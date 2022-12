Pourquoi ces portraits générés par l’IA partout sur les réseaux sociaux ont des artistes sur le qui-vive

Comme ça arrive6:03Pourquoi ces portraits générés par l’IA partout sur les réseaux sociaux ont des artistes sur le qui-vive

Greg Rutkowski gagne sa vie en créant un art fantastique détaillé représentant des scènes épiques d’épées et de sorcellerie.

Il travaille pendant des heures sur ses illustrations indépendantes pour les principaux titres de jeux comme Donjons & Dragons, Magie : le rassemblement et Horizon : Ouest interdit.

Mais un générateur d’art alimenté par l’intelligence artificielle peut produire une reproduction décente de son style en quelques secondes seulement.

“J’étais terrifié à l’idée que cela soit fait si rapidement et avec de très meilleurs résultats au fil du temps”, a déclaré Rutkowski. Comme ça arrive l’hôte Nil Köksal.

Rutkowski, qui est basé à Piensk, en Pologne, est l’un des nombreux artistes qui dénoncent les dangers de l’art généré par l’IA à mesure que la technologie devient plus précise, accessible et populaire.

Ces IA sont souvent formées sur des ensembles de données, ou des collections, de millions d’images extraites d’Internet, y compris celles qui sont protégées par des droits d’auteur ou en filigrane. Mais les artistes qui les ont créés n’ont jamais consenti à ce que leur travail soit utilisé – et ils ne reçoivent aucune part des bénéfices.

“Nous pourrions dire que, sur le plan éthique, c’est du vol”, a déclaré Rutkowski.

Le problème avec ces jolis avatars

Le nom de Rutkowski est l’une des invites les plus populaires sur le générateur d’art AI Stable Diffusion, qui a été lancé en août, selon la revue technologique.

Stable Diffusion fonctionne comme ceci : vous tapez une phrase ou une liste de mots clés décrivant le type d’image que vous souhaitez voir, puis l’IA génère une image qui correspond à la description.

Par exemple, vous pouvez écrire : “Un puissant sorcier combat le dragon cracheur de feu Greg Rutkowski” et obtenir une illustration qui, à première vue, ressemble à quelque chose que Rutkowski a lui-même dessiné.

D’après le site Lexica , qui suit les images et les invites de diffusion stable, le nom de Rutkowski a été utilisé comme invite plus de 93 000 fois. Certaines des images générées portent même sa signature, a-t-il déclaré.

“J’étais vraiment confus pour les gens qui cherchaient ou exploraient l’art et sont ensuite tombés sur des images qui n’étaient pas les miennes, mais qui étaient signées de mon nom”, a-t-il déclaré.

C’est l’une des illustrations réelles de Greg Rutkowski. Il est connu pour son style unique d’œuvres d’art fantastiques épiques. (Greg Rutkowski)

Entrez Lensa, l’application qui a repris les flux Facebook et Instagram ces dernières semaines.

Cette application de retouche photo est sur le marché depuis un certain temps, mais a récemment connu un regain de popularité lorsqu’elle a lancé une nouvelle fonctionnalité alimentée par Stable Diffusion.

Un utilisateur peut télécharger une poignée de selfies, et Lensa générera une série d’avatars dans différents styles artistiques. Pour 7,99 $ US, vous pouvez obtenir 50 portraits uniques.

Karla Ortiz, une artiste conceptuelle basée à San Francisco, affirme que les utilisateurs d’applications comme Lensa doivent comprendre que les avatars qu’ils obtiennent sont le produit du travail réel de millions d’artistes non rémunérés.

“Je pense qu’ils doivent comprendre que ces images sont vraiment belles parce que le travail des artistes a été volé pour le rendre bon”, a-t-elle déclaré.

Les artistes Karla Ortiz et Greg Rutkowski affirment tous deux que leur travail a été utilisé dans des ensembles de données pour entraîner l’intelligence artificielle à générer de l’art. (Soumis par Karla Ortiz, Soumis par Greg Rutkowski)

Ortiz a remarqué pour la première fois son travail dans des ensembles de données d’IA il y a des mois sur des logiciels de niche plus petits. Mais elle dit que ça a vraiment explosé avec le lancement de Stable Diffusion.

“J’y ai trouvé une grande partie de mon travail. Presque tous les artistes que je connais qui sont des pairs, qui sont des professionnels, qui travaillent depuis un certain temps, dont le travail est reconnaissable, figuraient dans ces ensembles de données”, a-t-elle déclaré.

“De plus, j’ai commencé à voir que les gens utilisaient nos noms complets pour générer des images.”

Elle dit qu’aucune des entreprises qui ont utilisé son travail pour former leurs modèles d’IA ne l’a contactée pour obtenir une autorisation. Mais même si elle pouvait en quelque sorte les forcer à extraire son travail de leurs ensembles de données, cela n’aurait pas vraiment d’importance.

“La façon dont fonctionne l’apprentissage automatique, vous savez, vous ne pouvez même pas le supprimer. Vous ne pouvez pas désapprendre votre travail une fois qu’il est formé”, a-t-elle déclaré.

Cette image d’un dragon générée par l’IA utilise le nom de l’artiste Greg Rutkowski comme invite. (Diffusion stable/Lexique)

Ni Stability AI, la société qui a créé Stable Diffusion, ni Prisma Labs, la société derrière Lensa, n’ont répondu à une demande de commentaires de CBC.

Prisma Labs a défendu son art de l’IA sur Twitter déclarant que les images générées par l’IA “ne peuvent pas être décrites comme des répliques exactes d’une œuvre d’art particulière”.

“Comme le cinéma n’a pas tué le théâtre et que les logiciels de comptabilité n’ont pas éradiqué le métier, l’IA ne remplacera pas les artistes mais peut devenir un excellent outil d’assistance”, a tweeté Prisma.

“Nous pensons également que l’accessibilité croissante des outils alimentés par l’IA ne ferait que rendre l’art créé par l’homme dans son excellence créative plus valorisé et apprécié, car toute industrialisation apporte plus de valeur aux œuvres artisanales.”

Prisma Labs, créateur de Lensa, affirme que l’IA ne remplacera jamais les artistes humains. (@PrismaAI/Twitter)

Est-ce légal ?

Rutkowski et Ortiz réfléchissent toujours aux étapes à suivre. Mais s’ils ont des ressources juridiques, cela reste incertain.

Ken Clark, avocat spécialisé en propriété intellectuelle au sein du cabinet d’avocats torontois Aird and Berlis, affirme que la violation du droit d’auteur est un sujet profondément complexe et que les lois qui l’entourent ont été élaborées bien avant la prolifération de l’IA.

« Il faut se demander : qui crée ? Est-ce la personne qui est assez intelligente pour créer le logiciel informatique pour aller analyser les choses… ou est-ce l’artiste à qui vous prenez ces idées, n’est-ce pas, dans un tel contexte ? façon dont vous avez substantiellement reproduit leur travail ? » il a dit.

Mais une chose est claire, dit-il. Vous ne pouvez pas protéger un “style” de travail par le droit d’auteur, seulement un travail lui-même.

Omens est une œuvre de Karla Ortiz de San Francisco. (Karla Ortiz)

Daniel Anthony, avocat spécialisé dans les marques de commerce et le droit d’auteur chez Smart & Biggar LLP, basé à Toronto, est d’accord.

“Nous pouvons remplacer l’IA par un humain comme exercice de réflexion. Si un humain a examiné de nombreuses photos et appris le style d’un artiste, puis produit son propre travail à partir de rien dans ce style, ce n’est pas une infraction”, a-t-il déclaré dans un e-mail. .

“En effet, le droit d’auteur est destiné à inspirer d’autres créateurs, à condition qu’ils créent leurs propres versions. Par conséquent, à la base, ce que font ces logiciels d’IA d’artistes n’enfreint probablement pas.”

Mais cela ne signifie pas qu’un artiste individuel ne pourrait pas porter plainte contre ces entreprises.

“Si l’œuvre produite par l’IA est” suffisamment modifiée “à partir de n’importe quelle entrée de source originale, il sera très difficile pour l’artiste de réclamer une contrefaçon. Cependant, si l’œuvre de l’IA est substantiellement similaire à l’œuvre antérieure de tout artiste (de sorte qu’elle semble à copier), alors une contrefaçon peut être présente et des recours juridiques seraient probablement disponibles », a déclaré Anthony.

Légal ou non, c’est éthiquement douteux, dit Karina Vold, professeure agrégée à l’Université de Toronto qui se spécialise dans la philosophie des sciences et de la technologie.

“Au minimum, les entreprises devraient demander un consentement éclairé pour les données qu’elles utilisent pour former leurs algorithmes d’apprentissage automatique”, a déclaré Vold dans un e-mail.

“En ce qui concerne les œuvres d’art, celles-ci ne sont pas une propriété publique simplement parce qu’elles peuvent être accessibles au public en ligne.”

Les artistes perdent de l’argent

Ortiz, qui travaille pour de grandes entreprises clientes, dit qu’elle ne perd pas de travail au profit de l’IA. Mais elle dit que la plupart des artistes à petite échelle qu’elle connaît ressentent la brûlure.

“J’ai une amie à moi qui vient de Roumanie. Elle me disait que beaucoup d’illustrateurs là-bas font beaucoup de travail pour les musiciens, et ils perdent maintenant. Ils annulent des commandes à gauche et à droite parce que beaucoup de ces musiciens sont juste en utilisant [AI-generated art] comme couvertures », a-t-elle déclaré.

Rutkowski dit que toute personne qui fait de l’art numérique pourrait être touchée. Certaines organisations, dont le Ballet de San Francisco, utilisent déjà l’art généré par l’IA dans leurs supports promotionnels.

“Nous entrons dans cette industrie en utilisant nos compétences pour créer de meilleures conceptions visuelles pour les films, pour les jeux, pour les couvertures de livres”, a déclaré Rutkowski. “Et en ce moment, il est remplacé par des images générées par l’IA.”