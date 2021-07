Pourquoi certains veulent que les nouveaux versements mensuels du crédit d’impôt pour enfants deviennent permanents

« En tant que mères, nous disons haut et fort : nous avons besoin d’aide », ont-elles écrit. « Beaucoup de mamans veulent être au travail en ce moment, mais ont été licenciées ou ne peuvent pas revenir en raison de demandes à la maison.

Demskie est l’un d’entre eux, ayant signé une lettre dans le cadre d’un groupe de mères des 50 États demandant au président Joe Biden et à la vice-présidente Kamala Harris de conserver le crédit élargi, y compris les paiements mensuels, pour les aider à concilier leurs responsabilités à la maison et au travail.

« Il est temps pour notre gouvernement de nous soutenir.

Le crédit d’impôt pour enfants élargi a été inclus dans l’American Rescue Plan Act adopté par le Congrès en mars. Alors que le crédit d’impôt pour enfants existe depuis longtemps, cette nouvelle version est plus généreuse et met également en place pour la première fois des mensualités.

Les paiements incluent jusqu’à 300 $ par mois par enfant de moins de 6 ans et 250 $ par mois pour les enfants de 6 à 17 ans.

Au total, les familles admissibles recevront jusqu’à 3 600 $ par enfant de moins de 6 ans et 3 000 $ pour les 6 à 17 ans. Les sommes totales sont passées de 2 000 $ par enfant, à condition qu’un parent ou une famille respecte certains seuils de revenu.

La moitié des nouvelles sommes seront disponibles pour les familles via des mensualités, le reste devant être versé lors du dépôt de leur déclaration de revenus. Le crédit inclut également désormais les jeunes de 17 ans. De plus, il est désormais entièrement remboursable, de sorte que les personnes à faible revenu auront plus d’argent.