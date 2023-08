Pourquoi ces infirmières de la région métropolitaine de Vancouver ont quitté les hôpitaux pour diriger des salons et des cliniques cosmétiques

Après 13 ans, l’ancienne infirmière pédiatrique Karen Tan a échangé ses gommages d’hôpital contre un chariot chargé de seringues à pointe orange.

C’est l’un des postes de travail du spa qu’elle gère maintenant à Surrey, à environ 33 kilomètres au sud-est de Vancouver, dans une nouvelle carrière qui consiste à injecter aux clients du Botox, à traiter la perte de cheveux et à faire fondre les cellules graisseuses.

Il y a trois ans, Tan, 42 ans, a quitté l’hôpital de Vancouver où elle travaillait, épuisée par des années de quarts de travail exigeants de 12 heures.

« Je me sentais très dépassée, très épuisée », a-t-elle déclaré. « Où je pensais juste … je ne peux pas continuer à faire ça pour toujours. »

Les données montrent que des emplois en soins infirmiers comme celui que Tan a laissé vacants à travers le pays.

Selon Statistique Canada, le nombre d’emplois vacants pour les infirmières autorisées et les infirmières psychiatriques autorisées augmenté d’environ 8 900 en 2018 à un peu plus de 28 300 au cours du même trimestre de 2023. De fortes augmentations sont perceptibles au plus fort de la pandémie de COVID-19.

Les experts de la santé affirment que de nombreux facteurs différents pourraient expliquer les postes vacants, de l’épuisement professionnel et de la retraite anticipée à l’augmentation des offres d’emploi pour répondre aux besoins de l’industrie de la santé demandes.

« Il s’agit d’un problème à plusieurs facteurs et conforme aux tendances mondiales alors que les pays sont aux prises avec une complexité croissante des soins, une population et une main-d’œuvre vieillissantes, de nouvelles modalités de soins et d’équilibre travail-vie personnelle, et la concurrence croissante des juridictions internationales et du secteur privé, entre autres questions », a déclaré le ministère de la Santé de la Colombie-Britannique dans un communiqué.

Certaines infirmières se disent passionnées par leur carrière, mais les longues heures laissent peu de temps pour la famille, tandis que d’autres disent que les pressions pandémiques les ont amenées à reconsidérer leurs priorités.

CBC News a interviewé trois anciennes infirmières de la santé publique qui ont forgé de nouvelles carrières en esthétique médicale et en cosmétique.

Dans leurs pratiques privées, ils disent que le rythme est plus lent et qu’ils n’ont plus à faire face à des problèmes de vie ou de mort difficiles et émotionnels.

En fin de compte, disent-ils, ils sont plus heureux.

Un rythme plus lent, un sommeil régulier

Chez Soma MD Advanced Medical Aesthetics, les injections que Tan administre pour aider les patients à se sentir et à paraître plus jeunes sont à mille lieues des lignes intraveineuses de chimiothérapie qu’elle a administrées au BC Children’s Hospital.

Tan dit qu’elle était passionnée par l’aide aux enfants, mais au moment où elle est rentrée chez elle avec sa fille maintenant âgée de 10 ans, elle s’est sentie « vraiment épuisée émotionnellement ».

Karen Tan dit que travailler dans le domaine de l’esthétique médicale lui donne plus de flexibilité pour passer du temps avec sa fille et donner la priorité à son bien-être. (Baneet Braich)

Maintenant, avec un horaire principalement de 9 à 5 et un trajet plus court, Tan dit qu’elle donne la priorité à son bien-être avec un horaire de sommeil régulier et une routine de gym cohérente.

Elle dit qu’elle aime aussi avoir plus de temps pour consulter les patients.

Même si les enjeux peuvent être moindres dans une clinique médico-esthétique que dans un hôpital public, son travail exige tout de même un haut niveau de compétence, dit-elle.

« [Clients] ils paient beaucoup d’argent; ce n’est pas du tout quelque chose que je prends à la légère. »

« Je peux être la maman que je veux être »

Pendant neuf ans, Emily Miller a été infirmière psychiatrique au service des urgences de l’hôpital de Burnaby, où une partie de son travail consistait à évaluer les patients qui avaient des pensées d’automutilation et de suicide. La femme de 40 ans a décrit sa carrière comme un privilège.

Mais même en tant qu’infirmière occasionnelle qui choisissait ses heures, elle craignait que les longs quarts de travail – généralement de 7 h à 19 h ou vice versa – ne deviennent plus difficiles à jongler après avoir eu son deuxième enfant. Son mari, également médecin, a rendu la garde des enfants difficile à planifier.

Il y a deux ans, elle a ouvert sa propre clinique d’esthétique à West Vancouver, où elle sert maintenant 400 clients avec des services tels que le Botox, les produits de comblement et le traitement des cicatrices d’acné.

Emily Miller, une ancienne infirmière en psychiatrie, dit qu’elle peut mieux prioriser sa famille et ses patients tout en dirigeant sa propre clinique d’esthétique médicale. (Baneet Braich)

Le changement n’a pas été facile — elle a travaillé environ six jours par semaine pendant un an pour lancer la clinique, dit-elle.

Mais les efforts portent leurs fruits. Aujourd’hui, elle emmène ses enfants à l’école et les récupère et fait également du bénévolat à l’école de sa fille.

« Je peux être la mère que je veux être. »

L’équilibre travail-vie est important: syndicat des infirmières

Le BC Nurses’ Union dit comprendre pourquoi certaines infirmières quittent les hôpitaux.

« Soit ils sont épuisés, ils ont un SSPT, soit ils ont quitté la profession… pour pouvoir se prendre en charge », a déclaré le président du syndicat Aman Grewal.

D’ici 2031, 27 000 nouveaux postes d’infirmières seront nécessaires dans la province, dit Grewal.

Une infirmière s’occupe d’un patient aux soins intensifs de l’hôpital Humber River, à Toronto, en janvier 2022. La présidente du BC Nurses’ Union affirme qu’aider les infirmières à se sentir valorisées implique de leur offrir des possibilités de concilier travail et vie personnelle. (Evan Mitsui/CBC)

Dans une déclaration envoyée par courriel, le ministère de la Santé de la Colombie-Britannique affirme que les efforts pour recruter des infirmières comprennent l’ajout de 602 places supplémentaires dans le programme de soins infirmiers à travers 17 établissements postsecondaires publics aux 2 000 estimés actuellement disponibles.

Cela crée également des moyens pour les travailleurs de la santé formés à l’étranger de pratiquer plus facilement en Colombie-Britannique

La province dit qu’elle travaille également avec le BCNU pour introduire un nouveau modèle de soins infirmiers au patient, où un nombre minimum d’infirmières par patient est requis, permettant des services meilleurs et plus axés sur la personne, comme dans l’USI ou à long- soins à terme.

« Nos infirmières … veulent se sentir valorisées et respectées », a déclaré Grewal.

« Une partie de ce respect est de pouvoir avoir un équilibre travail-vie personnelle. »

REGARDER | Les infirmières de la région métropolitaine de Vancouver expliquent pourquoi elles ont quitté les hôpitaux : Les infirmières expliquent pourquoi elles ont quitté l’hôpital pour poursuivre de nouvelles carrières Certaines infirmières de la Colombie-Britannique disent avoir quitté la profession pour poursuivre des carrières en esthétique médicale et en cosmétique afin d’avoir des horaires plus flexibles et du temps avec leur famille.

Réévaluer les priorités

Rita Jun dit que la supervision des congés à l’Hôpital général de Vancouver, un rôle qu’elle a occupé pendant deux ans, était épanouissante, mais le stress de la résolution de problèmes au milieu des pénuries de lits pour les patients, l’absence de garderies accessibles et les longues heures de travail ont atteint un point de rupture.

« J’avais l’impression de travailler tout le temps … comme si je remplissais mes exigences minimales en matière d’emploi », a-t-elle déclaré.

Pendant la pandémie, l’équipe de Jun a également traité des « cas vraiment tristes » tels que des couples mourant ensemble aux soins intensifs, dit-elle.

Ça s’additionnait.

« Je pense que beaucoup de gens ont juste commencé à réévaluer ce qu’ils voulaient dans la vie. »

En 2022, après 13 ans dans les soins de santé publics, Jun a ouvert Jun Studios à Vancouver avec ses trois sœurs, offrant des services pour lesquels elles partagent une passion – comme la coiffure, le maquillage et les soins du visage.

Rita Jun a fondé Jun Studios avec ses sœurs. Elle dit que l’entreprise lui donne plus de flexibilité pour s’occuper de sa famille. (Baneet Braich)

Un logo avec leur nom de famille se dresse fièrement en studio.

Jun dit qu’elle a un horaire flexible pour ses enfants et qu’elle aime être à la maison à 16 h la plupart des jours.

« Je me sens heureuse », a-t-elle déclaré.

« Je n’ai pas de regrets. »