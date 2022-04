pourquoi c’est l’ordinateur le plus important de l’histoire

Pour paraphraser mal les Beatles, c’était il y a 40 ans aujourd’hui, que Clive Sinclair enseignait au monde à jouer. Eh bien, techniquement, le 40e anniversaire du ZX Spectrum était le 23 avril 2022, donc cela devra être un hommage un peu tardif. Mais l’importance de cette petite merveille de métal et de caoutchouc est telle que je ne pouvais pas laisser passer une occasion aussi importante sans lui rendre hommage.

Le 23 avril 1982, sans doute l’ordinateur le plus important de l’histoire de l’électronique grand public a été lancé. Était-ce un PC puissant qui allait révolutionner la maison ? Pas du tout. Au lieu de cela, c’était un clavier compact dans lequel toute l’électronique était entassée sous un clavier en caoutchouc et une bande arc-en-ciel sur un côté qui soutenait son nom : Le ZX Spectrum de Sinclair Research.

Alors, qu’en était-il de cet appareil sans prétention qui l’a placé au panthéon des ordinateurs personnels ?

C’était amusant.

Peut-être plus important encore, il était également abordable. Rappelez-vous, c’était l’époque où les enregistreurs vidéo commençaient à peine à devenir populaires, les smartphones étaient l’apanage de la science-fiction et Internet n’était réservé qu’aux organisations universitaires et à l’armée. Les PC étaient chers et destinés à la productivité du bureau à domicile, et les consoles de jeux n’avaient pas encore pris racine : l’Atari 2600 ne ferait pas ses débuts avant sept mois.

Le marché des ordinateurs personnels en était à ses balbutiements et, après avoir plongé ses orteils dans les eaux avec le ZX81 monochrome, Sinclair avait apporté de la couleur à ce marché émergent avec l’introduction du ZX Spectrum. Le monde ne serait plus jamais le même.









Image : Publicité imprimée pour les années 1980 (via Nosher.Net)



Pour la plupart des enfants britanniques, ce serait leur première introduction au monde de l’informatique, mais cela attirait également des utilisateurs plus adultes qui voyaient un potentiel pour créer des jeux ou les jouer sur leur téléviseur. Là où d’autres ordinateurs essayaient de se vendre comme outils éducatifs pour que les parents les achètent pour leurs enfants, le Spectrum est rapidement devenu une sensation de jeu. Cela a rendu les ordinateurs cool et a suscité un intérêt qui a rapidement pris d’assaut le pays.

J’avais dix ans quand j’ai eu mon Spectrum. J’avais harcelé ma mère pendant des mois pour obtenir un ZX81, car nous n’avions pas vraiment beaucoup d’argent et le Spectrum était le modèle le plus cher : 125 £ pour le modèle avec 16K de RAM et 175 £ pour la version 48K . Aujourd’hui, ces prix seraient d’environ 470 £ et 650 £ ! Mais, lorsque mon anniversaire est arrivé, la décennie a été marquée par une excitation fébrile alors que je déballais l’un des cadeaux les plus importants que j’aurais jamais reçus. C’était là. Le meilleur de Sinclair.

Dès la première fois que je l’ai branché, tapé Load “Psion Flight”, appuyé sur play sur le magnétophone (et entendu les sons aigus qui accompagnaient les barres mobiles bleues et jaunes qui encadraient l’écran de chargement), j’étais obsédé. Mon histoire d’amour avec la technologie avait commencé.











Image : Lords of Midnight (avec la permission de RZXArchive)



Chaque minute libre des prochaines années serait perdue dans les mondes frénétiques de Lunar Jetman, Attic Atac et Saber Wulf. Explorez les terres mystérieuses de Tir Na Nog, The Lords of Midnight et Avalon. J’emmenais mon équipe en tête du classement soit en tant que joueur (Match Day) soit en tant qu’entraîneur (Football Manager). De plus, il y avait les aventures textuelles qui contournaient les limites techniques du Spectrum et ouvraient d’énormes histoires interactives à travers des titres comme The Hobbit, Lords of Time et Colossal Adventure.











Image : Le Hobbit (avec la permission de RZXArchive)



Mais, à côté des nombreuses heures de jeu, il y avait aussi la programmation. Je suis sûr que vous vous en souviendrez aussi affectueusement que moi : copier des pages de code dans les magazines mensuels qui sont rapidement apparus, tels que Sinclair User, puis essayer de comprendre où vous avez fait une erreur de frappe et causé le plantage du jeu ( ou ne jamais charger en premier lieu).

J’ai même acheté le synthétiseur et séquenceur de batterie Cheetah SpecDrum et j’ai créé pas mal de rythmes. Vous voyez, le ZX Spectrum n’était pas le monde fermé que nous voyons souvent dans la technologie de nos jours. Au lieu de cela, cela vous a encouragé à créer du contenu. Des logiciels comme The Quill vous ont aidé à écrire des aventures textuelles, que vous pouviez ensuite vendre par correspondance à d’autres propriétaires de Spectrum.

Bon nombre des titres à succès initiaux sur la plate-forme provenaient de petites start-ups ou de personnes travaillant dans leur chambre après avoir terminé leur travail quotidien. Des entreprises dont vous vous souviendrez, telles que Mastertronics, sont apparues en vendant des jeux de base pour 1,99 £ (environ 7,50 £ en argent d’aujourd’hui), et des magazines comme Crash sont nés avec une attitude punk rock à faire soi-même qui a marqué la philosophie même du Spectrum.











Image : Crash Magazine / Crash Online



Des astuces apparaissaient dans les magazines – les premiers guides de jeu – qui expliquaient comment passer les passages difficiles, tandis que d’autres vous montraient quelles deux clés utiliser pour accélérer Daley Thompson dans ses épreuves de Décathlon. (Mon astuce préférée pour cela était de placer une balle de golf entre les boutons en caoutchouc, puis de la faire rouler rapidement de gauche à droite.)

Les mythes et légendes ont commencé, avec des gens envoyant des captures d’écran supposées d’un radeau apparaissant à côté d’un bateau dans Jet Set Willy qui n’était là qu’à un moment précis et qui vous emmènerait dans une partie non découverte du jeu. J’ai attendu. Il n’est jamais venu. :visage triste:

Il y avait aussi la rivalité féroce avec l’ennemi américain qu’était le Commodore 64. Les cours de récréation des écoles étaient divisées en gangs de Commodore ou de Spectrum qui s’entretuaient (c’était non violent, la plupart du temps), tout en passant secrètement des copies de cassettes des derniers jeux. parmi leur tribu.

Les ordinateurs avaient quitté l’ère du mainframe et étaient complètement entrés dans la culture dominante.

Mais pourquoi le ZX Spectrum était-il l’un des ordinateurs les plus importants de l’histoire ? C’est parce qu’il a rendu les ordinateurs et la technologie accessibles aux masses, tout en inspirant ses utilisateurs à toutes les possibilités qu’ils pouvaient réaliser avec lui.

The Spectrum a encouragé l’esprit d’entreprise à une époque où le Royaume-Uni et l’Europe traversaient des moments difficiles. De plus, comme son nom, il a apporté de la couleur dans le monde. Au cours de sa durée de vie, y compris les ZX Spectrum + et +2 qui ont suivi et moins réussis, le petit ordinateur qui pourrait finir par vendre plus de cinq millions d’unités et est largement considéré comme l’appareil qui a popularisé l’informatique au Royaume-Uni et dans toute l’Europe.

Personnellement, cela m’a rendu passionné par la technologie et a commencé mon intérêt pour la presse écrite, principalement en raison de Crash. Sans cette petite boîte noire avec des rayures sur le côté, je n’aurais pas passé près de vingt ans à écrire sur la technologie, les jeux et la musique.

Heureux 40e anniversaire au ZX Spectrum. Disparu, mais jamais oublié.

Vous pouvez toujours profiter des jeux Spectrum en ligne, via des émulateurs sur des sites tels que World of Spectrum, qui est un endroit idéal pour revisiter là où tout a commencé.