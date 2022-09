Pourquoi ces produits alimentaires sont encore bon marché

Même si les prix des épiceries canadiennes augmentent au rythme le plus rapide depuis plus de 40 ans, les bananes sont toujours bon marché. Selon Statistique Canada, les prix de détail moyens des bananes en juillet 2022 sont restés relativement stables par rapport aux derniers mois. À 1,68 $ le kilogramme, les bananes sont l’un des rares fruits encore abordables pour de nombreux ménages. La raison? La demande du marché mondial a contribué à maintenir les prix de la banane stables. “Les bananes sont desservies par une chaîne d’approvisionnement hautement intégrée verticalement, vous avez donc des agriculteurs soutenus par des multinationales”, a déclaré Sylvain Charlebois, directeur du laboratoire d’analyse agroalimentaire de l’Université Dalhousie, dans une interview avec CTVNews.ca. Cultivées dans des pays de l’équateur comme l’Équateur, le Costa Rica et l’Asie, les bananes n’ont pas de saison de croissance définie et fleurissent toute l’année. Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, les chiffres de la banane dans le monde ont considérablement augmenté depuis 2000. Les données de l’organisation montrent que la production de bananes a augmenté à un taux annuel composé de 3,2 % de 2000 à 2017, passant de 67 millions de tonnes à 114 millions de tonnes. L’offre supplémentaire permet aux bananes de rester à un prix constant malgré les autres produits qui souffrent sur des marchés volatils. Le fruit est également un produit d’appel, ce qui signifie qu’il sera vendu à bas prix pour que les consommateurs reviennent. “Il n’a pas été impacté par ce mouvement anti-plastique, car une pelure est très compostable”, a déclaré Charlebois. Le prix des produits emballés dans du plastique, comme les baies, continuera d’augmenter alors que le gouvernement fédéral réprime les plastiques à usage unique, a-t-il prédit. En plus de la baisse de valeur du huard et de l’hiver qui approche à grands pas, des produits comme les produits laitiers, les fruits et légumes hors saison et les produits de boulangerie sont à la hausse. “Nous nous attendons à ce que davantage de produits laitiers deviennent plus chers à l’approche de l’automne”, a déclaré Charlebois. « Les produits, notamment les légumes, sont déjà en hausse par rapport à l’an dernier. Le dollar canadien a chuté à son point le plus bas en deux ans par rapport au dollar américain. À mesure que cela se poursuivra, les articles importés coûteront plus cher aux consommateurs. L’indice des prix à la consommation en août 2022 a augmenté de 10,8 %, le rythme le plus rapide depuis 1981. D’une année sur l’autre, les fruits frais ont augmenté de 13,2 %, mais les bananes sont restées faibles. Statistique Canada montre qu’en août, d’une année à l’autre, le coût des bananes a augmenté de 3 %, tandis que d’autres fruits comme les pommes et les oranges ont augmenté de 11,8 % et de 18,5 % chacun. Parmi les autres articles qui valent la peine d’être ajoutés à la liste d’épicerie, mentionnons le tofu, qui est fabriqué localement pour le marché canadien. Le produit à base de plantes riche en protéines n’a que légèrement gonflé au cours des 15 à 20 dernières années, a déclaré Charlebois. La chaîne d’approvisionnement fabriquée au Canada contribue à l’uniformité des prix du tofu et n’est pas souvent touchée par les fluctuations liées au climat. “Beaucoup de choses peuvent arriver avec le bétail, le cycle de production est beaucoup plus compliqué”, a déclaré Charlebois. Récemment, l’essor des articles de boulangerie a pris Charlebois et les consommateurs par surprise. Statistique Canada note que les produits de boulangerie ont augmenté de 13,6 % d’une année à l’autre, en raison de la hausse des prix du blé. Fabriquer des produits à partir de rien coûte moins cher que de les acheter en magasin. Les ingrédients coûteux comme le beurre et les œufs sont l’une des raisons, selon Charlebois, de la hausse des prix des pâtisseries, des pains et des wraps. Selon l’indice des prix à la consommation, le prix de la farine a augmenté de 23,5 % en août d’une année sur l’autre, mais le prix initial était assez bas, ce qui signifie qu’il est encore relativement abordable. «La farine est stable», a déclaré Charlebois. Afin de réduire leurs factures, les Canadiens ont investi dans des congélateurs pour économiser de la nourriture. NOUVELLES DONNÉES : Au cours des 12 derniers mois… 11,9 % des Canadiens ont rénové leur cuisine. 23,6 % ont acheté une friteuse sans huile pour la première fois. 7,7 % ont acheté un congélateur pour la première fois. — Le professeur d’alimentation (@FoodProfessor) 19 septembre 2022 “Je dirais de visiter l’allée des congélateurs beaucoup plus souvent”, a déclaré Charlebois. “Parce que vous pouvez réellement contrôler le flux de la chaîne d’approvisionnement, vous pouvez essentiellement capturer toute la nutrition dont vous avez besoin à la récolte, mais vous pouvez en fait vendre votre produit à tout moment.”

