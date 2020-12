NEW YORK: Les scintigraphies cérébrales offrent un aperçu alléchant des mystères de l’esprit et promettent une vision presque radiographique de la façon dont nous ressentons la douleur, interprétons les visages et tremblons des doigts.

Des études d’imagerie cérébrale ont suggéré que les républicains et les démocrates pensent visiblement différemment, que les adultes en surpoids réagissent plus fortement aux images de nourriture et qu’il est possible de prédire la probabilité de rechute d’une personne sobre.

Mais de telles découvertes effervescentes gagnent en attention alors que les scientifiques se demandent que certaines études sur les scintigraphies cérébrales ne tiennent pas.

Ces études ont été critiquées pour ne pas s’appuyer sur trop peu de sujets et pour avoir mal interprété ou mal interprété les données. Les chercheurs ont également réalisé que les résultats du scanner cérébral d’une personne peuvent varier d’un jour à l’autre, même dans des conditions identiques, ce qui soulève des doutes quant à la documentation de modèles cohérents.

Avec autant de questions posées, certains chercheurs reconnaissent les limites des scans et s’efforcent de les surmonter ou se tournent simplement vers d’autres tests.

Plus tôt cette année, le laboratoire de la chercheuse de l’Université Duke, Annchen Knodt, a publié le dernier article contestant la fiabilité des projets courants de scan du cerveau, basé sur environ 60 études au cours de la dernière décennie, y compris la sienne.

Nous avons trouvé ce mauvais résultat dans tous les domaines, a déclaré Knodt. En fait, une grande partie du travail que nous avons effectué a discrédité.

BRAIN LOOKING LIGHT UP

La recherche réexaminée est basée sur une technique appelée imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, ou IRMf.

À l’aide de gros aimants, les scans détectent où circule le sang riche en oxygène lorsqu’une personne effectue une activité, comme mémoriser une liste de mots ou toucher le bout des doigts, permettant aux scientifiques de mesurer indirectement l’activité cérébrale.

Lorsque la technologie a fait ses débuts au début des années 1990, elle a ouvert une fenêtre apparemment révolutionnaire sur le cerveau humain.

D’autres techniques d’imagerie antérieures suivaient l’activité cérébrale via des électrodes placées sur le crâne ou des traceurs radioactifs injectés dans la circulation sanguine. En comparaison, l’IRMf semble être une alternative rapide, à haute résolution et non invasive.

Une rafale de journaux et de couverture médiatique a suivi l’invention de la technique, indiquant des zones du cerveau qui s’illuminent lorsque nous tombons amoureux, ressentons de la douleur, jouons ou prenons des décisions difficiles. Mais au fil des années, des preuves inquiétantes ont commencé à faire surface qui remettaient en question certaines de ces conclusions.

Il est très puissant de montrer une image du cerveau. Il se prête à des abus à certains égards, a déclaré Damian Stanley, un scientifique du cerveau à l’Université Adelphi. Les gens les mangent, les choses sont exagérées. Quelque part là-dedans, nous avons perdu la nuance.

DEMANDEZ À EMERGE

En 2009, un groupe de scientifiques a examiné des articles qui avaient lié les différences individuelles d’activité cérébrale à différents types de personnalité. Ils ont constaté que beaucoup utilisaient un type d’analyse qui ne rapportait que les corrélations les plus fortes, conduisant à des conclusions potentiellement accidentelles. Un corpus alarmant de recherche en IRMf sur l’émotion et la personnalité était basé sur ces «méthodes de recherche sérieusement défectueuses», a écrit le groupe.

Plus tard cette année-là, quelques autres chercheurs ont montré que les résultats bruts des scans d’imagerie pouvaient détecter l’activité cérébrale chez un saumon atlantique mort sans corrections statistiques appropriées. Il y a quatre ans, un autre groupe de scientifiques a affirmé qu’une autre erreur statistique courante avait égaré des milliers de projets IRMf.

Cette année, des chercheurs de l’Université de Stanford ont décrit ce qui s’est passé lorsqu’ils ont fourni les mêmes données IRMf à 70 groupes de neuroscientifiques indépendants. Aucune équipe n’a utilisé les mêmes méthodes d’analyse et, en général, les chercheurs ne sont pas toujours parvenus aux mêmes conclusions sur ce que les données montraient sur l’activité cérébrale.

En fin de compte, nous avons probablement sauté un peu trop rapidement dans le train de l’IRMf. Il a atteint le seuil de préoccupation pour beaucoup d’entre nous, a déclaré Anita Disney, neuroscientifique de Duke.

LA PROCHAINE GRANDE CHOSE

Alors que les doutes grandissent, de nombreux laboratoires sont devenus plus prudents quant aux techniques d’imagerie à utiliser pour démêler le cerveau moyen de 170000 kilomètres de fibres nerveuses.

Par exemple, Joy Hirsch, chercheuse à l’Université de Yale, veut faire comprendre au cerveau social ce qui se passe lorsque les gens se parlent, se touchent ou établissent un contact visuel. Elle a choisi de ne pas participer à l’IRMf car elle ne peut être utilisée que sur une personne qui doit rester complètement immobile pour se présenter dans un grand scanner.

Au lieu de cela, Hirsch utilise une technologie alternative qui réfléchit la lumière laser d’une calotte à fibres optiques dans le cerveau pour détecter le flux sanguin. La technique, spectroscopie fonctionnelle proche infrarouge, permet à ses sujets de se déplacer librement pendant le balayage et lui permet d’étudier les interactions sociales en direct entre différentes personnes.

Disney évite également l’IRMf, qui, selon elle, est un outil trop grossier pour ses incursions dans la relation moléculaire entre la chimie du cerveau, le comportement et des états tels que l’excitation et l’attention.

Cela ne signifie pas que tout le monde fuit l’IRMf.

Certains chirurgiens s’appuient sur la technique pour cartographier le cerveau d’un patient avant la chirurgie, et la technologie s’est avérée utile pour cartographier largement les mécanismes neuronaux de maladies telles que la schizophrénie ou la maladie d’Alzheimer.

Aujourd’hui, l’optogénétique, une technique émergente qui utilise la lumière pour activer les neurones, est en passe de devenir des sciences du cerveau aux côtés de la technologie des sirènes.

Certains disent qu’il est trop tôt pour savoir s’ils l’utiliseront comme ressource.

Dans cette première phase hyper-sexy d’une nouvelle technique, il est en fait très difficile d’amener les gens à faire le travail de base pour comprendre ses limites, a déclaré Disney.

L’évolution de la compréhension de l’IRMf et de ses limites montre que la science est à l’œuvre et devrait éventuellement rendre les gens plus confiants dans les résultats, pas moins, a déclaré le scientifique du cerveau de Stanford, Russ Poldrack.

Nous voulons montrer aux gens de faire attention à ce genre de choses, a déclaré Poldrack. Sinon, les gens perdront confiance en notre capacité à répondre aux questions.

___

Le Département de la santé et des sciences de l’Associated Press est soutenu par le Département de l’éducation scientifique des instituts de médecine Howard Hughes. L’AP est seul responsable de tout le contenu.