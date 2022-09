La recherche de sépultures anonymes associées aux anciens pensionnats n’est pas facile, mais il est important que le jeune métis Benjamin Kucher en fasse partie.

“Il y a une lourdeur qui accompagne ce travail”, a déclaré Kucher, qui est membre de la Nation métisse de l’Alberta.

“Mais pour moi, ces recherches sont un moyen de guérir et de se réconcilier avec le passé.”

Kucher assiste cette semaine à Edmonton au premier Rassemblement national sur les sépultures non marquées associé aux pensionnats.

Plus de 150 000 enfants des Premières nations, métis et inuits ont été forcés de fréquenter les écoles financées par le gouvernement entre les années 1870 et 1997.

Le Centre national pour la vérité et la réconciliation, qui est le dépositaire des archives de tout le matériel recueilli par la Commission vérité et réconciliation (TRC), a documenté à ce jour plus de 4 000 décès d’enfants dans les écoles dans le cadre de l’appel à l’action de la TRC. 72 pour créer un registre national des décès et un registre commémoratif public.

Tous les décès répertoriés dans le registre n’incluent pas les actes d’inhumation.

Kucher est étudiant en anthropologie à l’Université de l’Alberta et assistant de recherche à l’Institute of Prairie and Indigenous Archaeology. L’institut est l’une des organisations qui effectuent des recherches au radar pénétrant dans le sol sur les anciens sites des pensionnats.

Au cours de l’été dernier, il a visité plusieurs communautés et participé aux recherches.

Il était l’un des deux jeunes à s’adresser au rassemblement, organisé par le Bureau de l’interlocuteur spécial indépendant pour les enfants disparus, les tombes anonymes et les lieux de sépulture associés aux pensionnats indiens.

Plus de 300 gouvernements, organisations représentatives, communautés, survivants et familles des Premières nations, inuits et métis sont présents.

Pour Kucher, la question se résume à trouver la vérité.

“Nous sommes engagés dans ce travail et déterminés à trouver la vérité, à trouver les réponses sur ce qui est arrivé à ces enfants, comment cela s’est passé et qui en était responsable”, a-t-il déclaré.

Taylor Behn-Tsakoza, de la Première Nation de Fort Nelson en Colombie-Britannique, faisait partie de la délégation de l’Assemblée des Premières Nations qui s’est rendue au Vatican pour parler avec le pape François. (Ka’nhehsí:io Deer/CBC)

Taylor Behn-Tsakoza, 26 ans, de la Première Nation de Fort Nelson en Colombie-Britannique, a exprimé des sentiments similaires. Elle faisait partie de la délégation de l’Assemblée des Premières Nations qui s’est rendue au Vatican pour s’entretenir avec le pape François.

“Nous sommes toujours dans ce processus de vérité… Nos communautés sont également en train d’apprendre cette vérité”, a déclaré Behn-Tsakoza.

“Je pense que c’est pourquoi il est si important que nos jeunes soient là. Je pense que ce n’est qu’une vérité parmi tant d’autres qui vont encore être révélées au cours de ma vie.”

Behn-Tsakoza est né en 1996, alors que les derniers pensionnats fermaient. Elle a dit qu’il est également important que les jeunes participent au dialogue et au processus de récupération des enfants disparus, en tant que survivants intergénérationnels.

“En tant que jeune, je ne veux pas prendre de place à un survivant”, a déclaré Behn-Tsakoza.

“Bien que je ne connaisse qu’une vie sans pensionnats… je ressens toujours les effets et je subis les effets de ce qui est arrivé à ma famille et à ma communauté.”

Le rassemblement de deux jours se termine mercredi.

Un soutien est offert à toute personne touchée par son expérience dans les pensionnats ou par les derniers rapports.

Une ligne de crise nationale pour les pensionnats indiens a été mise en place pour fournir un soutien aux anciens élèves et aux personnes touchées. Les gens peuvent accéder aux services d’aiguillage émotionnel et de crise en appelant la ligne de crise nationale 24 heures sur 24 : 1-866-925-4419.