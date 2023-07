Pourquoi ces 6 sont les joueurs les plus prometteurs du football

Certains jeunes joueurs sont déjà au sommet du monde, comme Erling Haaland, Vinicius Junior, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Pedri et plus encore, cette chronique a été conçue pour mettre en lumière les joueurs à quelques centimètres de percer sur le devant de la scène du football mondial .

Il serait facile de choisir parmi les nombreux Brésiliens sur le point de faire de grands pas. Vitor Roque, Marcos Leonardo et Luan Cândido me viennent tous à l’esprit. Il ne serait pas non plus difficile de choisir parmi la liste restreinte du Golden Boy. Jamal Musiala, Gavi, Xavi Simons, Florian Wirtz et bien d’autres sont peut-être l’un des meilleurs prodiges qui jouent actuellement. Les joueurs de la liste sont non seulement sous le radar, mais viennent également de tous les coins du globe.

Ces joueurs sont tous déjà impliqués dans la configuration de leur équipe nationale. Cela pourrait être l’équipe senior ou au niveau des jeunes. Plus important encore, ce sont des noms dont nous entendrons beaucoup plus parler au cours des prochaines saisons. Tous ces joueurs sont proches d’une saison en petits groupes, que ce soit avec un club différent ou un nouveau rôle dans une équipe new-look. Réduire la liste à seulement six joueurs, en particulier avec tous les tournois de jeunes qui ont eu lieu cette année. Cependant, ces six joueurs ont une chance écrasante d’avoir une bonne et longue carrière dans le football.

Joe Scally (Mönchengladbach, RB)

Le propre Joe Scally des Stars and Stripes a montré beaucoup de talent passionnant. Produit de l’académie du New York City FC, il a traversé l’Atlantique, rejoignant directement Gladbach pour seulement 2 millions de dollars. Depuis, il a disputé 30 matchs et marqué un but. L’arrière droit a même remporté quatre sélections, commençant récemment la finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF contre le Canada et effectuant un changement impressionnant.

Ce qui est si impressionnant chez Scally, c’est son rythme de travail défensif et ses solides tacles. Il est agressif et ne reculera jamais devant un 1 contre 1. Du côté offensif, il est un passeur décent, à la fois en jouant le ballon par le dos, en combattant la presse ou en envoyant des centres. Il y a de fortes chances que Scally joue le deuxième violon de Sergiño Dest pendant longtemps. Pourtant, il y a de fortes chances que Gregg Berhalter lui accorde plus de temps de jeu grâce à sa saison 2022/23.

Fran García (Real Madrid, LB)

Fran Garcia est l’un des ailiers les plus excitants au monde grâce à sa vitesse surprenante et à son athlétisme qui l’aident à semer la peur aux yeux des défenseurs adverses. Malgré sa solide saison au Rayo, nous n’avons pas vu toute l’étendue des compétences et de l’athlétisme de Garcia. Sa saison d’évasion a eu lieu cette année après son départ du Real Madrid en juillet dernier, où il a acquis peu ou pas d’expérience en équipe première, à Rayo Vallecano pour le prix de 2,1 millions de dollars. Il a bien joué tout au long de la saison, commençant 40 matchs au total tout en marquant deux buts et en aidant trois. Ses splendides performances tout au long de la saison ont attiré l’attention du Real, qui a déclenché sa clause de rachat pour 5,5 millions de dollars.

Garcia est un ailier très agile et rapide. Il utilise non seulement son accélération pour voler sournoisement le ballon et abattre les attaquants sur l’aile, mais il s’est avéré un atout précieux en attaque, en lançant des contre-attaques et en fournissant des chevauchements précieux pour son équipe. Il peut dribbler et porter le ballon vers l’avant, et malgré son cadre de 5’5, il lit très bien le jeu, ce qui signifie qu’il peut gagner beaucoup de tacles et d’interceptions.

Cesare Casadei (Chelsea U21, CM)

Casadei a acquis sa réputation de milieu de terrain libre et buteur avec les U20 italiens lors de la Coupe du monde U20, où il a mené Gli Azzurini à une place en finale. Casadei a remporté à la fois le Golden Boot et le Golden Ball pour couronner une impressionnante saison 2022-23. Après avoir traversé les niveaux de jeunesse de l’Inter, il a traversé la Manche à Chelsea pour la modique somme de 16,3 millions de dollars. Depuis lors, il a joué avec l’équipe U21 de Chelsea et Reading. Cette saison, il a marqué six buts et ajouté une passe en 28 matchs au total. Mais la Coupe du monde U20 a tourné les yeux, à tel point que les dépisteurs seniors de Chelsea lui recommandent de rester dans l’équipe senior des Blues.

Casadei a été décrit comme un mezzala (demi-ailier en italien), un hybride entre un milieu de terrain central et un ailier. Il dérive en profondeur et prépare ses attaquants avec des balles en profondeur incisives et des balles en profondeur passionnantes. Il rejoint souvent l’attaque, ce qui explique le nombre de buts qu’il marque. Il est dominant dans les airs, capable de dribbler des deux pieds et un excellent passeur avec une vision absurde. C’est aussi un solide défenseur; son physique l’aide à gagner beaucoup de tacles et il est agressif avec ses défis. Ces qualités l’aident à jouer en tant que n ° 6, n ° 8 et même n ° 10.

Adama Bojang (Steve Biko FC, ST)

Adama Bojang a commencé à se hisser au sommet des listes des clubs européens lors de sa performance phénoménale en Coupe d’Afrique des Nations U20, où il a marqué quatre buts en six matchs pour la Gambie en route vers une apparition en finale et une place dans la Coupe d’Afrique des Nations U20. équipe du tournoi. Il a été la tête d’affiche de l’équipe gambienne de la Coupe du monde U20, marquant deux buts en quatre matchs au total. Bien qu’il ait joué dans une équipe gambienne relativement inconnue du Steve Biko FC, il a attiré l’attention d’Al Ahly, de Tottenham, de Nottingham Forest et de l’option la plus probable, Strasbourg.

Sa capacité à dépasser les défenseurs sur le dribble tient le ballon pour les coéquipiers au sprint, et sa touche finale fait de lui un attaquant solide qui a une chance de jouer au football en équipe première dans les 5 meilleures ligues au cours des trois prochaines saisons. Il est super athlétique et agile mais a toujours beaucoup de force et de taille, ce qui lui a permis de tourmenter beaucoup de défenseurs. Il n’est pas seulement de taille. Il a l’intelligence de faire de belles courses, et il voit bien le jeu.

Naoki Kumata (FC Tokyo, CF)

Naoki Kumata a fait irruption sur la scène après avoir terminé meilleur buteur de la Coupe d’Asie U-20 de l’AFC. Il était relativement inconnu avant le tournoi des jeunes. Après avoir marqué cinq buts en cinq matches, il a été promu de l’équipe U18 du FC Tokyo à l’équipe senior. Il a depuis suscité l’intérêt de Liverpool et du Real Madrid pour un transfert cet été ou le suivant.

Kumata mesure 5’11 et pèse 174 livres, ce qui signifie que sa carrure ressemble à un attaquant très physique et solide. Il est fort dans les airs, peut tenir le ballon et peut combattre de plus grands défenseurs. Malgré cela, il est également très à l’aise avec le ballon ; il peut dribbler le ballon en transition et faire des passes très coupantes et révolutionnaires. Il est comme Erling Haaland avec un peu moins d’athlétisme et d’explosivité, et un peu plus de technique et de contrôle du ballon.

Endrick (Palmeiras, CF)

Endrick déménagera au Real Madrid en juillet 2024 dans le cadre d’un contrat à succès de 41 millions de dollars, et ce n’est pas pour rien. Il a joué pour Palmeiras dans plusieurs grandes compétitions de jeunes. Il a également remporté plusieurs prix et titres pour son record de buts et sa technique flashy. Avant d’avoir disputé six matchs avec l’équipe senior de Palmeiras, il avait déjà accepté de signer avec le Real Madrid à l’âge de 18 ans. Entre-temps, il a été convoqué dans de nombreuses équipes nationales de jeunes brésiliens. Il a joué dans l’équipe rivale de Brasileiro de Palmeiras tout en gagnant des comparaisons avec Cristiano Ronaldo, Romario et Pelé.

Endrick a un si bon contrôle du ballon qu’il semble parfois que son pied soit collé au ballon. En plus de son style de jeu électrique et de son athlétisme, il a beaucoup de technique et une touche finale. Cela l’aide à se déplacer et à jouer à différentes positions; il peut jouer comme avant-centre, ailier droit ou ailier gauche. Et malgré sa carrure trapue, il est encore assez fort.

