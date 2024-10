Pourquoi certains voyageurs tombent amoureux d’Airbnb

Coût de la vie9h33Pourquoi les hôtels ressemblent davantage à Airbnbs

Maureen McCartney utilise Airbnb pour son hébergement de voyage depuis environ huit ans. Mais elle a commencé à utiliser les hôtels à la place, après que ses derniers séjours ne se soient pas très bien passés.

Lors d’une récente visite à Seattle, elle a réservé une suite au sous-sol qui avait l’air plutôt bien dans la liste en ligne – mais en personne, elle ressemblait à quelque chose d’un décor de maison. Scie film.

« C’était humide là-bas. Et ils avaient encore les outils là-bas, comme la scie circulaire, avec les bords déchiquetés sur le mur, comme quelques-uns d’entre eux et d’autres outils », McCartney, originaire de Victoria, en Colombie-Britannique. , dit Coût de la vie.

Elle n’est pas la seule. Une recherche Google d’Airbnb sur Reddit fait apparaître des plaintes avant tout, notamment « Airbnb en vaut-il encore la peine ? » ; « Est-ce la chute d’Airbnb ? » ou « Rester dans un horrible Airbnb en ce moment [Canada] ».

Ensuite, il y a l’une des insultes les plus récurrentes : obliger les clients à nettoyer après eux-mêmes, même s’ils paient des frais de nettoyage distincts.

« Sortez les poubelles. Mettez tout au recyclage [bin]. C’est comme si vous étiez à la maison et que le but des vacances n’était pas de devoir faire ces choses. Et vous n’êtes pas obligé de les faire dans un hôtel », a déclaré McCartney.

Pour McCartney, cependant, l’essentiel était le prix. Elle dit qu’un séjour dans un Airbnb lui coûtait environ un tiers du prix d’une chambre d’hôtel similaire. Mais maintenant, elle découvre que ces offres ne sont plus aussi avantageuses qu’avant.

Ces dernières années, la différence de prix entre les hôtels traditionnels et les services de location à court terme (STR) s’est réduite – et les hôtels ont commencé à offrir certaines commodités que les gens attendent d’Airbnb. Les deux options étant de plus en plus similaires, les voyageurs ont commencé à repenser leurs options.

Rebond pandémique

Selon AirDNA, une entreprise qui analyse les prix dans le secteur de la location à court terme, le tarif journalier moyen des hôtels au Canada était d’environ 20 % plus élevé que celui des VAD d’une chambre en 2024 ; cette différence était plus proche de 25 % en 2019. Les chiffres ne tiennent pas compte des taxes, ni des frais de séjour, de nettoyage et de service.

Les hôtels ont connu la plus forte baisse de prix en 2021 et 2022 avec l’assouplissement des restrictions liées au COVID, a déclaré Jamie Lane, économiste en chef d’AirDNA, alors qu’ils offraient des réductions importantes pour attirer les voyageurs.

Les prix des locations à court terme n’ont pas beaucoup changé, en partie parce que de nombreuses personnes travaillaient à distance pendant leurs voyages.

« Je pense que COVID les a vraiment aidés », a déclaré Makarand Mody, professeur associé qui enseigne le marketing hôtelier à l’Université de Boston. « Les gens voulaient la sûreté et la sécurité d’un espace privé, ce qu’Airbnb était en mesure de fournir notamment pour des maisons entières. »

La réception et le hall de l’hôtel Oeschberghof à Donaueschingen, dans le sud-ouest de l’Allemagne, le 14 mai. (Thomas Kienzle/AFP via Getty Images)

Quelques années plus tard, les choses changeraient à nouveau. « Nous avons assisté à ce rebond ridicule suite au COVID, où les gens ont commencé à voyager presque avec vengeance », a déclaré Mody.

Une grande partie de ce rebond provient des voyageurs d’affaires utilisant les hôtels, qui, selon lui, n’utilisent généralement pas Airbnb ou autres STR.

Les Airbnbs – comme tout le reste – sont devenus plus coûteux à exploiter en raison de la hausse des services publics, des coûts d’assurance et des taux d’intérêt. Pour l’année se terminant en août 2024, le tarif quotidien moyen avant frais pour toutes les annonces de location à court terme au Canada était de 261,47 $, soit près de 47 % de plus qu’en 2019.

Airbnb a participé à des campagnes promotionnelles proposant des lieux insolites ou extravagants dans le cadre d’accords de sponsoring. L’emblématique Malibu Dreamhouse de Barbie a été mise à disposition pour les réservations en Californie pour coïncider avec la sortie du film Barbie en 2023. (Mike Blake/Reuters)

Néanmoins, Airbnb et d’autres services de location à court terme ont modifié le discours sur la valeur pour de nombreux voyageurs.

Au lieu de simplement vous offrir un lit et une chambre, certains hôtes proposent un appartement ou une maison entière (plusieurs chambres, une cuisine et d’autres équipements), ce qui en fait un meilleur choix pour les grands groupes. D’autres proposaient un séjour insolite, comme dans une yourte ou une cabane dans les arbres.

Dans une déclaration à CBC, Airbnb affirme qu’il « permet aux voyageurs d’explorer beaucoup plus d’endroits, et souvent à des prix plus abordables, que les hôtels » en proposant « plus de 8 millions d’annonces dans le monde et plus de 100 000 villes et villages avec des annonces ».

Il poursuit en affirmant que près de la moitié des annonces canadiennes d’Airbnb se trouvent dans des régions peuplées qui n’ont pas d’hôtels.

Le communiqué s’en prend également aux nouvelles réglementations gouvernementales sur les locations à court terme, affirmant qu’elles « entraînent des conséquences malheureuses mais prévisibles, notamment des prix hôteliers à un niveau record et une offre globale limitée d’hébergements ».

De la famille à la grande entreprise

Mody dit que nous ne devrions pas être surpris qu’Airbnb ne soit plus un perturbateur du marché : c’est une grosse affaire.

« Beaucoup d’Airbnbs sont passés d’opérations familiales à des opérations largement gérées par des professionnels, n’est-ce pas ? » dit-il. « Il s’agit donc soit de gestionnaires immobiliers qui gèrent ces propriétés, soit, vous savez, de propriétaires de plusieurs logements qui savent réellement comment gagner de l’argent avec Airbnbs. »

Plus récemment, les hôtes utilisent la tarification dynamique, tout comme les hôtels ou les applications de covoiturage. Selon AirDNA, sur les six soirées que Taylor Swift se produira à Toronto le mois prochain, le tarif journalier moyen pour les locations à court terme est de 320 $, en hausse de 57 pour cent par rapport à la même période l’an dernier.

REGARDER | Effets des locations à court terme sur la crise du logement à Montréal : Les locations à court terme grignotent-elles l’offre d’appartements ? Vérification des faits sur la crise du logement Erika Morris, de CBC, examine l’impact de plateformes comme Airbnb dans cette cinquième vidéo d’une série dénouant la crise du logement au Québec.

Tous ces changements amènent les gens à jeter un second regard sur les hôtels.

« Quand Airbnb était nettement moins cher, cela avait du sens : je supporte les inconvénients pour l’argent que j’économise. Mais maintenant, pour le même prix… j’ai un être humain à qui je peux réellement parler quand Je suis à l’hôtel », a déclaré Mody.

« Si vous réfléchissez à la psychologie de notre client, cette proposition de valeur s’est inversée. »

Une nouvelle expérience hôtelière

Certains hôtels s’inspirent du manuel d’Airbnb, offrant plus d’espace et de commodités pour les grands groupes.

Hilton et Marriott ont élargi leurs marques de « séjours prolongés » (Homewood Suites et Residence Inn, respectivement) qui proposent des suites à une ou deux chambres avec cuisine et espaces de vie séparés.

D’autres hôtels ont décidé d’offrir à leurs clients tout sauf une expérience à l’emporte-pièce.

L’emplacement de l’hôtel Zed à Tofino, en Colombie-Britannique, dispose d’une piste cyclable traversant son hall principal. (Hôtel Zed)

Si vous vous rendez dans l’un des trois emplacements de l’Hôtel Zed en Colombie-Britannique, vous verrez peut-être une piste cyclable traverser un hall, un espace pour rendre visite à des médiums locaux ou une mini-discothèque.

« Il y a au moins 12 boules disco. Et c’est une piste de danse éclairée par John Travolta », a déclaré Mandy Farmer, propriétaire de l’hôtel Zed.

Farmer dit qu’elle a eu l’idée de Zed en voyageant pour le travail et en voyant des hôtels qu’elle a décrits comme « des boîtes beiges et fades en pensant : « Mon Dieu, c’est tellement ennuyeux. » » Elle a également été inspirée par ses propres expériences avec Airbnbs.

Mandy Farmer est propriétaire de l’hôtel Zed qui possède trois emplacements en Colombie-Britannique. (Hôtel Zed/Heath Moffatt Photographie)

« J’adorais m’évader pendant les week-ends entre filles où nous louions, vous savez, une maison. Nous avons donc commencé à construire des chambres familiales qui ne s’adressaient pas uniquement à une famille de quatre personnes », a-t-elle déclaré.

« Ils ont d’immenses salons et de grandes cuisines. Et tout d’un coup, c’est plus une expérience où c’est convivial et où vous pouvez rassembler plus de personnes pour en profiter. »

Même si le prix a été le principal facteur qui a incité Maureen McCartney à utiliser à nouveau les hôtels, elle se dit consciente que ralentir l’expansion rapide d’Airbnb pourrait aider à mettre plus de logements sur le marché alors que le Canada est confronté à une crise persistante du logement.

Elle ajoute qu’un immeuble en copropriété rempli de résidents permanents est probablement plus sain pour la communauté, y compris pour les entreprises locales et familiales à proximité.

« Je pense qu’Airbnb vide la vie d’une communauté. Et nous devons nous occuper de la communauté locale avant le tourisme », a-t-elle déclaré.