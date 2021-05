Pourquoi c’est important pour Hollywood

Après des décennies d’affaires fastueuses et arrogantes des Golden Globes qui ont lancé la saison des récompenses avec style, la véritable histoire de la Hollywood Foreign Press Association est un sacré buzzkill.

Et après que Tom Cruise ait envoyé ses trophées lundi, la HFPA devra peut-être commencer à nettoyer son hall pour plus de courrier entrant. Le retour de bâton au manque flagrant de diversité raciale du HFPA, composé de 87 personnes, a été rapide et décisif, de la part de Netflix, Amazon et WarnerMedia rompant les liens avec l’organisation de longue date – qui n’a pas un seul membre noir, selon une enquête du Los Angeles Times – à une forte réprimande de la part des stars de cinéma qu’il aime désespérément, y compris Mark Ruffalo et Scarlett Johansson. Cependant, la plus grosse bombe a été larguée lundi lorsque NBC s’est retirée de la diffusion des Globes de l’année prochaine.

« Nous continuons de croire que le HFPA est engagé dans une réforme significative. Cependant, un changement de cette ampleur prend du temps et du travail, et nous sommes fermement convaincus que le HFPA a besoin de temps pour bien le faire », a déclaré le réseau dans un communiqué, laissant entendre qu’un Le spectacle 2023 est possible si le HFPA «exécute son plan» de réformes.

NBC annule les Golden Globes pour 2022: HFPA doit d’abord s’attaquer à ses problèmes

Déjà confrontés à un affaissement des cotes avant le tumulte actuel, les Globes sont actuellement une espèce en voie de disparition. Et à une époque où Hollywood est enfin traîné à coups de pied et à crier hors de #OscarsSoWhite, appuyer sur une pause est absolument la bonne chose à faire, même si cela signifie que la saison des récompenses de l’année prochaine est légèrement moins glamour. (Nous venons de vivre une période de discours d’acceptation de Zoom et de gagnants en pyjama, donc ce sera probablement OK.)

Depuis l’Académie des arts et des sciences du cinéma, des groupes votants d’artistes et de créateurs s’efforcent de diversifier leurs listes de membres afin de refléter la réalité. Cela commence à se manifester: pour la première fois cette année, les Screen Actors Guild Awards ont permis à des personnes de couleur de remporter les honneurs individuels (Viola Davis, Yuh-jung Youn, Daniel Kaluuya et feu Chadwick Boseman), et plusieurs lauréats des Oscars ont également fait l’histoire, y compris la cinéaste « Nomadland » Chloe Zhao, qui est devenue la première femme de couleur à remporter le prix du meilleur réalisateur.

Ensuite, il y a le HFPA, qui est une maison brûlante de scandale en ce moment, du traitement préférentiel reçu par ses membres à la question de la représentation raciale, et les vrais acteurs du pouvoir en ont apparemment fini avec les hauts jinks. (WarnerMedia a spécifiquement demandé à HFPA un code de conduite pour interdire les «contacts physiques indésirables» de ses talents et de son personnel suite à une allégation tâtonnante.)

L’organisation a présenté des réformes, y compris l’ajout de 20 nouveaux membres d’ici août (avec un accent particulier sur le recrutement de membres noirs) et un objectif déclaré d’augmenter le nombre de membres de 50% au cours des 18 prochains mois. Peut-être qu’ils le prendront au sérieux après avoir été directement mis à la porte: les Globes sont la principale source de revenus de la HFPA, et Variety a rapporté en 2018 que NBC payait 60 millions de dollars par an pour les droits de diffusion dans un pacte de huit ans qui se déroule jusqu’en 2026. En d’autres termes, chacun de ces trophées de croisière retournés peut leur rappeler 20 millions de dollars perdus.

Cela ne pouvait pas non plus arriver au pire moment en général, après une série de récompenses avec des cotes cratères. Les Globes de l’ère de la pandémie ont chuté à 6,9 millions de téléspectateurs, en baisse de 64% par rapport à 2020 et ne battant à peine qu’une conférence de presse NBC de 2008 annonçant les gagnants du Globe à la suite d’une grève d’un écrivain. Le public semble déjà de moins en moins intéressé par ces affaires de showbiz de félicitations, et aucun Globe l’année prochaine ne pourrait simplement rappeler à quel point ils étaient inutiles en premier lieu.

D’une certaine manière, ce sera le moment «It’s a Wonderful Life» de la HFPA: tout le monde pourra voir à quoi ressemble la vie si la série n’existait pas. Et s’ils veulent éviter une extinction totale, le HFPA voudra peut-être vraiment se ressaisir.

Éteindre les incendies et réparer ce qui est cassé prendra du temps, mais la meilleure façon de revenir fort est d’avoir une affaire de stars de 2023 qui rappelle à tout le monde les globes alcoolisés et lâches des années passées qui étaient amusants à regarder. , que ce soit dans la foule ou à la maison. Et la seule façon pour eux de récupérer des piliers comme Cruise est de jouer au ballon et de prendre ces critiques à cœur comme si la vie du HFPA en dépend – principalement parce que c’est le cas.

Sinon, ils vont recevoir de nombreux retours malheureux.

