Pourquoi certains Texans ont des factures d’énergie extrêmement élevées

Après un temps glacial inhabituel qui a laissé des millions de Texans sans électricité, certains font face à une autre crise: des factures d’électricité très élevées.

La flambée des prix frappe les personnes qui ont choisi de payer des prix de gros pour leur électricité, ce qui est généralement moins cher que de payer des tarifs fixes par beau temps, mais peut augmenter en cas de forte demande d’électricité. Beaucoup de ceux qui ont déclaré avoir reçu de grosses factures sont des clients du fournisseur d’électricité Griddy, qui n’opère qu’au Texas.

Parmi eux, Susan Hosford de Denison, Texas. Lors d’une journée typique de février, elle paie Griddy moins de 2,50 $ pour l’électricité. Mais le coût d’une journée a atteint des centaines de dollars après la tempête. En tout, elle a été automatiquement facturée 1 346,17 $ pour les deux premières semaines de février, ce qui était plus que ce qu’elle avait dans son compte courant, ce qui a obligé sa banque à facturer ses frais de découvert et à affecter d’autres factures.

«Tout cela a été un cauchemar», dit-elle.

En savoir plus sur la montée en flèche des factures d’électricité:

QUELS SONT LES PRIX DE GROS DE L’ÉLECTRICITÉ?

Les prix de gros de l’électricité fluctuent en fonction de la demande. Parce que les gazoducs et les éoliennes ont gelé au Texas, il y avait moins d’électricité disponible, mais une forte demande d’électricité, ce qui a fait grimper les prix de gros, a déclaré Joshua Rhodes, un associé de recherche sur l’énergie à l’Université du Texas.

Les prix de gros sont généralement aussi bas que quelques cents le kilowattheure, mais ont grimpé à 9 $ le kilowattheure après la tempête. Les clients à taux fixe paient un montant fixe qui n’augmente pas autant. En règle générale, ils paient environ 12 cents le kilowattheure. Mais Rhodes a déclaré que les clients à taux fixe pourraient voir leur prix augmenter de quelques centimes plus tard cette année alors que les entreprises touchées par les conditions glaciales cherchent à récupérer leurs coûts – mais leurs factures ne se chiffreront pas en milliers.

Les gens peuvent payer les prix de gros au Texas parce que c’est l’un des seuls États qui laisse les gens choisir à quelle entreprise il achète de l’électricité, a déclaré Rhodes.

QU’EST-CE QUE GRIDDY?

Griddy, qui a été lancé en 2017, facture 10 $ par mois pour donner aux gens un moyen de payer les prix de gros de l’électricité au lieu d’un taux fixe. Il a averti les clients de l’augmentation des prix et les a exhortés à changer de fournisseur. La société a déclaré que les prix de gros étaient revenus à la normale le 20 février.

COMBIEN DE PERSONNES SONT AFFECTÉES?

Griddy a déclaré qu’il comptait 29 000 membres. On ne sait pas combien d’autres Texans paient également des prix de gros auprès d’autres entreprises.

«Nous n’obtiendrons pas une image complète de la dévastation financière avant peut-être 30 à 90 jours», a déclaré Ed Hirs, un chercheur en énergie à l’Université de Houston.

CEUX QUI ONT OBTENU DE GRANDS FACTURES OBTENIRONT UNE AIDE FINANCIÈRE?

Ce n’est pas clair. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a déclaré dimanche qu’il travaillait avec les membres de la législature pour lutter contre la montée en flèche des factures d’énergie et «trouver des moyens pour que l’État puisse aider à réduire ce fardeau». Mais il n’a pas donné de détails sur ce que cela pourrait être. Pour le moment, l’État a empêché les entreprises de couper l’électricité pour ne pas payer.

Rhodes a déclaré que renflouer des clients pourrait être une vente difficile car ils ont choisi de payer des prix de gros et ont peut-être payé un prix beaucoup plus bas que d’autres pendant un certain temps.