Pourquoi certains s’inquiètent de son rôle

Un détail de l’usine pilote de capture de dioxyde de carbone (CO2) est photographié à l’incinérateur de déchets Amager Bakke à Copenhague le 24 juin 2021. IDA GULDBAEK ARENTSEN | AFP | Getty Images

LONDRES — La technologie de capture du carbone est souvent considérée comme une source d’espoir dans la réduction des émissions mondiales de gaz à effet de serre, et figure en bonne place dans les plans climatiques des pays ainsi que dans les stratégies nettes zéro de certaines des plus grandes sociétés pétrolières et gazières du monde. Le sujet divise cependant, les chercheurs sur le climat, les militants et les groupes de défense de l’environnement faisant valoir que la technologie de capture du carbone n’est pas une solution. Le monde est confronté à une urgence climatique, et les décideurs politiques et les chefs d’entreprise subissent une pression croissante pour tenir les promesses faites dans le cadre de l’Accord de Paris historique. L’accord, ratifié par près de 200 pays en 2015, est considéré comme essentiel pour éviter les pires effets du changement climatique. La capture, l’utilisation et le stockage du carbone – souvent abrégé en technologie de capture du carbone ou CCUS – font référence à une suite de technologies conçues pour capturer le dioxyde de carbone provenant d’activités à fortes émissions telles que la production d’électricité ou les installations industrielles, qui utilisent des combustibles fossiles ou de la biomasse comme combustible. Le dioxyde de carbone capturé, qui peut également être capturé directement dans l’atmosphère, est ensuite comprimé et transporté par pipeline, bateau, rail ou camion pour être utilisé dans une gamme d’applications ou stocké en permanence sous terre.

Il existe un certain nombre de raisons pour lesquelles la capture du carbone est une fausse solution climatique. La première et la plus fondamentale de ces raisons est que ce n’est pas nécessaire. Carroll Muffett Directeur général du Centre de droit international de l’environnement

Les partisans de ces technologies pensent qu’elles peuvent jouer un rôle important et diversifié dans la réalisation des objectifs mondiaux en matière d’énergie et de climat. Carroll Muffett, directrice générale du Centre à but non lucratif pour le droit international de l’environnement (CIEL), n’en fait pas partie. « Il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles la capture du carbone est une fausse solution climatique. La première et la plus fondamentale de ces raisons est qu’elle n’est pas nécessaire », a-t-il déclaré à CNBC par téléphone. « Si vous regardez l’histoire de la capture et du stockage du carbone, ce que vous voyez est près de deux décennies d’une solution à la recherche d’un remède. »

« Evolutivité non prouvée »

Certaines installations CCS et CCUS fonctionnent depuis les années 1970 et 1980, lorsque les usines de traitement du gaz naturel du sud du Texas ont commencé à capter le dioxyde de carbone et à fournir les émissions aux producteurs de pétrole locaux pour des opérations de récupération assistée du pétrole. Le premier a été créé en 1972. Ce n’est que plusieurs années plus tard que la technologie de capture du carbone serait étudiée à des fins d’atténuation du changement climatique. Maintenant, il y a 21 projets commerciaux CCUS à grande échelle en opération dans le monde entier et des plans pour au moins 40 nouvelles installations commerciales ont été annoncés ces dernières années. UNE rapport publié par CIEL plus tôt ce mois-ci a conclu que ces technologies sont non seulement « inefficaces, non économiques et dangereuses », mais qu’elles prolongent également la dépendance à l’égard de l’industrie des combustibles fossiles et détournent l’attention d’un pivot indispensable vers les alternatives renouvelables.

Employés près du site de compresseur de CO2 de l’usine de récupération de liquides de gaz naturel de Hawiyah, exploitée par Saudi Aramco, à Hawiyah, en Arabie saoudite, le lundi 28 juin 2021. L’usine de récupération de liquides de gaz naturel de Hawiyah est conçue pour traiter 4,0 milliards de pieds cubes standard par jour de gaz doux en tant que projet pilote pour la technologie de capture du carbone (CCUS) pour prouver la possibilité de capturer le C02 et de réduire les émissions de ces installations. Maya Siddiqui | Bloomberg | Getty Images

« L’évolutivité non prouvée des technologies de CSC et leurs coûts prohibitifs signifient qu’elles ne peuvent jouer aucun rôle significatif dans la réduction rapide des émissions mondiales nécessaires pour limiter le réchauffement à 1,5°C », a déclaré le CIEL, se référant à un objectif clé de l’Accord de Paris pour limiter une augmentation de la température de la terre à 1,5 degré Celsius au-dessus des niveaux préindustriels. « Malgré l’existence de la technologie depuis des décennies et des milliards de dollars de subventions gouvernementales à ce jour, le déploiement du CSC à grande échelle est toujours confronté à des défis insurmontables de faisabilité, d’efficacité et de dépenses », a ajouté le CIEL. Plus tôt cette année, des militants de Global Witness et des Amis de la Terre Écosse ont chargé des climatologues du Tyndall Center de Manchester, au Royaume-Uni, d’évaluer le rôle que joue le CSC lié aux combustibles fossiles dans le système énergétique. le étude évaluée par des pairs ont constaté que les technologies de captage et de stockage du carbone se heurtent encore à de nombreux obstacles au déploiement à court terme et, même si ceux-ci pouvaient être surmontés, la technologie « ne commencerait à produire que trop tard ». Les chercheurs ont également découvert qu’il était incapable de fonctionner avec des émissions nulles, constituait une distraction de la croissance rapide des énergies renouvelables « et a une histoire de trop prometteuse et de sous-livraison ». En bref, l’étude a déclaré que la dépendance au CSC n’est « pas une solution » pour faire face au défi climatique mondial.

Le captage du carbone est «une rareté» à Washington

Cependant, tout le monde n’est pas convaincu par ces arguments. L’Agence internationale de l’énergie, un groupe intergouvernemental influent, affirme que si la technologie de capture du carbone a pas encore à la hauteur de sa promesse, il peut encore offrir une « valeur stratégique importante » dans la transition vers le zéro net. « CCUS est une partie vraiment importante de ce portefeuille de technologies que nous considérons », a déclaré à CNBC Samantha McCulloch, responsable de la technologie CCUS à l’IEA, via un appel vidéo.

L’AIE a identifié quatre rôles stratégiques clés pour les technologies : la lutte contre les émissions des infrastructures énergétiques, la lutte contre les émissions difficiles à réduire de l’industrie lourde (ciment, acier et produits chimiques, entre autres), la production d’hydrogène à base de gaz naturel et l’élimination du carbone. Pour ces quatre raisons, McCulloch a déclaré qu’il serait juste de décrire le CCUS comme une solution climatique. À l’heure actuelle, les installations du CCUS dans le monde ont la capacité de capter plus de 40 millions de tonnes métriques de dioxyde de carbone chaque année. L’AIE pense que les projets de construction de nombreuses autres installations pourraient doubler le niveau de CO2 capturé dans le monde. « Cela contribue, mais pas à une échelle qui, selon nous, sera nécessaire en termes de voie nette zéro », a déclaré McCulloch. « La nouvelle encourageante, je pense, est qu’il y a eu un élan très important derrière la technologie ces dernières années et cela reflète vraiment que sans CCUS, il sera très difficile – voire impossible – d’atteindre les objectifs nets zéro. »

Des pylônes électriques sont vus devant les tours de refroidissement de la centrale au charbon du géant allemand de l’énergie RWE à Weisweiler, dans l’ouest de l’Allemagne, le 26 janvier 2021. INA FASSBENDER | AFP | Getty Images

Pendant ce temps, l’American Petroleum Institute, le plus grand groupe de pression sur le commerce du pétrole et du gaz aux États-Unis, estime que l’avenir s’annonce prometteur pour la capture et l’utilisation du stockage du carbone. Le groupe noté dans un article de blog le 2 juillet que CCUS était un exemple rare de quelque chose qui est apprécié par « à peu près tout le monde » à Washington – démocrates, républicains et indépendants.

Où allons-nous à partir d’ici?

« Franchement, lutter contre le changement climatique n’est pas la même chose que d’essayer de mettre l’industrie des combustibles fossiles à genoux », a déclaré à CNBC par téléphone Bob Ward, directeur des politiques et des communications au Grantham Research Institute on Climate Change de la London School of Economics. « Si les entreprises de combustibles fossiles peuvent nous aider à atteindre le zéro net, pourquoi ne voudrions-nous pas qu’elles le fassent ? Je pense que trop de groupes environnementaux ont confondu leur aversion pour les sociétés pétrolières et gazières avec le défi de lutter contre le changement climatique.