéficient d’avantages qui n’existent tout simplement pas pour les célibataires, comme par exemple en matière d’impôt sur le revenu. “Auparavant, les tranches d’imposition étaient structurées de telle manière que si deux personnes gagnaient de l’argent et combinaient ensuite leurs revenus, elles paieraient plus d’impôts après leur mariage”, Monique Morrissey, économiste principale à l’Economic Policy Institute. , raconte CNBC. Elle fait allusion à ce qu’on appelle communément le pénalité ou bonus fiscal pour le mariage. Avant la loi de 2017 sur les réductions d’impôts et l’emploi, les couples mariés étaient plus susceptibles d’être confrontés à ce que l’on appelle une « pénalité fiscale pour le mariage », c’est-à-dire lorsqu’un couple combinait ses revenus et entrait dans une tranche d’imposition plus élevée. La pénalité a été en grande partie supprimée dans le cadre de la réforme de 2017, à l’exception de certains États et parmi les personnes aux revenus très élevés. Le « bonus fiscal au mariage » se produit lorsque les couples paient moins d’impôts sur le revenu lorsqu’ils déclarent conjointement qu’ils ne le feraient en tant qu’individus. Il est devenu plus facile pour les couples mariés – à l’exception de ceux se trouvant dans la tranche d’imposition la plus élevée – d’obtenir un bonus fiscal après la loi sur les réductions d’impôts et l’emploi, selon le Centre de politique fiscale. En effet, le changement a fait que les tranches de revenu des personnes mariées déclarant conjointement ont exactement doublé les tranches de revenu des déclarants individuels, à l’exception de la tranche d’imposition de 35 %.

Un autre type de liberté financière

Ce n’est pas que de mauvaises nouvelles pour les célibataires. “La liberté financière que procure le fait d’être célibataire est vraiment géniale parce que je peux dépenser tout mon argent pour moi et ma personne préférée, c’est moi, donc c’est vraiment génial”, a déclaré Holloway. “Je peux vraiment investir en moi-même et c’est vraiment sympa.”

“Ma personne préférée, c’est moi”, dit Holloway. Juhohn Lee et Mark Licea | CNBC