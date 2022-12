Pourquoi certains scientifiques choisissent la station spatiale chinoise pour la recherche

Les sursauts gamma sont parmi les explosions les plus violentes de l’univers, causées par l’explosion d’étoiles ou la fusion d’étoiles à neutrons. Les explosions envoient des jets courts et intenses de photons à ultra-haute énergie appelés rayons gamma voyageant à travers l’univers.

Comme son nom l’indique, POLAR-2 fait suite à POLAR, un détecteur plus petit qui a volé vers un prototype de laboratoire spatial chinois plus ancien et plus petit.

“Historiquement, l’Université de Genève avait un lien étroit avec les groupes de recherche chinois”, a déclaré Merlin Kole, chef de projet de POLAR-2, dont le lancement est prévu à Tiangong en 2025.

L’expérience examine si les rayons gamma d’un sursaut gamma s’alignent d’une manière particulière. Il y a plus d’une décennie, les mesures effectuées par un instrument sur un vaisseau spatial japonais suggéraient que les rayons gamma étaient souvent polarisés linéairement – c’est-à-dire que les champs électriques oscillants des rayons gamma étaient parallèles les uns aux autres comme un escadron d’avions volant à plat plutôt qu’avec leurs ailes inclinées dans tous les sens.

Mais les données de POLAR, qui a volé en 2016, suggéraient que les rayons gamma n’étaient pas polarisés.

Les scientifiques de POLAR ont réfléchi à la manière de lancer un détecteur de suivi plus grand dans l’espace. Ils ont décidé de ne pas chercher à construire leur propre satellite dédié.

“Ce serait beaucoup plus complexe dans l’ensemble”, a déclaré Agnieszka Pollo, astrophysicienne au Centre national de recherche nucléaire en Pologne et chercheuse principale pour la partie polonaise de la collaboration POLAR-2.

Et la Station spatiale internationale n’était pas non plus considérée comme viable car “il y a une grande concurrence pour cela”, a déclaré le Dr Pollo, “et ce n’est pas non plus si bon marché et si facile”.