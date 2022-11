Pourquoi certains s’inquiètent pour la sécurité sociale au milieu des négociations sur le plafond de la dette

Les élections de mi-mandat ont fait de deux programmes fédéraux clés sur lesquels les personnes âgées comptent – ​​la sécurité sociale et l’assurance-maladie – un sujet de conversation national.

Maintenant, alors que le décompte final des votes arrive – avec une majorité démocrate au Sénat et une majorité républicaine à la Chambre des représentants – les défenseurs des programmes appellent également les résultats des scrutins une victoire.

Le Comité national pour préserver la sécurité sociale et l’assurance-maladie a vu plus de 70 des près de 100 candidats qu’il avait approuvés gagner, selon son président et chef de la direction, Max Richtman.

“Dans l’ensemble, je pense que c’était un bon jour d’élection et une bonne semaine d’élection”, a déclaré Richtman. “C’était positif pour les personnes âgées et les programmes qui nous tiennent tant à cœur.”

Selon Richtman, certaines victoires clés comprenaient le sénateur démocrate Mark Kelly en Arizona contre le candidat républicain Blake Masters, ainsi que la sénatrice démocrate Maggie Hassan dans le New Hampshire contre le républicain Donald Bolduc.

Masters et Bolduc avaient mentionné la privatisation de l’assurance-maladie ou de la sécurité sociale pendant leurs campagnes, selon Richtman. Cependant, les deux candidats sont revenus sur ces commentaires.

Pourtant, alors même que les champions de la préservation de la sécurité sociale ont été réélus ou nouvellement élus, d’autres dirigeants ont appelé à repenser la manière dont ces programmes sont abordés.

Les démocrates espèrent aborder la question à leurs conditions lors de la session du canard boiteux, alors que le parti contrôle toujours le Congrès.