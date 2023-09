Pourquoi certains sikhs du Pendjab s’inquiètent des sentiments pro-Khalistan de l’étranger

La conversation est houleuse dans une maison d’un petit village à l’extérieur d’Amritsar, dans l’État du Pendjab, au nord de l’Inde, alors que du paneer tikka et des pakoras sont distribués aux aînés rassemblés, et elle est dominée par les tensions croissantes entre l’Inde et le Canada.

Mais chaque fois que le mot « Khalistan » apparaît, il est écarté.

Le rêve d’une patrie sikh indépendante dans le nord de l’Inde, appelée Khalistan, est au cœur d’un désaccord diplomatique entre les deux pays, le mouvement étant interdit en Inde mais bénéficiant d’un certain soutien au sein de la diaspora sikh.

Ce n’est pas le cas au Pendjab, où une grande partie de la population sikh a le sentiment que la volonté d’indépendance est loin d’être une réalité alors que l’État est confronté à un chômage élevé et à une crise paralysante de la drogue.

Certains sikhs de l’État craignent désormais que l’attention accrue portée au Khalistan, alimentée par la communauté de la diaspora, ne fasse d’eux des cibles de politiciens espérant attiser les divisions avant les élections générales indiennes de l’année prochaine.

« Quand extrémiste [discourse] gagne, c’est toujours le grand public qui se sent exposé et vulnérable », a déclaré Kulvinder Singh, 58 ans, l’un des dirigeants du village de Sangna.

Dans la campagne du Pendjab, à l’extérieur d’Amritsar, beaucoup sont plus préoccupés par un taux de chômage élevé et une grave crise de toxicomanie que par la lutte pour une patrie sikh indépendante. (Salimah Shivji/CBC)

Ramanpreet Kaur, 31 ans, distribuant du thé à ses invités, s’inquiétait également du fait que les politiciens soient trop prompts à « verser de l’huile sur le Khalistan ». [issue]séparant les hindous et les sikhs.

« C’est faux », a-t-elle déclaré à CBC News.

Cette question controversée a été au centre des discussions pour de nombreuses personnes au Pendjab et dans le paysage médiatique plus large de ce pays d’Asie du Sud, depuis que le premier ministre Justin Trudeau a accusé le gouvernement indien d’avoir participé à l’assassinat d’un leader séparatiste sikh au Pakistan. Colombie-Britannique en juin.

« Qu’est-ce que ça veut dire, qu’est-ce que le Khalistan, vraiment ? » » a déclaré Sardoor Singh, 78 ans, alors qu’il était assis avec ses voisins et s’inquiétait de la façon dont les tensions politiques entre son pays et le Canada affecteraient la minorité sikh en Inde.

L’ancien officier de police Naseeb Singh Sangna a déclaré qu’entendre le mot « Khalistan » à plusieurs reprises dans les médias au cours des deux dernières semaines lui avait rappelé les « jours sombres » de la violence anti-sikh dans les années 1980, lorsque le gouvernement indien avait réprimé l’insurrection séparatiste. (Salimah Shivji/CBC)

« Nous pensons simplement que les Sikhs devraient obtenir justice. »

Même si Singh a déclaré qu’il ne croyait pas à la lutte pour l’indépendance, il souhaiterait que ceux qui ont commis des crimes contre les Sikhs dans le passé soient poursuivis en justice.

Ce sentiment a été repris par Kaur, sa petite-fille.

Ramanpreet Kaur a critiqué « les gens qui parlent du Khalistan au Canada » et a déclaré qu’ils devraient venir au Pendjab et voir quelle est la réalité. (Salimah Shivji/CBC)

« Nous ne voulons pas du Khalistan. Nous voulons la justice », a déclaré Kaur, 31 ans, avocat qui poursuit une maîtrise en criminologie.

Elle a déclaré que les habitants du Pendjab ne veulent pas un retour à la violence et au chaos des années 1980, lorsque le mouvement du Khalistan était à son apogée.

« Nous voulons juste que notre État soit en paix. »

REGARDER | De nombreux sikhs du Pendjab rejettent l’idée d’un Khalistan séparé : Pourquoi les sikhs en Inde craignent que le soutien du Khalistan soit exagéré Dans les rues du Pendjab, de nombreux sikhs rejettent l’idée d’un Khalistan séparé et craignent que cette idée ne soit exagérée sur les réseaux sociaux. La correspondante de CBC en Asie du Sud, Salimah Shivji, explique pourquoi.

Des milliers de personnes ont été tuées lorsque le gouvernement indien a lancé une campagne de répression visant à étouffer le mouvement en faveur d’un État sikh indépendant, qui s’était transformé en une insurrection armée et violente dans les années 1970 et 1980.

La crise a culminé en 1984, lorsque des soldats indiens ont pris d’assaut le Temple d’Or sacré d’Amritsar, après que des séparatistes armés s’y étaient réfugiés. L’opération Blue Star a tué environ 400 personnes, selon les chiffres officiels, même si les groupes sikhs estiment que ce chiffre se chiffre en milliers.

Quelques mois plus tard, des émeutes anti-sikhs meurtrières ont éclaté après que la Première ministre indienne qui avait ordonné le raid sur le temple, Indira Gandhi, ait été assassinée par ses gardes du corps sikhs.

Une colère persistante

La colère contre le gouvernement indien et ses actions envers la minorité sikh, qui représente moins de 2 % de la population du pays, est toujours très présente sur le terrain dans l’État, même des décennies plus tard, de même que le sentiment que le Pendjab a été négligé. et n’a pas reçu son dû.

L’un des hommes présents à la table du village, Naseeb Singh Sangna, 65 ans, a déclaré qu’il était officier de police au début des années 1980 et a rappelé « les jours sombres » des émeutes religieuses.

Il a déclaré à CBC News que ceux qui n’avaient pas vécu cette période à l’extérieur du Pendjab ne pouvaient pas pleinement comprendre à quel point cela causait des problèmes d’entendre le mot « Khalistan », même s’il a également exprimé le souhait que le gouvernement indien donne plus d’autonomie au Pendjab.

De nombreuses personnes dans l’État du Pendjab, dans le nord de l’Inde, ont passé la dernière semaine et demie à débattre de la suite du conflit diplomatique entre le Canada et l’Inde, et beaucoup craignent que les Pendjabis ordinaires soient affectés. (Salimah Shivji/CBC)

Pourtant, « nous voulons absolument rester avec l’Inde », a déclaré Sangna.

L’inquiétude de nombreuses personnes avec qui CBC a parlé au Pendjab est qu’à mesure que le mouvement pour un Khalistan indépendant attire de plus en plus l’attention à l’échelle mondiale, tous les Sikhs seront qualifiés de terroristes.

Le gouvernement indien dirigé par le Premier ministre Narendra Modi met de plus en plus en garde contre ce qu’il considère comme une potentielle résurgence du sentiment séparatiste au Pendjab, et la rhétorique s’est enflammée en ligne à la suite des accusations du Canada.

Inquiétude face à la rhétorique

Le terme « Khalistani » a également été utilisé par certains membres du parti de Modi, le BJP, en référence aux protestations et aux troubles à grande échelle des agriculteurs d’il y a quelques années, qui ont finalement abouti à l’abrogation de trois lois agricoles controversées.

« Le Khalistan est un fantasme, une nuisance rhétorique », a écrit l’éminent journaliste sikh Hartosh Singh Bal, rédacteur en chef de Caravan Magazine, l’une des rares publications indépendantes de l’Inde, sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, le 22 septembre.

Mais la rhétorique très chargée en ligne est une préoccupation majeure pour Kaur.

Le Temple d’Or est une destination touristique majeure à Amritsar. (Salimah Shivji/CBC)

« Les politiciens ont pour politique de diviser pour régner », a-t-elle déclaré. « Ils ont un stratagème électoral : parlons du Khalistan. Créons le désordre parmi le peuple », a ajouté Kaur, faisant référence aux élections générales en Inde, qui doivent avoir lieu d’ici mai 2024.

Kaur a également critiqué « les gens qui parlent du Khalistan au Canada », affirmant qu’ils devraient venir au Pendjab et voir quelle est la réalité.

« Nous vivons ici en paix, pourquoi exigez-vous le Khalistan ? » dit-elle.

« Les choses ont beaucoup changé »

Selon Jagroop Singh Sekhon, professeur de sciences politiques à la retraite et co-auteur du livre Terrorisme au Pendjab : comprendre la réalité localele mouvement du Khalistan au Pendjab « a brusquement pris fin en 1992 ou 1993 ».

Mais même si le soutien du grand public sikh en Inde s’est effondré il y a des décennies, Sekhon a déclaré que la diaspora s’est accrochée à un passé qui n’est plus.

« Là, ils ne suivent pas la logique, parfois ils suivent l’histoire. Certains [think of] cette période glorieuse qui était là. Mais les choses ont beaucoup changé », a-t-il déclaré.

Jagroop Singh Sekhon, professeur de sciences politiques à la retraite, affirme que de nombreux membres de la jeune génération du Pendjab se concentrent sur l’obtention d’un visa pour étudier à l’étranger. (Salimah Shivji/CBC)

Ce qui n’est pas le moindre, c’est que la jeune génération du Pendjab est plus ambitieuse, a déclaré Sekhon, nombre d’entre eux consacrant toute leur énergie à obtenir un visa pour étudier à l’étranger, principalement au Canada, comme chemin vers la résidence permanente.

Il n’y a peut-être pas d’insurrection active dans l’État, mais le mouvement du Khalistan bénéficie toujours d’un certain soutien.

Kanwar Pal Singh est un militant de longue date et l’un des dirigeants de Dal Khalsa, un groupe indépendantiste basé à Amritsar. Il s’est entretenu avec CBC News dans le petit bureau du groupe rempli d’affiches, certaines décolorées après tant d’années sur les murs, avec des slogans comme « Le Khalistan est notre droit de naissance » et « N’oubliez jamais 1984 ».

Le panneau le plus récent, imprimé la semaine dernière, remercie le Canada d’avoir « révélé le cerveau derrière le meurtre de HS Nijjar ».

Kanwar Pal Singh, militant de longue date du groupe indépendantiste Dal Khalsa, est convaincu que de nombreux partisans du Khalistan gardent le silence sur leurs opinions politiques par crainte de représailles de la part des autorités indiennes. (Salimah Shivji/CBC)

Selon Singh, le soutien au Khalistan dans l’État est fort mais silencieux.

« Ici, on a peur d’une répression. Il y a une peur du harcèlement. Il y a une peur d’être condamné en vertu de lois draconiennes, ce qui n’est pas le cas au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis », a-t-il déclaré.

« Peu importe ce que nous voyons dans la diaspora [communities]c’est le reflet du mouvement au Pendjab.

Le Temple d’Or d’Amritsar est l’un des sites les plus sacrés de la communauté sikh. (Salimah Shivji/CBC)

Mais à l’extérieur du Temple d’Or, théâtre de tant de violences dans la lutte pour le Khalistan il y a quatre décennies, Amanpal Singh a fermement rejeté l’idée selon laquelle le mouvement indépendantiste prospère dans l’État.

« Il n’y a pas de mouvement Khalistan au Pendjab. Personne n’en veut », a déclaré Singh, 40 ans, à CBC News alors qu’il visitait le temple avec sa femme et son jeune enfant.

Il a déclaré que le chômage est le principal problème sur lequel les habitants du Pendjab se concentrent, et que toute nouvelle poussée en faveur de l’indépendance sikh pourrait facilement perturber l’harmonie entre hindous, musulmans et sikhs vivant ensemble en paix.

C’est pourquoi, a-t-il déclaré, « je ne veux pas avoir de Khalistan pour le moment ».