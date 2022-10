Pourquoi ces écouteurs JBL ANC sont une offre pour 60 $ de réduction sur Amazon

Cette histoire fait partie Journée Amazon Primele guide de CNET sur tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

Plus tôt cette année, j’ai souligné les remises sur les nouveautés JBL pour 2022 et bourgeons. Les deux ensembles d’écouteurs offrent un ajustement confortable – le Live Pro 2 a des tiges tandis que le Live Free 2 a un design en forme de pilule – ainsi qu’une forte suppression du bruit, une bonne qualité sonore et des performances d’appel vocal, ainsi qu’un ensemble de fonctionnalités robustes. Le prix catalogue pour les deux est de 150 $, mais ils sont en vente sur Amazon avant la vente Prime Early Access d’Amazon (qui se déroule officiellement ce mardi et mercredi 11 et 12 octobre).

Les Live Pro 2 sont tombés à 100 $, un prix qu’ils ont atteint sporadiquement dans les ventes flash, tandis que les Live Free 2 sont tombés à 90 $, leur prix le plus bas à ce jour.

Les Live Pro 2 et Live Free 2 sont équipés des mêmes haut-parleurs de 11 mm, de six microphones, de tubes ovales et d’embouts ovales en silicone. J’ai obtenu un joint étanche du plus grand ensemble d’embouts auriculaires et les deux écouteurs s’adaptent parfaitement à mes oreilles – j’ai pu courir avec eux sans problème et ils sont résistants aux éclaboussures IPX5. Les deux utilisent Bluetooth 5.2 et ont un couplage Bluetooth multipoint, vous permettant de les coupler à deux appareils simultanément. Les commandes tactiles fonctionnaient bien. À noter également : les étuis de chargement des deux modèles sont dotés d’une charge sans fil et bien qu’ils soient plus épais que les étuis AirPods, ils sont encore assez compacts.

David Carnoy/CNET



Outre la conception, la plus grande différence entre les deux bourgeons est la durée de vie de la batterie. Le Live Free 2 sans pied est évalué jusqu’à sept heures, tandis que le Live Pro 2 est évalué à 10. Ils ont une fonction de charge rapide qui vous donne quatre heures de jus à partir d’une charge de 15 minutes.

Vous pouvez obtenir une meilleure prise de microphone du Live Pro 2 car leurs tiges sont plus proches de votre bouche, mais les deux modèles étaient bons pour réduire le bruit de fond pendant les appels. Il y a une tonalité latérale réglable via l’application qui vous permet de régler à quel point vous entendez votre voix dans les bourgeons pendant que vous parlez (j’apprécie toujours une bonne tonalité latérale).

J’ai été impressionné par la suppression du bruit, qui a un paramètre adaptatif qui peut être activé et désactivé dans l’application. Il a fait un excellent travail d’étouffement du son avec pratiquement aucun souffle. Il existe également un mode conscient de l’ambiance (un mode de transparence réglable) et un mode de conversation qui réduit le volume de tout ce que vous écoutez et ouvre les écouteurs au monde extérieur afin que vous puissiez avoir une conversation. Les bourgeons ont un micrologiciel évolutif.

Lire la suite: Meilleurs écouteurs sans fil pour 2022

Les modèles ont un son similaire, offrant un son dynamique et audacieux (lire : une scène sonore relativement large) avec de bons détails et des basses puissantes. Leur son se compare favorablement au son offert par des bourgeons plus chers comme le Beats Fit Pro et ils sonnent également mieux que les AirPods Pro. Bien qu’ils soient un peu lourds en basses, vous pouvez modifier un peu le profil sonore dans les paramètres d’égalisation de l’application pour atténuer un peu les choses. Ils manquent un peu du raffinement et de la profondeur que certains bourgeons haut de gamme tels que le Écouteurs Bose QuietComfort 2, Apple AirPods Pro 2, Sony WF-1000XM4 et Sennheiser Momentum True Wireless 3 offre, mais vous aurez du mal à trouver un meilleur son à ce prix.

Je ne peux pas garantir que les bourgeons conviendront aux oreilles de tout le monde aussi bien qu’aux miennes. JBL prétend qu’ils devraient s’adapter à ceux qui ont des oreilles plus petites, mais mes oreilles sont de taille plus moyenne, donc je ne peux pas dire si c’est vraiment vrai ou non. Alors que j’étais un peu plus partisan du Live Pro 2 – ils constituent une bonne alternative aux AirPods Pro 2, en particulier pour les utilisateurs d’Android – les Live Free 2 sont plus discrets et ne sortent pas du tout de mes oreilles. .

Hélas, ils ne prennent pas en charge le codec audio aptX pour les utilisateurs d’Android (le codec audio AAC sonne très bien, cependant). Mais avec à peu près toutes les fonctionnalités clés que vous pourriez demander et de solides performances globales, ils représentent une valeur décente à 150 $ et une aubaine relative à 100 $ et 90 $ respectivement.