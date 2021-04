L’une des deux supermoons de 2021, la Super Pink Full Moon ornera le ciel nocturne mardi. Une super lune n’est qu’un autre jour de pleine lune, mais ce qui la rend spéciale est l’apparence de la lune – à la fois sa taille et sa luminosité – est prononcée.Pendant une super lune, la pleine lune peut apparaître jusqu’à 14% plus grande et 30% plus lumineuse que quand il est à son point le plus éloigné de la Terre.

Horaires:

Si les événements célestes vous excitent, vous pouvez assister à la Supermoon Rose ce soir à condition que le ciel soit clair et que la pollution de l’air soit à son minimum. Selon NASA, la Lune Rose est techniquement lundi, mais elle apparaîtra pleine dans le ciel aux observateurs pendant trois jours, du dimanche au mercredi, soit du 25 avril au 28 avril. Elle a atteint sa phase la plus complète le lundi soir à 03h32 GMT ie Mardi à 9 h 02 IST.

Mardi et mercredi, la lune sera à environ 3 57 378 kilomètres de la Terre, soit environ 8% plus proche que la distance moyenne journalière de la pleine lune qui est de 3,84 400 km.

Importance:

En Inde, la Supermoon se déroule à l’occasion de Hanuman Jayanti. La distance de la pleine lune à la Terre fluctue car l’orbite de la lune autour de notre planète n’est pas circulaire mais très légèrement elliptique. Si la pleine lune se produit plus près du point le plus proche de la Terre sur cette orbite légèrement elliptique, également connue sous le nom de périgée, elle peut paraître plus grande que si elle se produit plus près du point le plus éloigné, également appelé apogée. La pleine lune qui se produit lorsque la lune est à moins de 90% du périgée, son approche la plus proche de la Terre, est connue sous le nom de supermoon.

Prochaine Supermoon:

Si vous manquez d’assister à la Supermoon de cette semaine, vous pouvez voir une Supermoon rose plus grande et plus brillante qui aura lieu le mois prochain. Le 26 mai, la pleine lune sera encore plus proche de la Terre et légèrement plus grande.

Mots-clés: Supermoon Rose, Événement Céleste, Pleine Lune, Hanuman Jayanti, Lune, Terre, Système Solaire

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici