Pourquoi c’est l’acte d’accusation qui pourrait nuire à Donald Trump

C’est le grand. La menace juridique la plus grave à laquelle Donald Trump ait jamais été confronté, la plus susceptible de secouer son retour politique et de mettre en péril sa liberté même.

L’ancien président a annoncé qu’il avait été inculpé et condamné à comparaître devant un tribunal de Miami mardi prochain, pour ce que ses avocats disent être sept chefs d’accusation, y compris des violations de la loi sur l’espionnage pour mauvaise gestion délibérée de documents classifiés.

« Je suis un homme innocent », a déclaré Trump dans une vidéo jeudi soir. « C’est une guerre pour la loi. On ne peut pas laisser faire ça. »

Ainsi, le briseur de barrières politiques est sur le point d’en briser une nouvelle. Le premier président à être destitué deux fois ; il est récemment devenu le premier ex-président accusé d’un crime. Il devient maintenant le premier ex-président inculpé deux fois et le premier accusé de crimes fédéraux.

Ne vous méprenez pas: c’est dans une ligue juridique différente de celle de son arrestation plus tôt ce printemps sur des accusations de l’État de New York de paiements d’argent silencieux pour cacher une affaire sexuelle.

Même certains critiques vocaux de Trump interrogé cette arrestation antérieure, qualifiant ces accusations de faibles. Son ancien procureur général, Bill Barr, l’a qualifié d’erreur judiciaire.

Les avocats de l’ancien président américain Donald Trump, James Trusty, sont partis, et John Rowley quittent le ministère de la Justice, lundi 5 juin 2023, à Washington, DC (Jacquelyn Martin/Associated Press)

Barr voit cette affaire différemment.

« Je dis depuis un moment que je pense que c’est le risque juridique le plus dangereux auquel l’ancien président est confronté », a déclaré Barr à CBS plus tôt cette semaine, parlant de l’enquête sur les documents.

« D’après ce que j’ai vu, il y a là des preuves substantielles. … Il n’y a aucune excuse pour ce qu’il a fait ici.

Ce que Trump aurait fait, c’est d’avoir emporté des documents classifiés avec lui en quittant ses fonctions, puis d’avoir rejeté les demandes de les rendre.

Trump soutient qu’il avait le droit de prendre ces documents et, s’il est inculpé, pourquoi le président Joe Biden ne le serait-il pas aussi, compte tenu de sa propre mauvaise gestion de nombreux documents classifiés ?

REGARDER | Ce que l’acte d’accusation de Trump signifie pour sa candidature à la présidentielle : | Comment l’acte d’accusation de Trump affectera-t-il ses chances en 2024 ? | À propos de ça L’ancien président américain Donald Trump a été inculpé d’accusations liées à des paiements effectués pour faire taire les allégations d’une liaison extraconjugale. Aaron Blake du Washington Post se joint à nous pour expliquer comment cela pourrait affecter ses chances à l’élection présidentielle de 2024.

Ce qui rend le cas de Trump différent, a déclaré Barr, c’est la façon dont son ancien patron s’est comporté lorsque les autorités fédérales lui ont dit en 2021 qu’elles voulaient que les documents soient rendus.

Selon les médias, l’avocat spécial Jack Smith a interrogé des personnes sur l’orbite de Trump pour savoir s’il avait sciemment menti et a ordonné à d’autres de mentir par la suite.

«Cela n’aurait abouti à rien si le président venait de rendre les documents. Mais il a craqué [the government] pendant un an et demi », a déclaré Barr, qui a insisté sur le fait qu’il ne considérait pas cette affaire comme une chasse aux sorcières.

Il suggère que cette affaire pourrait causer de réels dommages politiques, au fur et à mesure que le public en apprendra l’existence.

Le président américain Donald Trump et le procureur général William Barr arrivent à la base aérienne d’Andrews, dans le Maryland, le 1er septembre 2020, après un voyage à Kenosha, dans le Wisconsin. (Evan Vucci/Associated Press)

Ce serait une première. L’ancien président a conservé une loyauté quasi inattaquable des électeurs républicains à travers les scandales passés.

Les accusations antérieures contre Trump n’ont absolument rien fait pour assombrir ses perspectives politiques. Il est écrasement le champ dans la course à l’investiture présidentielle républicaine et, si quoi que ce soit, son avance n’a que renforcé depuis sa première arrestation.

Même lors d’une élection générale, les premiers sondages suggèrent une course serrée où Trump a une chance de vaincre Joe Biden et de revenir au pouvoir le 20 janvier 2025, un peu plus de 48 mois après qu’une foule de partisans de Trump a pris d’assaut le Capitole américain.

La seule prédiction sûre à ce stade? Son combat juridique deviendra le centre de gravité de la primaire présidentielle républicaine de 2024, avec tout ce qui gravite autour d’elle.

Les rivaux de Trump continuent de se rallier à lui

Les candidats rivaux seront contraints de prendre position : êtes-vous avec lui ou contre lui ? Lui pardonnerez-vous s’il est élu, ou non ? Parlerez-vous en son nom ? Que fais-tu pour riposter ?

Ça se passe déjà.

Un rival principal, Vivek Ramaswamy, immédiatement déclaré Jeudi, avec les détails de l’acte d’accusation encore secrets, que, s’il était élu président, il pardonnerait à Trump le premier jour de son mandat.

Le principal rival le plus sérieux de Trump n’est pas allé aussi loin, mais le gouverneur de Floride, Ron DeSantis dénoncé l’acte d’accusation et a promis de réformer le ministère de la Justice.

Les républicains du Congrès laissent entendre qu’ils riposteront contre le gouvernement, en utilisant leur pouvoir d’investigation : « [We] tiendra pour responsable cette militarisation éhontée du pouvoir », tweeté Le président de la Chambre, Kevin McCarthy.

Le ministère américain de la Justice a enquêté pour savoir si Trump a mal géré les documents classifiés qu’il a conservés après avoir quitté la Maison Blanche en 2021. (Manuel Balce Ceneta/Associated Press)

Fox News jeudi soir a présenté un défilé de défenseurs de Trump. Il n’y avait pas de temps d’antenne dans la programmation aux heures de grande écoute de Fox pour des critiques comme Chris Christie ou pour l’ancien vice-président Mike Pence, qui plus tôt cette semaine a adopté un point de vue nuancé lorsqu’on lui a posé des questions sur les accusations de Trump dans une interview à CNN.

Sur Fox, même les rivaux occasionnels de Trump fermaient les rangs. La législatrice de Caroline du Sud Nancy Mace – que Trump a tenté de renverser dans un primaire – a fustigé les accusations comme étant politiques.

« Ne vous y trompez pas », a déclaré Mace. « C’est la branche exécutive qui essaie ce soir d’éliminer son adversaire n ° 1. »

Elle a prédit : « Joe Biden vient d’obtenir la nomination de Donald Trump.

Regarder la réaction du grand public

Pour être clair, la remarque de Mace nonobstant ces accusations aurait été recommandée par un avocat spécial – nommé par le procureur général de Biden – et aurait été approuvée par un grand jury. Biden a déclaré jeudi qu’il n’avait aucune information sur l’affaire.

Un allié de Trump appelé sur les candidats primaires rivaux pour suspendre leurs campagnes et se présenter à Miami mardi prochain pour protester – en soutien à Trump, leur adversaire.

Alors ne retenez pas votre souffle pour une répudiation de Trump par la droite. L’électorat élargi, quant à lui, reste une question ouverte.

Seulement 23% des Américains pensent que Trump devrait être autorisé à exercer à nouveau les fonctions de président s’il est reconnu coupable d’un crime grave, selon un récent Sondage Yahoo Actualités/YouGov

Voyons à quel point ils pensent que c’est sérieux.