Pourquoi certains n’ont pas encore accès aux fonds du crédit d’impôt élargi pour enfants

Le crédit d’impôt pour enfants a été temporairement étendu en 2021 en vertu de l’American Rescue Plan Act pour fournir jusqu’à 3 600 $ pour les enfants de moins de 6 ans et 3 000 $ pour les enfants de moins de 18 ans. La moitié de ces sommes ont été versées sous forme de paiements mensuels, tandis que le solde restant est disponible pour les familles. via leurs déclarations de revenus 2021.

Le crédit d’impôt pour enfants et le crédit d’impôt sur le revenu du travail visent à aider les familles à revenu faible ou modeste. Ensemble, ils incitent l’IRS à émettre plus de 100 milliards de dollars de crédits et de remboursements par an, a déclaré Koskinen.

Le crédit d’impôt sur le revenu du travail complète les salaires des travailleurs à revenu faible ou moyen. Il a également été agrandi dans le cadre du plan de sauvetage américain. En particulier, il a relevé les plafonds de revenus; porté le crédit maximal pour les travailleurs sans enfants à environ 1 500 $, contre 560 $ auparavant; et fait en sorte que les travailleurs âgés de 19 à 24 ans et de 65 ans et plus puissent être admissibles. En conséquence, presque 11 millions de travailleurs sans enfants est devenu nouvellement admissible au crédit.

Des données récentes du US Census Bureau ont révélé que l’élargissement du crédit d’impôt pour enfants a aidé réduire la pauvreté des enfants de plus de 40 % entre 2020 et 2021.