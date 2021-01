Les vaccins ne fonctionnent pas instantanément. Il faut quelques semaines au corps pour acquérir une immunité après avoir reçu une dose. Et les vaccins actuellement utilisés aux États-Unis, de Pfizer-BioNTech et Moderna, nécessitent tous deux une deuxième injection quelques semaines après le premier pour atteindre leur pleine efficacité.

Ils ne fonctionnent pas non plus rétroactivement. Vous pouvez déjà être infecté et ne pas le savoir lorsque vous recevez le vaccin – même si vous avez récemment été testé négatif. Cette infection peut continuer à se développer après que vous ayez reçu le vaccin, mais avant que sa protection ne s’installe complètement, puis apparaître dans un résultat de test positif.