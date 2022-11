Pourquoi certains républicains pensent que Ron DeSantis est l’avenir du parti

Comme ça arrive6:39Pourquoi certains républicains pensent que Ron DeSantis est l’avenir du parti

La victoire écrasante de Ron DeSantis en Floride a beaucoup médias conservateurs et experts politiques le couronnant futur chef du parti républicain américain.

Le gouverneur de Floride a remporté sa deuxième victoire consécutive dans l’État lors des élections américaines de mi-mandat de mardi, avec une avance de 20 points sur son rival démocrate Charlie Crist.

C’est un exploit impressionnant dans ce qui était autrefois considéré comme un État swing, déclare Scott Jennings, un commentateur politique de CNN et un républicain qui a travaillé pour l’ancien président américain George W. Bush et le sénateur Mitch McConnell.

Jennings a parlé à Comme ça arrive l’hôte Nil Köksal sur la façon dont DeSantis se compare à l’ancien président américain Donald Trump, et ce que son succès signifie pour les républicains à l’échelle nationale. Voici une partie de leur conversation.

Comme vous le savez bien, certains prévoyaient un anéantissement pour les démocrates, une vague rouge républicaine. Au final, ça ne s’est pas fait. Donc, si ce n’est pas une vague rouge, quels mots utiliseriez-vous pour décrire ce qui s’est passé la nuit dernière ?

Ce n’est pas un moment “tout est perdu”, mais… en regardant les résultats, je regarde juste tous ces électeurs indépendants qui étaient aigris [Democratic U.S. President Joe] Biden, aigre sur l’économie, aigre sur la direction du pays, vraiment pas sûr des choses. Et pourtant, ils sont restés avec les démocrates parce que, je pense, la marque républicaine associée à Donald Trump est encore trop pour eux.

C’est la leçon que je pense que les républicains doivent apprendre. Nous avons un problème avec Trump.

Selon vous, Ron DeSantis est-il la solution à ce problème ?

Je ne pense pas que Donald Trump ait jamais été plus faible qu’il ne l’est en ce moment parmi les républicains qui l’ont soutenu sans réserve et ont voté pour lui deux fois. Je pense que DeSantis n’a jamais été aussi chaud.

Et je pense qu’en politique, quand quelqu’un est faible, il faut passer à autre chose, car il peut récupérer. Nous l’avons vu avec Trump. Il était faible le 6 janvier. Tout le monde savait qu’il avait mal agi. Il n’avait jamais été aussi faible de sa vie qu’à ce moment-là. Et pourtant, le parti l’a laissé s’en tirer.

Et maintenant, la différence, c’est qu’il y a quelqu’un pour combler la brèche. Il y a quelqu’un pour assumer un rôle de leadership et déplacer le parti au-delà de Trump.

Avant, le problème était qu’il n’était pas clair qui allait, vous savez, pousser Trump ou diriger le parti dans une nouvelle direction. Alors il s’est juste rétabli et a comblé le vide lui-même.

Maintenant, Ron DeSantis n’a jamais été mieux placé pour dire au Parti républicain que le peuple américain a parlé. Ils nous disent que nous avons un problème de marque. La marque est Trump. Et je suis là pour vous dire qu’un nouveau service marketing sera installé sous peu. Restez à l’écoute.

Si j’étais lui, c’est le message que je délivrerais. Et il a la crédibilité et les résultats pour le prouver.

Scott Jennings, commentateur politique de CNN et conseiller de campagne républicain, affirme que DeSantis est l’avenir du parti. (Rogelio V. Solis/Associated Press)

Je me demande si vous pensez que le parti écoutera réellement. Il y avait une pièce intéressante de David Frum aujourd’hui dans l’Atlantique , et il y écrit : “Pendant sept ans, la superpuissance de Donald Trump a été l’abjection de ses compatriotes républicains.” Alors, pensez-vous que les républicains seront réellement prêts à quitter le navire maintenant ?

Comme je l’ai dit, je pense que l’une des raisons pour lesquelles il a toujours été capable de récupérer dans ses moments les plus faibles est qu’il n’a jamais été clair qui d’autre devait diriger le parti. Maintenant, il y a une alternative, et c’est une alternative nommée Ron DeSantis, qui a un profil national, qui a accumulé beaucoup de bonne volonté avec les donateurs républicains et la base, pareillement.

Au-delà de tout cela, la Floride est devenue le modèle de gouvernance que les républicains veulent appliquer au reste du pays. C’était le Texas, dans une certaine mesure. Nous avons toujours considéré le Texas comme, vous savez, une sorte de capitale républicaine de l’Amérique. Maintenant, c’est la Floride … et c’est en grande partie à cause de ce que DeSantis a fait.

Vous regardez ses résultats hier soir parmi les Hispaniques. Vous regardez ce qu’il a fait à Miami-Dade. Vous regardez les zones suburbaines de cols blancs de la Floride. Vous regardez la mendicité rurale. La coalition DeSantis est si large.

C’est ce que Trump n’a jamais été capable de faire. Il a toujours été si limité parce qu’il n’y a que certaines parties de la coalition républicaine qu’il ne peut pas atteindre. Mais DeSantis peut apparemment tous les atteindre et les combiner.

Si vous voulez gagner une élection nationale, c’est ce que vous devez faire. Nous n’avons pas remporté le vote populaire depuis 2004, lorsque George W. Bush a formé une coalition similaire. On dirait que DeSantis a l’instinct de le faire, et Trump semble être trop limité pour réussir.

DeSantis, sa femme Casey DeSantis et leurs enfants montent sur scène pour célébrer la victoire. (Octavio Jones/Getty Images)

C’est aussi la personne, le chef, qui a envoyé des demandeurs d’asile à Martha’s Vineyard sous ce qui semble être de faux prétextes. Alors, comment cela a-t-il joué – ou non – ce que nous avons vu hier soir?

À vous de me dire. Il a gagné par 20 points. Et il a gagné un nombre écrasant d’Hispaniques. Vous regardez le changement d’électeurs hispaniques de haut en bas du conseil d’administration de 2020 à 2022. Je veux dire, c’est sismique dans ce que cela signifie pour la politique de la Floride et ce que cela pourrait signifier pour le Parti républicain national.

Je pense donc que DeSantis a, en ce moment, les meilleurs instincts du Parti républicain sur ce qu’il faut faire et quand le faire. Encore une fois, ce n’est pas un showman tape-à-l’œil. Vous savez, ce n’est pas une personnalité de la télévision. Ce n’est pas un expert. Mais c’est un chef. Et ses instincts ont été prouvés à maintes reprises comme étant vraiment bons.

Au-delà de la Floride, que pensez-vous que Ron DeSantis offre aux électeurs à travers le pays ? Et à quoi ressemblerait le Parti républicain avec lui comme chef ?

Je pense que ce qu’il leur offre est une nouvelle génération de leadership. Je veux dire, je pense que la seule chose que les Américains ne veulent généralement pas, c’est une revanche entre Biden et Trump. En fait, je ne connais pas une seule personne qui souhaite une revanche, à part Trump et Biden.

Ainsi, la première chose qu’il offre au Parti républicain est une nouvelle génération de dirigeants. Il vous donne une grande partie de l’agressivité, du combat, que vous obtenez de Trump. Mais il vous donne aussi la maîtrise de soi et il vous donne la compétence en matière de gouvernance. Et il retire une grande partie du drame de la politique.

Une autre chose que DeSantis a offerte au Parti républicain est qu’il a voyagé dans tout le pays pour faire campagne pour les gens et n’a jamais vraiment parlé de lui-même ni parlé de ses ambitions futures. Il vient de faire campagne pour celui qui était sur scène avec lui.

Trump, d’autre part, a fait les arrêts de campagne qu’il a faits sur lui-même – vous savez, attaquant DeSantis à un moment, taquinant une campagne présidentielle à un autre, se présentant en Pennsylvanie, où sa présence n’était clairement pas utile.

Trump est surtout une entité politique égoïste. Mais DeSantis s’est avéré être un joueur d’équipe.