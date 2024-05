Pourquoi certains souvenirs restent – Neuroscience News

Résumé: Les chercheurs ont développé un modèle informatique révélant pourquoi certaines expériences deviennent mémorables tandis que d’autres sont oubliées. Leur étude suggère que notre cerveau est plus susceptible de se souvenir d’expériences difficiles à expliquer ou à interpréter.

En combinant ce modèle et des expériences comportementales, ils ont constaté que les images plus difficiles à reconstruire pour le modèle étaient plus fréquemment rappelées par les participants. Ces informations pourraient faire progresser notre compréhension de la mémoire humaine et aider à concevoir des systèmes d’IA dotés de processus de mémoire plus efficaces.

Faits marquants:

L’étude montre que les expériences imprévisibles ou difficiles à expliquer sont plus susceptibles d’être mémorisées. Un modèle informatique utilisé dans l’étude a lié la difficulté de la reconstruction d’images à une plus grande mémorisation. La recherche pourrait influencer le développement futur de l’IA, visant à imiter des systèmes de mémoire de type humain.

Le cerveau humain filtre un flot d’expériences pour créer des souvenirs spécifiques. Pourquoi certaines des expériences de ce déluge d’informations sensorielles deviennent-elles « mémorables », alors que la plupart sont rejetées par le cerveau ?

Un modèle informatique et une étude comportementale développés par des scientifiques de Yale suggèrent un nouvel indice sur cette question séculaire, rapportent-ils dans la revue Comportement humain naturel.

« L’esprit donne la priorité à la mémorisation de choses qu’il n’est pas capable d’expliquer très bien », a déclaré Ilker Yildirim, professeur adjoint de psychologie à la Faculté des arts et des sciences de Yale et auteur principal de l’article.

L’équipe de Yale a découvert que plus il était difficile pour le modèle informatique de reconstruire une image, plus les participants avaient de chances de se souvenir de l’image. Crédit : Actualités des neurosciences

« Si une scène est prévisible et peu surprenante, elle peut être ignorée. »

Par exemple, une personne peut être brièvement déconcertée par la présence d’une bouche d’incendie dans un environnement naturel éloigné, rendant l’image difficile à interpréter, et donc plus mémorable.

« Notre étude a exploré la question de savoir quelles informations visuelles sont mémorisables en associant un modèle informatique de complexité de scène à une étude comportementale », a déclaré Yildirim.

Pour l’étude, dirigée par Yildirim et John Lafferty, professeur John C. Malone de statistiques et de science des données à Yale, les chercheurs ont développé un modèle informatique qui aborde deux étapes de la formation de la mémoire : la compression des signaux visuels et leur reconstruction.

Sur la base de ce modèle, ils ont conçu une série d’expériences dans lesquelles il était demandé aux personnes si elles se souvenaient d’images spécifiques à partir d’une séquence d’images naturelles présentées en succession rapide.

L’équipe de Yale a découvert que plus il était difficile pour le modèle informatique de reconstruire une image, plus les participants avaient de chances de se souvenir de l’image.

« Nous avons utilisé un modèle d’IA pour essayer de faire la lumière sur la perception des scènes par les gens. Cette compréhension pourrait aider au développement de systèmes de mémoire plus efficaces pour l’IA à l’avenir », a déclaré Lafferty, qui est également directeur du Center for Neurocomputation. et Machine Intelligence à l’Institut Wu Tsai de Yale.

Qi Lin (psychologie) et Zifan Lin (statistiques et science des données), anciens étudiants diplômés de Yale, sont les co-premiers auteurs de l’article.

Auteur: Bess Connolly

Source: Yale

Contact: Bess Connolly – Yale

Image: L’image est créditée à Neuroscience News

« Les images avec des représentations visuelles plus difficiles à reconstruire laissent des traces mnésiques plus fortes» par Ilker Yildirim et al. Comportement humain

Abstrait

Les images avec des représentations visuelles plus difficiles à reconstruire laissent des traces mnésiques plus fortes

Une grande partie de ce dont nous nous souvenons n’est pas due à une sélection intentionnelle, mais simplement à un sous-produit de la perception.

Cela soulève une question fondamentale sur l’architecture de l’esprit : comment la perception s’interface-t-elle avec la mémoire et l’influence-t-elle ?

Ici, inspirés par une proposition classique liant le traitement perceptuel à la durabilité de la mémoire, la théorie du niveau de traitement, nous présentons un modèle de codage clairsemé pour compresser les intégrations de caractéristiques des images, et montrons que les résidus de reconstruction de ce modèle prédisent la qualité du codage des images. en mémoire.

Dans un ensemble de données de mémorisation ouverte d’images de scènes, nous montrons que l’erreur de reconstruction explique non seulement la précision de la mémoire, mais également les latences de réponse lors de la récupération, englobant, dans ce dernier cas, toute la variance expliquée par de puissants modèles de vision uniquement.

Nous confirmons également une prédiction de ce récit avec la « psychophysique pilotée par modèle ».

Ce travail établit l’erreur de reconstruction comme un signal important reliant la perception et la mémoire, éventuellement par le biais d’une modulation adaptative du traitement perceptuel.