Pourquoi certains pourraient voir 5 $ le gallon d’essence après le blocage des pourparlers de l’OPEP

La discorde de l’OPEP pourrait déclencher un nouveau niveau de volatilité sur le marché pétrolier

Un désaccord au sein de l’OPEP pourrait déclencher une période plus volatile pour le pétrole, les prix bondissant en raison du manque de nouvelle offre ou s’effondrant soudainement si les pays membres décident de libérer du brut de manière indépendante. Les prix du pétrole ont initialement atteint leur plus haut niveau depuis six ans après avoir appris que l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, connus sous le nom d’OPEP+, ont mis fin à leur réunion lundi sans action ni nouvelle date de réunion. Un plan proposé par l’OPEP, la Russie et d’autres alliés pour ramener 400 000 barils par jour sur le marché a été perturbé par l’objection des Émirats arabes unis à d’autres aspects de l’accord. Les contrats à terme sur le brut West Texas Intermediate pour le mois d’août se sont négociés à 76,98 $ mardi avant de retomber pour s’établir à 2,4% à 74,53 $ le baril. De nombreux analystes s’attendaient à ce que le pétrole augmente en raison de la discorde entre les membres de l’OPEP et affirment que les prix pourraient encore grimper malgré la vente massive.

Didi partage un tank alors que les commerçants réagissent à la répression de la Chine

Les actions du géant du covoiturage Didi Chuxing ont fermé de plus de 19% mardi, moins d’une semaine après la cotation de l’application chinoise à la Bourse de New York. Le cours de l’action de la société est brièvement tombé à un creux de 11,58 $, en baisse de 25 % par rapport à 15,53 $ à la dernière clôture du marché. La chute vient après la Chine annoncé vendredi soir, les nouveaux utilisateurs du pays ne pourraient pas télécharger l’application pendant qu’elle procède à un examen de cybersécurité de l’entreprise. Les commerçants, qui n’ont pas pu acheter ou vendre les actions lundi alors que les marchés étaient fermés, ont réagi à la nouvelle mardi. Les actions d’autres noms chinois cotés sur les marchés boursiers américains ont également chuté, Baidu chutant d’environ 4%, JD perdant environ 3,5% et Alibaba reculant de plus de 2%.

Le Pentagone annule le contrat cloud JEDI de 10 milliards de dollars pour lequel Amazon et Microsoft se disputaient