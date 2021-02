Pourquoi certains Texans font face à des factures d’électricité catastrophiques après une tempête hivernale

Une vue aérienne de lignes électriques traversant un quartier le 19 février 2021 à Austin, Texas. | Joe Raedle / Getty Images

Les plans d’électricité de gros ont laissé les Texans sur le crochet pour des milliers de dollars après la flambée des prix.

Au Texas cette semaine, des températures glaciales ont submergé le réseau électrique de l’État, provoquant des pannes de courant, des pannes d’électricité de plusieurs jours et des factures d’électricité catastrophiques.

Selon le Dallas Morning News, certains Texans ont été frappés par des factures d’électricité totalisant jusqu’à 17 000 $ pour seulement quelques jours d’électricité, bien plus que le coût habituel de l’électricité au Texas.

Plus précisément, ce sont les résidents du Texas qui comptent sur un plan d’alimentation de gros, plutôt que sur un plan à taux fixe, qui ont vu leurs factures grimper après que la demande d’électricité a considérablement augmenté dans l’État cette semaine alors que la tempête hivernale Uri a frappé et que les températures ont plongé. Le Texas, qui a un marché de l’électricité déréglementé, a un certain nombre de fournisseurs, à la fois de gros et à taux fixe.

Les clients à tarif fixe paient un tarif convenu pour leur électricité, mais les acheteurs en gros paient un tarif variable; quel que soit le prix actuel du kilowattheure d’électricité. Les plans d’électricité de gros, tels que ceux proposés par la société énergétique texane Griddy, peuvent être intéressants car par beau temps, un client avec un plan variable paiera moins d’un sur un plan à taux fixe, selon le porte-parole de la Public Utility Commission of Texas, Andrew Barlow. .

Le problème est que le temps n’est pas toujours beau – mardi à Dallas, la température basse était de 4 degrés Fahrenheit, plus froide qu’à Anchorage, en Alaska.

Ce temps glacial a conduit à des pannes de courant dans tout l’État au milieu d’une demande accrue d’électricité; à son tour, cette demande a provoqué une flambée des prix, les tarifs de gros ayant grimpé à environ 8 800 dollars par mégawattheure dans la région de Dallas mercredi.

Selon Reuters, le tarif de gros avant la tempête de cette semaine n’était que d’environ 50 dollars par mégawattheure. Mercredi, la Public Utility Commission du Texas a décidé de plafonner les prix de gros à 9 000 dollars le mégawattheure, ou 9 dollars le kilowattheure.

Griddy, la compagnie d’électricité de gros qui a fait face au plus de rancœur de la part des clients en ligne, a averti les clients lundi que leurs tarifs pourraient grimper précipitamment avec l’arrivée du temps froid – mais ces avertissements ne sont pas venus à temps pour que de nombreux Texans passent à un nouveau fournisseur de services, a rapporté vendredi le Dallas Morning News, et les gens étaient toujours pris au dépourvu par leurs factures d’électricité.

«5 000 $ pour cinq jours, c’est scandaleux», a déclaré vendredi DeAndré Upshaw, un habitant de Dallas, à la journaliste de Morning News Maria Halkias. «Personne n’aurait pu prévoir cela, sauf les personnes qui gèrent le service et le réseau électrique.»

La tempête hivernale n’était pas la première fois que les clients de gros au Texas étaient aux prises avec de grosses factures en raison de conditions météorologiques imprévues; en 2019, une vague de chaleur a provoqué une hausse de la consommation d’énergie – et une augmentation soudaine des prix de gros – qui a obligé de nombreux Texans à payer des centaines de dollars de plus que prévu pour l’électricité. Mais pour certains Texans, la situation actuelle est pire de plusieurs ordres de grandeur et survient à un moment difficile sur le plan économique, les États-Unis étant en pleine récession liée à une pandémie.

Selon The Verge, «4,8 millions d’Américains n’ont pas pu payer au moins une facture d’énergie l’année dernière et ont reçu un avis de déconnexion de leur société de services publics. Les factures d’électricité de gros surdimensionnées du Texas ne manqueront pas de rendre ce problème plus aigu au lendemain de la tempête.

Alors que le Texas peine à se remettre de la tempête hivernale – le président Joe Biden a approuvé samedi une déclaration de catastrophe majeure pour l’État – on ne sait pas ce qui va suivre pour les Texans qui se sont retrouvés coincés avec des factures d’énergie astronomiques.

Dans un communiqué de vendredi, cependant, Griddy a déclaré qu’il «recherchait un soulagement de la clientèle» de l’Electric Reliability Council of Texas (ERCOT), qui gère la majeure partie du réseau électrique de l’État, et de la Commission des services publics de l’État.

« Griddy poursuit ces efforts et s’engage à créditer les clients pour tout soulagement reçu, dollar pour dollar », a déclaré la société. À défaut de cet allégement, les clients pourraient devoir payer des milliers de dollars de factures.

Les factures d’électricité gigantesques ne sont qu’une partie du problème d’électricité du Texas cette semaine

Le Texas a connu des difficultés uniques cette semaine en partie à cause du système d’alimentation unique de l’État: contrairement au reste des 48 inférieurs, la plupart des États Lone Star dépendent de l’ERCOT. réseau électrique interne indépendant, qui fournit environ 90 pour cent de l’électricité de l’État.

El Paso est la seule ville du Texas à faire partie du réseau électrique d’interconnexion occidental. Le reste de notre État a son propre réseau électrique obsolète grâce aux fonctionnaires qui tentent d’échapper aux réglementations fédérales. Grâce à eux, 2,5 millions de Texans n’ont aucun pouvoir pic.twitter.com/Ik9SSc4ioh – Sunrise El Paso (@SunriseElPaso) 16 février 2021

Comme l’a expliqué Umair Irfan de Vox plus tôt cette semaine, ce fut une semaine difficile pour ce réseau, même si le Texas est «le plus grand producteur de pétrole, de gaz naturel et d’énergie éolienne» du pays. La demande a largement dépassé l’offre, ce qui a entraîné des pannes de courant et des prix considérablement plus élevés.

Selon Irfan:

La vague de froid soudaine de ce week-end a mis à l’épreuve les vastes ressources de l’État, la demande atteignant un sommet record pour l’hiver, plus de 69 000 mégawatts. C’est 3200 MW de plus que le record précédent établi en 2018. Alors que la demande atteignait de nouveaux sommets, l’offre d’électricité a chuté de façon drastique ces derniers jours, bien en deçà des attentes des opérateurs. D’ordinaire, ERCOT prévoit que l’hiver sera beaucoup plus chaud et anticipe une moindre demande d’énergie. Les fournisseurs d’électricité prévoient souvent des temps d’arrêt et de maintenance pendant les mois d’hiver pour se préparer à la forte augmentation annuelle de la demande d’électricité pendant l’été chaud du Texas. Les vastes ressources d’énergie éolienne et solaire de l’État sont également réduites en hiver, de sorte que ERCOT ne dépend pas d’eux pour répondre à une grande partie de la demande qu’ils anticipent.

Le réseau électrique du Texas a également été entravé par un approvisionnement en électricité inférieur à la normale après le gel des gazoducs en hiver et la baisse de la production d’énergie. Cela a mis l’État dans une situation encore pire et a également contribué aux prix élevés de l’électricité.

La décision du Texas de rester sur un réseau indépendant remonte à plus de 80 ans, selon NBC, et visait à maintenir les services publics du Texas à l’abri de la réglementation fédérale. Il a réussi sur ce point – mais au prix de ne pas pouvoir emprunter de l’électricité à d’autres États en cas de crise.

«Le réseau électrique du Texas est vraiment une île», a déclaré à Vox le professeur de l’Université Rice Daniel Cohan plus tôt cette semaine. «Tout ce qui se passe au Texas reste au Texas.»

Vendredi, les choses revenaient à la normale avec le réseau texan, bien que l’État soit toujours confronté à des pénuries d’eau et de nourriture. ERCOT a mis fin aux conditions d’urgence et est revenu à un fonctionnement normal; le nombre de personnes sans électricité est tombé à environ 58 000, à la fin de samedi après-midi, plutôt que des millions.

Pour les clients Griddy et autres Texans sur un plan de gros, cependant, les effets de la tempête persisteront sous la forme de factures d’électricité gigantesques.

«Je n’ai pas ce genre d’argent», a déclaré une résidente du Texas, Akilah Scott-Amos, au Daily Beast cette semaine. «Je dois maintenant 2 869,11 $ à Griddy. Cela va m’endetter, cela va gâcher mon crédit. Vont-ils me couper la parole? Au milieu de cette crise en cours? »