Pourquoi c’est important et que faire

Popeye a peut-être avalé des boîtes d’épinards pour développer ses muscles, mais pour nous, il faut plus que des légumes verts. Nous avons plus de 600 muscles dans notre corps ; certains fonctionnent d’eux-mêmes, comme ceux que l’on trouve dans notre cœur et nos organes, tandis que d’autres peuvent être contrôlés, comme nos muscles squelettiques. Nous les utilisons chaque jour, ils nous aident à marcher, à nous lever, à parler et même à manger.

Malheureusement, à mesure que nous vieillissons, nos muscles perdent de leur taille, de leur force et de leur fonction, ce qui peut rendre difficiles des tâches comme se lever du lit ou se rendre dans la chambre à coucher. Avoir des muscles faibles augmente également notre risque de chutes, de fractures, de maladies chroniques et d’une vie plus courte. C’est pourquoi il est si important que nous fassions tout notre possible pour maintenir notre masse musculaire. Ci-dessous, nous explorerons les avantages du maintien de la masse musculaire et dévoilerons 3 façons scientifiquement fondées de les maintenir forts et en bonne santé.

Avantages de votre masse musculaire

Aide à augmenter votre métabolisme

Construire plus de muscle peut stimuler notre métabolisme et nous aider à maintenir un poids santé. Comme l’explique Caroline Thomason, RD, CDCES, diététiste basée à Washington DC : « Parce qu’il s’agit de l’un de nos tissus les plus métaboliquement actifs dans le corps, il est très important pour un vieillissement en bonne santé et la longévité, car il aide à maintenir notre métabolisme de manière optimale à mesure que nous vieillissons. .» Plus nous avons de masse musculaire, plus nous brûlons de calories au repos. Notre taux métabolique de base (BMR), le nombre de calories dont votre corps a besoin au repos, augmente également avec l’augmentation de la masse musculaire. Des études montrent que le maintien d’un poids santé est également essentiel pour augmenter la longévité. Une méta-analyse de 2021 publiée dans Frontières de la psychologie en examinant plus de 2,8 millions de personnes, il a été constaté que rester dans une fourchette d’IMC saine était associé à une vie plus longue.

Vous aide à vieillir en bonne santé

Bien que les sociétés de suppléments et les produits de soins de la peau nous bombardent de promesses de jeunesse éternelle, la véritable clé pour rester jeune et vivre longtemps réside dans nos muscles. « En vieillissant, nos muscles diminuent naturellement en masse et en force. C’est ce qu’on appelle la sarcopénie, une condition qui peut entraîner des chutes, des fractures et une faiblesse qui pourraient avoir un impact négatif sur votre mode de vie », explique Bonnie Taub-Dix, RDNdiététiste médiatique et créateur de BetterThanDieting.com et auteur de Lisez-le avant de le manger – vous emmenant de l’étiquette à la table. Par conséquent, investir dans notre santé musculaire en la construisant et en l’entretenant nous permet de rester actifs, mobiles et indépendants plus longtemps, selon le Institut national sur le vieillissement.

Peut réduire votre risque de maladie chronique

Des études ont également établi un lien entre une masse musculaire plus élevée et un risque plus faible de développer des maladies chroniques. Comme le souligne Thomason, « une plus grande masse musculaire est associée à de meilleurs résultats de santé à long terme, qui peuvent aller des maladies cardiovasculaires aux comorbidités. » Une étude de 2020 publiée dans le Journal d’épidémiologie et de santé communautaire ont découvert que les adultes ayant le tissu musculaire le plus élevé étaient 81 % moins susceptibles de subir un événement cardiovasculaire, tel qu’une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral, et présentaient également des taux plus faibles de diabète, d’hypertension artérielle et d’obésité. De même, une méta-analyse de 2022 publiée dans le Journal britannique de médecine du sport ont découvert que le maintien des muscles grâce à des activités de renforcement musculaire était associé à une réduction de 10 à 17 % du risque de mortalité, de maladies cardiovasculaires, de certains types de cancer et de diabète.

Soutient tout votre corps

Le maintien de notre masse musculaire soutient également d’autres systèmes de notre corps. Taub-Dix explique : « Entretenir et soutenir vos muscles peut aider à soutenir votre système immunitaire, vos os, votre santé mentale, votre santé gastro-intestinale et bien plus encore. » D’autres systèmes corporels, notamment notre système immunitaire, ralentissent et s’affaiblissent avec l’âge. Selon une revue de 2019 publiée dans La Lancette, un système immunitaire faible peut nous rendre plus vulnérables aux maladies et aux infections. Cependant, l’exercice nous aide non seulement à maintenir notre masse musculaire, mais il peut également contribuer à renforcer le fonctionnement de notre système immunitaire.

Les 3 meilleures façons de maintenir vos muscles

Mangez suffisamment de protéines

Alors que certaines personnes ne manquent jamais une portion de protéines dans leur assiette au moment des repas, d’autres peuvent avoir du mal à en consommer suffisamment ou ne pas répartir leur apport tout au long de la journée. Cependant, comme le souligne Thomason, « manger suffisamment de protéines aide à maintenir notre masse musculaire, car les protéines sont un élément constitutif du tissu musculaire ». Vous pouvez trouver des aliments riches en protéines d’origine animale comme le poulet, les œufs, les fruits de mer, le yaourt, le lait et le fromage. Cependant, les aliments d’origine végétale comme le tofu, les haricots, les lentilles, les noix et les graines sont également d’excellentes sources de protéines. Recherche publiée en 2019 Nutriments suggère que les adultes pourraient avoir besoin de plus que la recommandation précédente de 0,8 gramme de protéines par kilogramme de poids corporel et indique qu’une fourchette de 1,3 à 1,8 gramme est plus optimale. Pour une personne de 150 livres, cela équivaut à 89 à 123 grammes de protéines par jour. Cela dit, il existe différents cas où ces recommandations pourraient ne pas vous convenir, par exemple si vous présentez un risque de maladie rénale. Parlez à votre professionnel de la santé ou à un diététiste professionnel pour identifier la quantité de protéines qui vous convient.

Besoin d’inspiration pour des repas riches en protéines ? Mettez-vous l’eau à la bouche avec ces idées de petit-déjeuner riches en protéines.

Soyez physiquement actif

Avez-vous déjà entendu le dicton « Utilisez-le ou perdez-le » ? Eh bien, cela s’applique à nos muscles. Ils vont probablement rétrécir et s’affaiblir si nous ne les utilisons pas. Comme l’explique Thomason, tout type d’exercice avec mise en charge, comme la marche ou la course, aide à maintenir notre masse musculaire à mesure que nous vieillissons et protège la santé de nos os. Pendant l’exercice, nos muscles exercent une pression sur nos os, les aidant ainsi à gagner en force, selon le Fondation pour la santé osseuse et l’ostéoporose. Des os solides peuvent également aider à prévenir les chutes, un facteur de risque majeur de déclin lié à l’âge. La clé est de trouver une forme d’exercice que vous aimez. « Afin de rendre votre activité régulière, essayez de la rendre ludique ! N’appelez pas cela « exercice ». Faites-en danser, promener votre chien, faire de la randonnée ou aller à la salle de sport », explique Taub-Dix.

Faire de la musculation

L’entraînement en force, également appelé entraînement en résistance, est l’un des exercices les plus importants et les plus efficaces pour lutter contre le vieillissement. “L’entraînement en force aide non seulement à maintenir la masse musculaire, mais également à développer la masse musculaire et ainsi à améliorer notre métabolisme pour la longévité”, explique Thomason. Chaque poussée, traction ou soulèvement que vous effectuez contribue à développer des muscles vitaux. Le Lignes directrices en matière d’activité physique pour les Américains recommande de réaliser deux séances de musculation hebdomadaires ciblant tous les principaux groupes musculaires. Que vous souleviez des poids libres, assistiez à un cours de kettlebell ou utilisiez votre propre poids pour faire des pompes ou des squats, tout compte !

Autres éléments à considérer pour l’entretien musculaire

Outre les protéines, assurez-vous également de consommer suffisamment de calories au total. Manger suffisamment maintiendra tous les systèmes de votre corps en activité, gardera vos muscles nourris et vous donnera l’énergie nécessaire pour vous engager dans une activité régulière et un entraînement de force. Enfin, assurez-vous de dormir suffisamment. Le sommeil est essentiel à votre santé globale et contribue à restaurer et reconstruire les systèmes de votre corps, y compris vos muscles. Une étude de 2023 publiée dans le Journal du Collège américain de cardiologie ont constaté que les personnes qui avaient mieux dormi vivaient plus longtemps.

L’essentiel

Nous ne pourrons peut-être pas revenir en arrière, mais nous pouvons faire beaucoup pour soutenir une vie plus longue et améliorer notre espérance de vie. Le maintien de notre masse musculaire peut maintenir notre métabolisme en activité, nous aider à réduire le risque de maladie et à maintenir le reste de notre corps en bonne santé. Bien que de nombreuses choses vous aident à maintenir votre masse musculaire, trois méthodes qui ont fait leurs preuves sont de manger suffisamment de protéines, de rester physiquement actif et de pratiquer un entraînement en résistance. De plus, assurez-vous de nourrir votre corps avec suffisamment de calories et de donner la priorité à un sommeil suffisant ; les deux sont essentiels pour nourrir les muscles afin de défier les années.